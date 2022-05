Mascarucci. Papa Francesco e la Verità che non Può Essere Detta ad Alta Voce.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questa riflessione di Americo Mascarucci su una frase – trascurata ma illuminante – del Pontefice regnante nella sua intervista al Corriere della Sera. Buona lettura e meditazione.

Papa Francesco e la verità che non può essere detta

Diciamola tutta, se la frase sull’ “abbaiare della Nato alle porte della Russia” che “potrebbe aver facilitato la reazione di Putin” l’avesse pronunciata un qualsiasi leader politico o intellettuale di casa nostra, probabilmente sarebbe partita la gogna mediatica e automaticamente i malcapitati sarebbero finiti per diritto nelle liste di proscrizione dei filo-putiniani italiani, tanto care dalle parti del Corriere della Sera (ma non solo). Invece, avendola detta papa Francesco, naturalmente non ci si può azzardare a tanto, e allora meglio passarci sopra una buona dose di silenziatore, parlarne il meno possibile, fare finta che non sia stata detta.

In realtà ciò che il pontefice ha dichiarato, paradossalmente dalle colonne dello stesso Corriere della Sera, è ciò che tanti autorevolissimi giornalisti e storici, vedi Capuozzo, Orsini, Cardini, Santoro e pochi altri, stanno sostenendo dall’inizio, ritrovandosi appunto marchiati come filo putiniani, o accusati di essere nel libro paga di Mosca.

Adesso alla schiera dei “venduti al nemico” pare si è aggiunto pure Giuseppe Brindisi, colpevole di aver dato la parola nella sua trasmissione al ministro russo Lavrov, considerato una specie di novello Goebbels. E si tratta dello stesso Brindisi che fino a non molto tempo fa criticavamo perché funzionale alla narrazione vaccinista del governo, uno di quelli che metteva sistematicamente alla berlina i no vax e quanti osavano ribellarsi all’obbligo del green pass. Per la legge del contrappasso un po’ di sana gogna non può far male neanche a lui, almeno comprenderà cosa vuol dire essere messi alla berlina.

Ma torniamo al tema centrale. Papa Francesco ha detto ciò che alla fine molti di noi pensano ma pochi hanno il coraggio di dichiarare; ossia che questa guerra poteva essere evitata come sono state evitate tensioni con la Russia ai tempi dell’amministrazione Trump. Semplicemente perché l’ex presidente non considerava indispensabile estendere la Nato fino ai confini della Russia inglobando l’Ucraina, oltre alla Svezia e alla Finlandia paesi storicamente neutrali, dopo aver inghiottito in precedenza tutti gli Stati dell’ex Patto di Varsavia nonostante l’impegno degli Stati Uniti di non estendere l’Alleanza Atlantica nell’Est Europa (impegno preso da Bush senior con Gorbaciov e poi puntualmente disatteso). E’ ovvio che Biden dopo l’indegno ritiro dall’Afghanistan e una popolarità ai minimi storici, abbia bisogno di rifarsi l’immagine; e cosa c’è di meglio di una guerra per ricompattare l’opinione pubblica interna che continua in larga parte a considerarlo un usurpatore, un abusivo, avendo vinto le ultime presidenziali con lo spettro dei brogli? A novembre ci saranno le elezioni di medio termine e Biden non può permettersi una sconfitta pesante. Ma non può nemmeno assumersi la responsabilità di scatenare la terza guerra mondiale, ragione per cui è interesse degli Usa mantenere il conflitto in attività il più a lungo possibile, rifornendo di armi gli ucraini, aumentando la loro capacità di resistenza, sperando nell’indebolimento della Russia attraverso una guerra lunga e il peso delle sanzioni economiche. Putin va detto è caduto nella trappola, perché l’invasione dell’Ucraina era ciò che Biden voleva per dimostrare al mondo che la Russia è un pericolo da fermare. Non a caso gli americani hanno iniziato ad annunciare l’invasione almeno un mese prima che questa avvenisse realmente, contando sulle provocazioni che le milizie filo naziste ucraine mettevano in atto nel Donbass contro i cittadini di etnia russa.

Ciò che sconcerta è l’atteggiamento dell’Europa che ancora una volta è succube degli interessi statunitensi. E sconcerta ancora di più la scandalosa sudditanza del premier italiano Mario Draghi che sembra sempre di più il “pappagallo” di Biden, al punto da essere in Europa il più strenuo sostenitore della politica della “pace armata”, ovvero della necessità di inviare armi all’Ucraina per rafforzarla nella lotta contro il nemico e costringerlo a trattare. Il tutto a totale discapito degli interessi economici italiani. Finché l’Europa tutta non comprenderà che è arrivato il momento di uscire dalla Nato e costituire un sistema di difesa comune europeo, parlare di pace sarà sempre un’utopia. Perché la Nato, piaccia o no, rappresenterà sempre una minaccia per l’altra metà del mondo che non vi aderisce. E inevitabilmente l’Europa finirà con l’essere succube dei giochi e degli interessi americani che ormai da tempo non coincidono più, o sono opposti

Quindi chi vuole davvero la pace? E chi invece fa finta soltanto di volerla? Sicuramente la vuole il popolo ucraino martoriato, vittima di giochi consumati sulla propria pelle; la vuole forse anche Putin che però devo portare a casa almeno la conquista piena del Donbass e del porto di Odessa; non la vuole sicuramente Biden che ha tutto l’interesse a che la tensione internazionale resti alta, per poter rendere difficili le cose a Putin e poter dimostrare agli americani di aver piegato il mostro russo armando l’Ucraina e imponendo sanzioni sempre più dure. Dovrebbe volerla l’Europa che la guerra ce l’ha in casa, ma che è totalmente incapace di una posizione autonoma rispetto agli Stati Uniti, fatto questo che gli ha impedito di giocare un ruolo attivo nel negoziato.

Il tutto condito da una buona dose di propaganda, immagini cruente, racconti di stragi, massacri, genocidi e chi più ne ha ne metta. E il mondo giustamente si indigna, come si indignò per le immagini della strage a Timisoara o per la famosa provetta mostrata dall’ex segretario di Stato americano Colin Powell come prova dell’esistenza dell’arsenale nucleare che Saddam Hussein era pronto ad utilizzare contro l’Occidente. Poi a Timisoara si scoprì che non ci fu nessuna strage ma che tutto era servito per condannare a morte il dittatore romeno Ceausescu senza regolare processo, e che le armi nucleari in Iraq non c’erano ma erano servite da pretesto per attaccare l’Iraq ed eliminare Saddam. A Bucha i morti ci sono stati davvero, ma Dio non voglia che come in Kosovo le responsabilità degli eccidi vengano attribuite unicamente ad una parte.

Forse al papa va riconosciuto il merito di aver squarciato il velo dell’ipocrisia affermando una verità scomoda, che sta costando cara a tanti colleghi che con coraggio e determinazione provano a fare un minimo di controinformazione, attirandosi critiche e calunnie di ogni genere. Nella consapevolezza che in guerra la verità quasi sempre fa rima con propaganda.

Americo Mascarucci

