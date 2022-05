Marasciulo: più Satanista di Putin l’élite Globalista Usa. L’Agenda 2030.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Vitantonio Marasciulo, direttore del Ii Borgo di Monopoli, offre alla nostra riflessione questa analisi dei meccanismi che muovono la politica europea e mondiale in questi giorni. Buona lettura.

§§§

Il consesso degli oligarchi di Davos è l’ombra di potere che si è fatto sistema per piegare all’obbedienza le nazioni come l’Italia. Parliamo del progetto di Agenda 2030, la tavola dei nuovi 10 comandamenti. Essa stabilisce come l’umanità debba vivere; come il pianeta debba essere preservato; come le disuguaglianze possono essere eliminate. Punti di valore che ammaliano, ma ammalano e ingannano l’umanità, per controllarla, sottometterla, dividerla, tenerla in continua emergenza e sofferenza. Eppure quell’Agenda è stata firmata da ben 193 Paesi delle Nazioni unite, fra cui l’Italia. E’ stata firmata il 25 settembre 2015. Bann Ki-moon, Segretario Generale dell’ONU, così l’ha definita: “E’ una promessa per sradicare la povertà in tutte le sue forme e per garantire un presente e un futuro migliore al pianeta e alle persone che lo abitano”.

193 Paesi che si sono venduti al sistema di potere della setta degli oligarchi globalisti, la cui casa madre è l’America. E’ da lì che dirigono le fila del mondo occidentale non solo sul piano finanziario ed economico, ma impone anche uno stile di vita: il globalismo del pensiero unico e del politicamente corretto, il cui modus operanti è presente in maniera massiccia nell’ideologia del Partito Democratico (PD), ma a dir il vero anche in altri partiti che siedono in Parlamento, vendutisi al sistema.

Riflettiamo. E’ possibile che la politica, potere del potere, possa farsi strumento di bene, di equilibrio sociale, di azzeramento della povertà, di difesa dell’ambiente? Pensate davvero che Agenda 2030 possa essere in grado di portare pace, equilibrio sociale ed economico, povertà azzerata, pianeta più sano? Certo di sì, ma questi deliranti satanisti, più del satanista Putin, per attuare quel piano hanno bisogno che l’uomo sia reso schiavo; che il lavoro, la finanza, l’economia, il commercio e la società siano controllate. Hanno bisogno che si instauri la “democrazia” totalitaria. L’Italia come le altre nazioni occidentali sono su questa deriva paradigmatica.

Il neo eletto presidente francese, Emmanuel Macron, non so come abbia fatto a vincere le elezioni in Francia, visto che sta mettendo un freno alla cupola oligarchica del globalismo partorito in America, della quale lui fa parte. Mi spiego, quell’elezione chi l’ha finanziata se non i suoi amici globalisti. Di questo oscuro sistema di potere fa parte anche il premier italiano, Mario Draghi, che rispetto ad Emmanuel Macron è più servile agli americani e ingannevole con gli italiani.

E’ chiaro che a dirigere il sistema dei governi occidentali non sono più i governi delle nazioni occidentali, diventati una ramificazione del diabolico sistema USA. E’ da tempo che costoro dettano legge, imponendo la finanza e l’economia sulla centralità dell’uomo. Quel tempo lo si potrebbe far partire dall’avvento di internet e dei social. Da una parte il virtuale ha portato un significativo miglioramento sul piano della conoscenza, del lavoro, degli scambi, della crescita economica; dall’altra ha offuscato le menti, soprattutto dei giovani, tagliati dal mondo legato ai rapporti interpersonali dal vivo, in quel sociale che prendeva vita nelle piazze, nell’associazionismo, nei circoli culturali e politici, negli oratori delle Chiese e comunità religiose. E voilà, hanno ottenuto il cortocircuito del sociale, per meglio controllare gli internauti. La cultura si è appiattita, i valori si sono appiattiti. La società è diventata massa. Il pensiero unico sedimentato subliminalmente, ma anche in chiaro, attraverso internet, la Tv, le radio, la carta stampata. Ma soprattutto attraverso la politica, sudditi al soldo dei re che siedono sul trono dell’oligarchia globalista americana. Annebbiate le menti, si sono fatti più arditi, sulla scorta dei precedenti tentativi falliti atti a sabotare la vita dell’uomo funzionale al progetto del nuovo mondo e del grande azzeramento. Con la pseudo pandemia e il conseguente vaccino alla vaccinara hanno posto una seria ipoteca di controllo sull’umanità. La guerra in Ucraina è figlia della stessa matrice: il mondo in mano agli oligarchi americani il cui centro operativo in Europa è Davos; l’espressione burattinaia del sistema, è il presidente USA, Joe Biden e con esso i vari Draghi e compagnia bella. Poi chissà costoro che cosa si inventeranno per continuare a tenere in ginocchio l’umanità e far morti in grande dimensioni presso la popolazione mondiale: immetteranno nell’aria un altro virus letale? Faranno scoppiare altre pandemie? Toglieranno i crocifissi dalle Chiese? Toglieranno il potere del contante per imporre la carta elettronica più confacente agli scopi di controllo e di regolazione dei flussi di denaro? Ma la chiave di volta di tutto, che fa mettere in circolo il diabolico progetto di schiavitù, è il green pass, che la comunità europea, in combutta con gli oligarchi della succursale americana di Davos, non l’ha affatto tolto di mezzo. E’ la loro stessa sopravvivenza. Attraverso questo controllo potranno dirigere il traffico dei comportamenti umani; ascrivere nel libro nero i riottosi, e su quello bianco gli obbedienti, con bonus, premi vacanze, libertà di accedere ai bancomat e ai servizi; di poter circolare liberamente. La Cina in questo è capostipite. Lì la popolazione è schiava. Chi fa il buono riceve premi dallo Stato; chi si ribella è punito, anche con la pena di morte. Per fortuna da noi non esiste ancora, ma esiste la gogna mediatica che fa morire persone per bene come il prof. De Donno del plasma iperimmune, tanto per intenderci.

L’Agenda 2030, perdonatemi se mi ripeto, tavola dei 10 comandamenti dei nuovi Mosè, Gates, Soros, Zuckerberg, Rothschild, Rockefeller, Schwab, quelli che siedono a Davos, succursale europea dell’America, hanno un unico scopo: imporre nel mondo il globalismo e il pensiero unico e per fare ciò hanno bisogno come detto di uomini schiavi, ma anche che sia azzerata la piccola e media impresa, per essere spostata sull’e-commerce.

Agenda 2030 altro non è che la fotocopia della tirannia cinese, di rendere schiavo l’uomo e comandare sull’economia e sulla finanza e schiacciare la religione cristiana, per sostituirla con la religione umanitaria. Grazie al fatto che il papa regnante, Bergoglio, si è fatto parzialmente fagocitare; è da buon politico spirituale è un grande equilibrista.

Perché “Papa” Bergoglio ha promosso e ha ospitato in Vaticano la conferenza in cui hanno parlato gli esponenti dell’élite mondialista massonica?

Perché ha accolto in Vaticano il feticcio Pachamama?

Perché il Papa regnante non condanna, affermando apertamente al mondo, che il vero nemico del mondo si nasconde nell’élite mondialista globalista massonica, di cui il Vaticano fa il pesce in barile per non far cadere in default le sue casse?

Perché non va a Mosca a parlare con Putin, rompendo gli schemi burocratici di potere che invitano il contrario. E se il discorso della pace non prendesse piede, strappi almeno la possibilità di far veramente attuare i corridoi umanitari?

L’arcivescovo, nunzio apostolico negli Usa, mons. Carlo Maria Viganò, colui che ha fatto fischiare le orecchie a Bergoglio sul problema della pedofilia in America, si è così espresso in merito alla tavola comandataria dei nuovi Mosè: “I fautori dell’Agenda 2030, l’élite mondialista, sono i nemici del bene comune. Il piano da loro elaborato altro non è che un colpo di Stato che deve essere fermato. Questi deliranti desiderano un’emergenza in continua evoluzione sotto un unico copione: la distruzione sociale, la distruzione dell’economia e della religione cristiana. Un colpo di Stato planetario, attraverso la montatura dell’emergenza – pandemica oggi, ecologica domani. L’Agenda 2030 persegue l’obiettivo dell’abolizione della sovranità nazionale; l’impoverimento della popolazione; la drastica abolizione della proprietà privata. Serve per instaurare una dittatura con l’illusone di un inesistente beneficio. Qual è il rimedio? Creare un’alleanza anti – globalista”.

Il vero nemico dell’umanità, più che Putin, è il sistema mondiale globalista, la cui regia, come detto, è in mano agli USA con ramificazioni in Europa e nei Paesi occidentali. La guerra in Ucraina è stata da tempo preparata da questi satanisti oligarchi. Più si manterrà nel tempo, più i fautori dell’Agenda 2030 potranno con soddisfazione tenere in piedi l’emergenza e la sofferenza, diffusa già a piene mani con la pseudo-pandemia. C’è però un punto da chiarire, apertosi col fronte della guerra, che pone un serio interrogativo: il progetto del nuovo ordine mondiale del pensiero unico globalista, nel suo corso, è ancora vivo o ha subito un arresto? La soluzione è evidente. La comunità europea deve sganciarsi dall’America, come parzialmente sta facendo il neo presidente francese Macron. Deve ritagliarsi una sua autonomia politica, militare, energetica, economica, che dica NO al globalismo. Che il Papa regnante dica NO al globalismo. Si rischia che diverse nazioni europee possano col tempo sparire dalla circolazione e con essi lo Stato del Vaticano.

Vitantonio Marasciulo

§§§

