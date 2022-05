Mons. Ics: Un Libro – Governo Globale – Svela i Perché della Guerra in Ucraina.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione quanto mons. Ics ci scrive, citando un libro scritto da Enrica Perucchietti e Gianluca Marletta sull’Ucraina, e sul ruolo di George Soros in quella crisi…buona lettura e riflessione.

Proprio oggi mi è stato segnalato un libro scritto nel 2017, piuttosto significativo per fare una riflessione sul caso Ucraina, perché chiarisce quanto l’Ucraina sia importante per gli equilibri globali.

Il libro è titolato Governo Globale, scritto da due studiosi, Enrica Perucchietti e Gianluca Marletta, edito da Arianna ed.2017.

Nel capitolo “La crisi ucraina” vengono richiamate diverse dichiarazioni di Zbignew Brzezinski, consigliere per la sicurezza del Presidente dal 1977 al 1981.

Egli (nel 1994) considerava l’Ucraina la chiave per il potere sovietico: “senza l’Ucraina la Russia cessa di essere un impero”, diceva, e pertanto solo sottraendo l’Ucraina alla influenza russa si poteva indebolire Mosca. Essendo la Russia l’unica potenza che si oppone all’imperialismo USA.

Gli autori di detto libro riportano una corrispondenza del 2015 (frutto di hackeraggio di CyberBerkut) tra il Presidente ucraino (dal 2014 al 2019) Poroshenko e George Soros. Soprattutto un documento datato marzo 2015 nel quale Soros, (che si firma “autoproclamato difensore della nuova Ucraina”) delinea la strategia globale a breve e medio termine.

Nella lettera Soros parla delle pressioni esercitate sulla UE (Juncker) e sul FMI (Lagarde) per concedere aiuti alla Ucraina. Scrive il magnate (così riporta il libro): “Se l’Ucraina crollasse, Putin diverrebbe un pericolo per l’intera Europa”.

Quindi urge aiutare la “nuova Ucraina” attraverso una strategia militare a carico degli Usa e una economica a carico dell’Europa. Secondo Soros (spiega il libro) Washington deve inoltre fornire armamenti letali che permettano a Kiev di resistere alla forza schiacciante della Russia, rifornire l’Ucraina di armi difensive sofisticate per contrastare quelle dell’avversario, ecc. e addestrare il personale ucraino in paesi esteri (Romania) per dissimulare l’attività Nato in Ucraina.

Il libro (del 2017) continua riportando detta corrispondenza: Bruxelles deve inasprire le sanzioni contro la Russia per trascinarla alla bancarotta; parla di investimenti dei fondi di Soros in Ucraina e conclude affermando che, secondo Soros, gli Usa dovrebbero impegnarsi in Ucraina quanto contro l’Isis ecc.

Detto libro racconta anche gli sforzi fatti da Hillary Clinton (da Segretario di Stato) per rallentare e impedire la cooperazione economica tra Ucraina e Russia.

Senza nessun commento.

Mi son limitato a riportare punti del libro citato per contribuire alla comprensione con riferimenti (tutti hanno le fonti).

Grazie.

Mons ICS

