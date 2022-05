Martha Alegría al Papa: ¿Por qué permite que Maradiaga hable en el Vaticano?

Varias personas verdaderamente católicas me han dicho: “gracias por ser nuestra voz” eso hace que me sienta representante en Roma, de todas las personas que en mi país, Honduras, se sienten indignadas por el comportamiento y la desfachatez de este cardenal que no corresponde a la de un verdadero pastor de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Al contrario, él evidentemente es un “pastor asalariado” de esos que nos advierte Jesús que nos debemos cuidar.

El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.

No es odio, no es rencor, no es venganza lo que nos impulsa a denunciar a este cardenal. Es simplemente “indignación”. Nos sentimos altamente indignados los hondureños y tantos católicos fuera de Honduras porque el papa Francisco no puso orden en su momento y se dedicó a defenderlo de lo que era indefendible.