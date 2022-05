Aborto, Biden. Perché non Dovrebbe Ricevere la Comunione. Ora Più che Mai.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ieri pubblicavamo la notizia – un’indiscrezione fatta uscire dalla Corte Suprema degli Stati Uniti secondo cui la Corte potrebbe de-federalizzare l’accesso all’aborto volontario e affidare la decisione ai singoli Stati. Qui sotto trovate la notizia dell’AGI, con la reazione del Presidente degli Stati Uniti. Leggete il lancio di agenzia. Ma c’è di più. Infatti commentando la questione, Joe Biden si è lasciato sfuggire che l’aborto riguarda la soppressione di un bambino: “scegliere di abortire un bambino”.

In calce troverete un mio commento.

AGI – La Corte Suprema degli Stati Uniti potrebbe revocare il diritto all’aborto, in vigore nel Paese dal 1973: almeno a guardare la bozza di parere espresso proprio dalla massima istanza giudiziaria statunitense. Un documento, pubblicato da Politico, suggerisce infatti che la massima corte statunitense è favorevole al ribaltamento della sentenza Roe v Wade che, quasi mezzo secolo fa, legalizzò l’aborto a livello nazionale.

È lecito pensare che la fuga di notizia sarà un evento sismico non solo per la Corte Suprema ma anche per la politica statunitense, che in autunno affronta le elezioni di midterm, in cui i Democratici e l’amministrazione Biden rischiano una sonora sconfitta.

E infatti dalla Casa Bianca, il presidente Joe Biden è subito intervenuto: ha invitato il Congresso ad approvare una legge che codifichi il diritto all’aborto anche se la Corte Suprema revocherà la storica sentenza, ma ha implicitamente riconosciuto che i Democratici hanno bisogno di più voti per riuscirci; e ha invitato gli elettori a eleggere altri sostenitori del diritto all’aborto: “Spetterà agli eletti a tutti i livelli proteggere il diritto di scelta di una donna. E spetterà agli elettori scegliere funzionari pro-choice a novembre”.

La bozza è stata filtrata alla stampa da qualcuno interessato (è già caccia alla ‘talpa’). Lo scoop ha messo in subbuglio il Paese tanto che gli stessi vertici redazionali di Politico si sono sentiti in dovere di intervenire: “Dopo un ampio processo di revisione, siamo fiduciosi dell’autenticità della bozza”.

Anche il fatto che sia affiorato il documento è già di per sé sorprendente: rappresenta una violazione importante e probabilmente senza precedenti nella riservatezza di un tribunale già accusato di subire una crescente politicizzazione. Bollato come ‘prima bozza’, il documento sembra fotografare il fatto che la maggioranza dei giudici sia favorevole a limitare il diritto all’aborto e dunque privare milioni di donne di quel diritto. Nella più alta istanza giudiziaria del Paese siedono sei giudici conservatori e tre liberali: tutti e tre i giudici scelti dall’ex presidente Donald Trump (Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh e Amy Coney Barrett), insieme al giudice Samuel A. Alito Jr. -indicato come l’autore del documento- e a Clarence Thomas, avrebbero accettato di revocare il diritto all’aborto. ù

“È tempo di rispettare la Costituzione e di restituire la questione dell’aborto ai rappresentanti eletti del popolo”, si legge nel documento. Trattandosi di una bozza, la decisione potrebbe ancora cambiare e un verdetto ufficiale non è atteso prima di giugno.

Ma è inevitabile che il dibattito si infiammi sin d’ora anche solo a partire dalla fuga di notizie: una ‘leak’ che spingera’ i Democratici a intessere la campagna elettorale, non solo sull’Ucraina, ma anche sulla tutela del diritto all’aborto, per sollecitare la base, galvanizzarla e portarla alle urne.

Le parole di Biden sono esplicite. E infatti le proteste dei Democratici e degli attivisti non si sono fatte attendere. Un assaggio si è visto poche ore dopo la fuga di notizia: decine di manifestanti si sono radunati fuori dalla Corte Suprema, in un’atmosfera che era un misto di rabbia e lutto.

L’aborto è legale negli Stati Uniti da quando la Corte Suprema ha stabilito nel 1973 che lo Stato non ha il diritto d’intervenire nella decisione di una donna sulla sua gravidanza. Nell’ultimo decennio, numerosi Stati a guida conservatrice hanno approvato regole che violano palesemente tali parametri, con l’obiettivo dichiarato di convincere la Corte Suprema a rivedere e ribaltare la sentenza.

Del resto la legge Roe v Wade è da tempo nel mirino della Corte perché già il Mississippi ne chiede il ribaltamento. Nella bozza di parere, Alito scrive che “la Costituzione non fa alcun riferimento all’aborto e nessun diritto del genere è implicitamente tutelato da alcuna disposizione costituzionale”.

E poi aggiunge: “È tempo di dare ascolto alla Costituzione e restituire la questione dell’aborto ai rappresentanti del popolo”. Ciò significa che i singoli Stati potrebbero scegliere da soli quanto limitare l’accesso all’aborto: diversi Stati sono già pronti ad attuare limiti estremi o divieti assoluti, tredici hanno già approvato le cosiddette leggi ‘trigger’ che vieterebbero automaticamente l’aborto se Roe fosse annullata. La novità diventerebbe un feroce campo di battaglia politico nel bel mezzo di un anno elettorale.

Bene. Avete letto. Ora abbiamo un uomo politico che si definisce cattolico osservante, che dice di andare a messa ogni domenica, che riconosce che l’aborto è la soppressione si un bambino; che di fronte all’eventualità che la Corte Suprema del suo Paese limiti questo “diritto”; che anzi lancia un appello agli elettori affinché si battano contro le conseguenze di un eventuale decisione della Corte Suprema. Questi sono i dati di fatto. Incontrovertibili. Chiunque – privato cittadino, e non qualcuno i cui comportamenti possono, come è nel caso, avere effetti diretti e immediati sul pubblico – si presentasse in confessionale, dicendo le stesse cose, cioè confessando un peccato mortale, e affermasse di voler continuare, e chiedesse però di essere ammesso all’eucarestia, troverebbe una risposta ferma e negativa. Dopo queste dichiarazioni è evidente lo scandalo pubblico, e il danno alle anime, costituito dal comportamento lassista del vescovo della diocesi in cui Biden va a messa, e, ovviamente, del Vaticano che non lo richiama al suo dovere. Ma trattandosi degli amici di Cupich, Tobin, eccetera, della filiera McCarrick, è probabile che lo scandalo continui, indisturbato. Che pena.

