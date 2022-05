Messaggio da un’Assemblea Parrocchiale: No alla Smania di Novità nella Chiesa…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, abbiamo ricevuto da un fedele lettore questo messaggio, che riporta l’intervento fatto nel corso di un’assemblea sinodale di una parrocchia del Sud d’Italia. Mi sembra interessante offrirlo alla vostra attenzione, perché esprime sentimenti diffusi nel gregge dei comuni fedeli. Buona lettura.

§§§

ASSEMBLEA SINODALE PARROCCHIALE

La Chiesa è stata istituita da Nostro Signore Gesù Cristo, crocifisso e risorto per la redenzione e la salvezza dell’uomo.

Il Signore Gesù ha fissato gli obbiettivi delle sua esistenza: la salvezza dell’uomo.

Ha stabilito i mezzi per poterla raggiungere: la Grazia che si ottiene con i Sacramenti da Lui istituiti.

E’ la Grazia che trasforma l’uomo in un uomo NUOVO e lo eleva a figlio di Dio.

(Senza la Grazia non c’è cristianesimo, non c’è Chiesa, e per le attività umane basta inserirsi nelle varie organizzazioni pubbliche o nelle attività di volontariato.)

L’uomo non può e non deve introdurre nulla di nuovo nella Chiesa.

Il sinodo è il tentativo di coinvolgere cristiani e non cristiani nella riorganizzazione della Chiesa; è un tentativo di istituire in essa una certa democraticità; è la “necessità “ di adeguare la Chiesa alla evoluzione, e alle novità del nostri tempi; novità di ogni genere da quelle culturali, scientifiche, sanitarie, alle leggi, alle mode varie.

Nostro Signore non poteva tener presente, due millenni fa, tali evoluzioni; ecco la necessità di aggiornare le interpretazioni, di ascoltare la gente anche perche’ all’epoca non esistevano registratori e strumenti affini.

L’uomo, spesso vuole fare presente alla Chiesa e quindi al suo fondatore Gesù Cristo le sue nuove necessità che Lui “ purtroppo “ non ha previsto o non poteva prevedere.

Qualche decennio fa le comunità parrocchiali e le varie organizzazioni cattoliche furono prese dal sacro zelo della pace dal colore arcobaleno. Per farla ben capire alla Chiesa e a nostro Signore coprimmo le facciate delle chiese, le balaustre e, a volte, persino gli altari con i drappi arcobaleno, simbolo della nostra pace, dimenticando che la pace Pace è quella di Nostro Signore ed è quella che invochiamo nell’ Agnus Dei dopo aver chiesto ripetutamente il perdono dei peccati.

Da qualche tempo nelle liturgie della Via Crucis esponiamo alla Chiesa e a Nostro Signore tutte le sofferenze dell’uomo dimenticando che la Via Crucis è un momento di meditazione su quanto ha dovuto soffrire Nostro Signore per la salvezza dell’uomo. Il Signore ha sempre avuto compassione per chi era nel bisogno e nella sofferenza ma ricordiamo che il suo saluto finale era “ Va’, la tua fede ti ha salvato “ .

L’uomo moderno ha deflagrato una bomba, molto più devastante di quella atomica, sulla famiglia istituita da Dio creatore; ora c’è il compagno , il convivente, la famiglia allargata, etero e omo …..

Ha deflagrato una bomba ancora più devastante sulla sacralità della vita: aborto, eutanasia, utero in affitto, figli in provetta ….Tutto questo lo si vuol imporre alla Chiesa e alla misericordia di nostro Signore. “

Ma Nostro Signore ha invitato tutti alla festa di nozze: ricchi, poveri, sani, handicappati, nessuno è rimasto escluso.

Ma nella sala si entra solo con la tunica bianca e chi è senza “legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre….”.

All’uomo non rimane che il dovere di ringraziare il Signore per il grande dono della Chiesa e avere il più grande rispetto e venerazione per quello che ci ha consegnato.

Infine, quasi a contraddire la mia opinione sui suggerimenti che l’uomo può dare alla Chiesa, mi permetto di rivolgere un invito ai mie amici cristiani: perché non ripristiniamo l‘invito a innalzare la lode a Gesù Cristo almeno quando ci incontriamo nelle Chiesa da Lui istituita ?

Grazie dell’attenzione.

Nicolò D’Arienzo

§§§

