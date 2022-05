La Corte Suprema degli USA Potrebbe Rovesciare la Legge sull’Aborto.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha votato per annullare la controversa decisione Roe v. Wade, secondo una bozza iniziale dell’opinione di maggioranza ottenuta da Politico.

Una bozza dell’opinione di maggioranza scritta dal giudice Samuel Alito è trapelata a Politico.

“La bozza dell’opinione è un ripudio pieno e deciso della decisione del 1973 che garantiva le protezioni costituzionali federali dei diritti di aborto e una successiva decisione del 1992 – Planned Parenthood contro Casey – che ha ampiamente mantenuto il diritto”, ha riferito Politico.

“Roe era egregiamente sbagliato fin dall’inizio”, scrive Alito.

“Noi riteniamo che Roe e Casey debbano essere annullati”, scrive nel documento, etichettato come “Opinione della Corte”. “È tempo di ascoltare la Costituzione e restituire la questione dell’aborto ai rappresentanti eletti dal popolo”.

“Noi, quindi, riteniamo che la Costituzione non conferisca un diritto all’aborto. Roe e Casey devono essere annullati, e l’autorità di regolare l’aborto deve essere restituita al popolo e ai loro rappresentanti eletti”, scrive Alito nel documento, etichettato come “Opinione della Corte”.

Politico ha riportato:

Le deliberazioni su casi controversi sono state in passato fluide. I giudici possono e a volte cambiano i loro voti mentre circolano le bozze delle opinioni e le decisioni più importanti possono essere soggette a più bozze e scambi di voti, a volte fino a pochi giorni prima che una decisione sia svelata. La decisione della corte non sarà definitiva fino alla sua pubblicazione, probabilmente nei prossimi due mesi,

L’impatto immediato della sentenza, così come è stata redatta a febbraio, sarebbe quello di porre fine a mezzo secolo di garanzia di protezione costituzionale federale dei diritti di aborto e permettere ad ogni stato di decidere se limitare o vietare l’aborto. Non è chiaro se ci siano stati successivi cambiamenti alla bozza.

Nessuna bozza di decisione nella storia moderna della corte è stata rivelata pubblicamente mentre un caso era ancora in corso. La rivelazione senza precedenti è destinata a intensificare il dibattito su quello che era già il caso più controverso in agenda in questo periodo.

La bozza di opinione offre una finestra straordinaria nelle deliberazioni dei giudici in uno dei casi più consequenziali davanti alla corte negli ultimi cinque decenni. Alcuni osservatori della corte avevano previsto che la maggioranza conservatrice avrebbe tagliato i diritti all’aborto senza rovesciare completamente un precedente di 49 anni. La bozza mostra che la corte sta cercando di respingere la logica e le protezioni legali di Roe.

