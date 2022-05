Bestiario dei Vaxx Survivors, il Primo Giorno. E di Altre Amenità.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, in apertura di questo Bestiario, come sempre dedicato ai due temi che hanno più spazio sui social, mi sembra giusto pubblicare un invito alla memoria. Buona lettura.

§§§

Non dimentichiamo…

Ieri, 1 Maggio, è decaduto il GREENPASS è l’obbligo della mascherina al chiuso.

IO NON DIMENTICHERÒ MAI QUESTE AFFERMAZIONI :

“Campi di sterminio per chi non si vaccina”

Giuseppe Gigantino, cardiologo.

“Mi divertirei a vederli morire come mosche”

Andrea Scanzi, giornalista.

“Se fosse per me costruirei anche due camere a gas”

Marianna Rubino, medico.

“I cani possono sempre entrare. Solo voi, come è giusto, resterete fuori”

Sebastiano Messina, giornalista.

“Vagoni separati per non vaccinati”

Mauro Felicori, assessore.

“I no vax fuori dai luoghi pubblici”

Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana.

“Potrebbe essere utile che quelli che scelgono di non vaccinarsi andassero in giro con un cartello al collo”

Angelo Giovannini, sindaco di Bomporto.

“Stiamo aspettando che i no vax si estinguano da soli”

Paolo Guzzanti, giornalista.

“Verranno messi agli arresti domiciliari, chiusi in casa come dei sorci”

Roberto Burioni, virologo.

“Non chiamateli no vax, chiamateli col loro nome: delinquenti”

Alessia Morani, deputato.

“Vorrei un virus che ti mangia gli organi in dieci minuti riducendoti a una poltiglia verdastra che sta in un bicchiere per vedere quanti inflessibili no-vax restano al mondo”

Selvaggia Lucarelli, giornalista.

“I rider devono sputare nel loro cibo.”

David Parenzo, giornalista.

“I loro inviti a non vaccinarsi sono inviti a morire.”

Mario Draghi, Presidente del Consiglio

“Gli metterò le sonde necessarie nei soliti posti, lo farò con un pizzico di piacere in più.”

Cesare Manzini, infermiere.

“Gli bucherò una decina di volte la solita vena facendo finta di non prenderla”

Francesca Bertellotti, infermiera.

“Provo un pesante odio verso i no vax”

J-Ax, cantante.

“Se riempiranno le terapie intensive mi impegnerò per staccare la spina”

Carlotta Saporetti, infermiera.

“Non siete vaccinati? Toglietevi dal cazzo!”

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna.

“Un giorno faremo una pulizia etnica dei non vaccinati, come il governo ruandese ha sterminato i tutsi”

Alfredo Faieta, giornalista.

“Il greenpass ha l’obiettivo di schiacciare gli opportunisti ai minimi livelli”

Renato Brunetta, ministro.

“E’ giusto lasciarli morire per strada”

Umberto Tognolli, medico.

“Prego Dio affinché i non vaccinati si infettino tra loro e muoiano velocemente”

Giovanni Spano, vicesindaco.

“Bisogna essere duri e discriminare chi non si vaccina, in ospedale, a scuola, nei posti di lavoro”

Filippo Maioli, medico.

“Serve Bava Beccaris, vanno sfamati col piombo”

Giuliano Cazzola, giornalista.

“Mandategli i Carabinieri a casa”

Luca Telese, giornalista.

“Gli renderemo la vita difficile, sono pericolosi”.

Piepaolo Sileri, Viceministro alla salute.

“E’ possibile porre a loro carico una parte delle spese mediche, perché colpevoli di non essersi vaccinati”

Sabino Cassese, costituzionalista.

“Non sarà bello augurare la morte, ma qualcuno sentirà la mancanza dei novax?”

Laura Cesaretti, giornalista.

“Se arrivi in ospedale positivo, il Covid ti sembrerà una spa rispetto a quello che ti farò io”.

Vania Zavater, infermiera.

“I novax sono i nostri talebani”

Giovanni Toti, presidente regione Liguria

“Sono dei criminali, vanno perseguitati come si fa con i mafiosi”

Matteo Bassetti, infettivologo.

***

Cesare Sacchetti

Vedo che alcuni erroneamente continuano a ripetere che l’ordinanza ministeriale avrebbe valore di un decreto legge perché in uno dei decreti precedenti Draghi avrebbe “dato il potere” a Speranza di emettere ordinanze che hanno questo valore. Draghi non può dare a Speranza qualcosa che lui stesso in primis non ha. Una ordinanza resta una ordinanza e la gerarchia delle fonti del diritto non può essere modificata dal presidente del Consiglio. Secondo le leggi previste dallo stesso “governo Draghi”, domani terminano gli effetti del decreto riaperture e quindi in nessun luogo può essere più richiesta la mascherina.

L’unico modo per estendere l’uso delle mascherine era quello di varare un nuovo decreto che soltanto Draghi poteva fare ma che invece non ha fatto. E questo ci dà ancora una volta la prova che i media hanno mentito riguardo al fatto che Draghi sia tornato a palazzo Chigi mercoledì scorso, perché se così fosse stato, il giorno dopo avrebbe varato il decreto per tenere in vita le mascherine in alcune situazioni così come avrebbe varato il decreto energia. E se i media hanno mentito su tutto questo è evidente che stanno nascondendo qualcosa relativamente all’assenza misteriosa di Mario Draghi.

***

Vik van Brantegem

«L’obbligo resta sui mezzi di trasporto, nei cinema, nei teatri, nei palasport e, soprattutto, nelle scuole. Un’inutile cattiveria senza alcuna base scientifica. Un concentrato di contraddizioni made in Speranza che fa di noi un’eccezione nel mondo» (La Verità).

«Speranza è il sequestratore della nostra libertà. Ad ogni ritorno alla normalità esige un pagamento. Fine emergenza il 31 marzo? Si ma Green Pass per un altro mese. Via le mascherine al lavoro? Si ma sui mezzi sino al 15 giugno. Non è mai stata scienza. Ora è palese ricatto» (Alex Bazzaro).

«@Quirinale di grazia dove vengono previste le “Ordinanze Ponte” verso una legge che ancora non c’è? Se anche a Voi non risultano previste non sarebbe il caso di dirlo? Possono gli italiani essere ingannati con provvedimenti inesistenti?» (Gianfra Vecchio).

«Svezia: rimosse tutte le restrizioni. Le infezioni medie da Covid sono diminuite del 98%. Norvegia: rimosse tutte le restrizioni. Le infezioni medie da Covid sono diminuite del 97%. Danimarca: rimosse tutte le restrizioni. Le infezioni medie da Covid sono diminuite del 96%» (Peter Sweden).

«Se dopo 3 vaccinazioni in 6 MESI le persone continuano ad ammalarsi, NONOSTANTE l’utilizzo della mascherina e NONOSTANTE il Green Pass, significa che i vaccini, il Green Pass e le mascherine NON FUNZIONANO. Fine» (Flaminia).

«In ospedale se sei positivo ma hai il Super Green Pass entri. Se ti fai il tampone e certifichi il tuo stato di salute NO. È la scienza bellezza per non parlare dell’incubo mascherine che continua» (Fabio Dragoni).

***

Renzo Puccetti

Siamo governati da una banda di pazzi.

Sempre più armi, armi sempre più pesanti e il risultato è questo: l’intensificazione del conflitto (escalation).

Ci stanno portando di gran lena verso la catastrofe.

Alla fine, su che cosa si basa la pretesa della Russia di essere rispettata quale superpotenza come lo era l’URSS? Non certo sulla potenza militare dell’URSS (il budget militare della Russia nel 2015 era di 45 miliardi di dollari, inferiore ai 50 del Regno Unito, ai 55 della Francia e a distanza siderale dai 700 degli USA) , ma sulla conservazione efficiente dell’arsenale nucleare dell’Unione Sovietica.

Ragioniamo per un attimo: la sconfitta della Russia che gli USA e i satelliti perseguono attraverso l’armamento ininterrotto dell’Ucraina, non lascia che due possibili alternative: la capitolazione militare della Russia e il prevedibile asservimento alle condizioni poste dai vincitori, o la dimostrazione di quella conservata potenza che gli USA non riconoscono attraverso l’uso dell’arma nucleare. È dottrina consolidata Russa l’impiego del nucleare in caso di minaccia alla sopravvivenza del Paese. Dunque tutto si sta posizionando per lo scenario catastrofico.

C’è qualcuno tra i Draghi, i Guerini, i Di Maio, i Letta, i Conte, i Berlusconi, i Salvini e le Meloni che dice al popolo italiano che cosa intende fare se la Russia sgancia l’atomica sull’Ucraina? Sono tutto orecchie. Non vi vantate di essere democratici?

A viste umane siamo ad un passo, un solo passo dal baratro, portati qui da idioti incoscienti.

Senza speranza, direi…

Minzolini che parla di “pensiero” è imperdibile e imbattibile.

***

Un sorriso, anzi due, prima di scendere nell’altro Girone, quello dei Violenti.

***

***

Guardate questo video di Marta Ottaviani…

Io dico cioè vabbè…fate voi bah troll russi infiltrati dal 2017 😂😂😂 no vabbè grazie alla Ottaviani per qualche minuto di leggerezza pic.twitter.com/bAjeNjwIcH — Zaffaelə 23 camioniZta canadese ⭐⭐⭐ (@Sutilis) April 28, 2022

E, soprattutto, come Marco Travaglio sovrasta Beppe Severgnini

Ce ne vorrebbero 100 di giornalisti come #Travaglio. Non pupazzetti messi lì alla #Severgnini che pur di difendere l'indifendibile direbbero qualsiasi cosa. #ottoemezzo pic.twitter.com/6XyDE73PZ1 — мαяcσ 🚬 (@MarcoTastardi) April 21, 2022

§§§

