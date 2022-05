AAE. Il Siero Provoca Ictus 11.300 Volte Più del Vaccino Antinfluenzale.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Arrendersi All’Evidenza (AAE) offre alla nostra attenzione alcune riflessioni e documenti che dovrebbero rendere più chiaro il contesto di inganno, menzogna e criminalità in cui si muovono i produttori del siero, i politici con essi collusi, e i mass media asserviti agli uni e agli altri. Tenete presente che sono osservazioni non formalizzate in un articolo, ma costituiscono un canovaccio fondamentale per orientarsi. Buona lettura.

§§§

Dal 2008 al 2020 negli Stati Uniti i vaccini antinfluenzali hanno provocato 122 ictus. In quegli anni sono state somministrate 1 miliardo e 720 milioni di dosi.

Dal 2021 al febbraio 2022 negli Stati Uniti sono state somministrate 557 milioni e 600 mila dosi (somma di prime, seconde e booster). In questo caso gli ictus rilevati concomitanti e riconducibili alla vaccinazione sono 4532.

Quindi la circostanza di un ictus da vaccino mRNA anti-Covid è percentualmente 11300 volte quella di soffrirne a causa di un’antinfluenzale. UNDICIMILA VOLTE E PASSA PIU’ FREQUENTE.

Ed è un esperimento.

Prometteva di non prendere il Covid-19 e non è vero: lo prendi lo stesso.

Prometteva che non avresti contagiato gli altri: ma li contagi.

Poi prometteva che se prendevi il virus era meno grave: non è così, perché c’è l’ADE o il sistema immunitario indebolito.

Sostenevano che non c’erano cure alternative: non è vero, perchè ci sono.

Sostenevano che muoiono i non vaccinati e che le terapie intensive le riempiono solo loro: non è vero.

Sottostimavano gli effetti collaterali gravi, che sono tantissimi. Nel caso dell’ictus (che non è una malattia simpatica) il rischio con questo esperimento è più di 11000 volte più elevato che con i vaccini antinfluenzali.

Si consideri che:

-I vaccini antinfluenzali non sono, quasi tutti, a mRNA.

-Le tre dosi, per chi le ha ricevute tutte, sono state somministrate con una frequenza superiore all’intervallo tra un vaccino antinfluenzale e il successivo.

-L’età media di chi riceve l’antinfluenzale è maggiore di quella di chi ha ricevuto l’antiCovid.

Per carità: la legge può anche obbligare. Può obbligarti e volere anche una firma di consenso informato e uno scarico di reponsabilità. Può anche chiederti di sacrificare agli idoli…

Non è scienza. Non è giustizia.

***

Per chi fosse interessato ad approfondire:

a-sulle frottole raccontate:

https://doctors4covidethics.org/the-covid-lies /

b-sui danni al cuore e ai vasi sanguigni :

https://scenarieconomici.it/vaccinazione-dei-giovani-e-gravi-malattie-cardiache-israele-conferma-il-collegament o/

c-su effetti per interferone e immunità innat a:

https://covidcalltohumanity.org/2022/04/18/peer-reviewed-study-confirms-mrna-covid-jabs-dangerous-suppress-innate-immune-syst em/

d-sul long covid, immunità naturale e i danni da vacci no:

https://www.francescocappello.com/2022/04/27/meccanismo-del-danno-da-vaccino-e-long-co vid/

Sentite ad esempio da 1.14.00 per una decina di minuti!

e-su quello che hanno trovato dentro le fi ale:

https://doctors4covidethics.org/investigation-of-metallic-contaminations-found-in-vector-and-mrna-based-covid-19-vaccines-preliminary-res ults/

f-in particolare ciò che spiega il Prof. Bhakdi di ben altra levatura dei televirologi nost rani:

https://doctors4covidethics.org/dr-peter-breggins-recent-interview-with-dr-sucharit-bhakdi-of -d4ce/

§§§

Tag: arrendersi all'evidenza, ictus, siero



Categoria: covid