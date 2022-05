Un Prete in Cammino per Diritti e Libertà. Oggi da Anela a Ottana

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, continua il pellegrinaggio di don Emanuele Personeni da Bergamo a Roma, toccando tutta l’Italia, in difesa di diritti e libertà negate da un governo di malfattori, contro la Costituzione, che nessuno si perita di difendere, tantomeno il cosiddetto garante. #camminaeascolta. E per far giungere al pontefice regnante una lettera firmata da molte persone a cui viene proibito di lavorare e avere una vita sociale. Ecco la tappa di oggi.

TAPPA da OTTANA a ANELA

circa km 30

MARTEDI’ 03/05/2022

in bicicletta.

Partenza ore 9

OTTANA (NU) -Parrocchia di San Nicola Vescovo

BONO (SS) -Parrocchia di San Michele Arcangelo

ANELA (SS) -Parrocchia di Santi Cosma e Damiano

***

VANGELO DI MARTEDÍ 3 MAGGIO TEMPO DI PASQUA

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò».

Commento

Le parole che Gesù aveva rivolto ai discepoli circa il tradimento e il conseguente arresto avevano gettato i discepoli in uno stato di prostrazione. Per vincere il loro turbamento Gesù ha lasciato il suo testamento orale: vado a prepararvi un posto…nella casa del Padre mio vi sono molte dimore…io sono con voi tutti i giorni… Ragioni di turbamento nella nostra epoca ce ne sono a dismisura. Ed é esperienza comune che il turbamento nasce dal senso di abbandono, dalla percezione netta che non ci sia speranza, che non ci sia un approdo, che la navigazione non avrà un porto sicuro in cui concludersi, che i legami di affetto più profondi non saranno salvati. La tendenza a stringersi e a cercarsi é favorita istintivamente proprio dalla percezione del pericolo imminente. Ma a nulla serve stringersi se non c’è salvezza. Per quanto ci uniamo non possiamo darci la salvezza, non possiamo vincere la morte, non possiamo darci da soli il perdono. Chi salverà dunque i nostri legami dalla morte? Chi onorerà l’attesa dei defunti che non hanno avuto giustizia in questa vita? Chi porterà a termine le vite spezzate dalla morte e dal male? Chi darà all’umanità quel perdono senza il quale perfino un giorno in più su questa terra diverrebbe insostenibile? I discepoli avevano trovato in Gesù questa speranza. L’idea che potesse essere loro tolto e sopraffatto dalle forze del male li aveva gettati nello sconforto. Pe rispondere a questo turbamento Gesù ha risposto alle domande dei discepoli quella sera. Gli disse Tommaso: Signore…come possiamo conoscere la strada? La nostra vita é fatta di strade. Fin da quando cominciamo a gattonare cominciamo a capire che non c’è altro modo di diventare grandi che quello di percorrere strade. Il rischio però é quello di vagabondare senza meta, di muoversi per il mondo da turisti, di fermare il nostro cammino ogni volta che troviamo qualcosa che stuzzica il nostro appetito e soddisfa le nostre voglie. In questo modo non si va da nessuna parte. Si tratta invece di percorrere la via che possa renderci uomini e possa farci incontrare quel perdono e quella salvezza che non possiamo darci da soli. Ecco, dice Gesù, quella via sono io. State uniti a me, fatevi portare dalla mia parola, appoggiatevi ai miei gesti, mettete i piedi dove li ho messi io, coltivate i miei sentimenti, diventate una cosa sola con me…allora il vostro muovervi nel mondo porterà frutto. Seguite me e troverete la pienezza che cercate, il Padre. lo troverete camminando in me, con me e dietro di me.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: emanuele, personeni



Categoria: Generale