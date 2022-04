Viganò, Tosatti. Il Nuovo Ordine Mondiale. L’Apocalisse in cui Viviamo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, è con grande piacere che annunciamo l’uscita di un nuovo libro, per le edizioni Chorabooks, che abbiamo curato, che raccoglie alcuni interventi molto importanti dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò. Gli interventi sono preceduti da una lunga intervista che chi scrive ha avuto con l’ex Nunzio negli Stati Uniti. Qui sotto trovate il comunicato della casa editrice, e i collegamenti per – eventualmente – acquistare il libro. Buona lettura.

Mons. Carlo Maria Viganò (con Marco Tosatti)

IL NUOVO ORDINE MONDIALE

L’apocalisse in cui viviamo

Appare fuori di dubbio che gli ultimi anni hanno visto emergere sulla scena della comunicazione nel mondo della Chiesa – ma non solo – la figura dell’Arcivescovo Carlo Maria Viganò, come voce di denuncia e di appello non solo rispetto alla corruzione e alla povertà culturale e spirituale presente nel mondo ecclesiale odierno, a ogni livello, ma nella società e nella politica mondiale.

Una figura e un processo di svelamento singolare. Carlo Maria Viganò è un sacerdote che è stato indirizzato dopo la sua ordinazione – avvenuta nel 1968 a Pavia – alla carriera diplomatica. Nunzio in Nigeria, e poi Delegato per le Rappresentanze Pontificie in Segreteria di Stato (un incarico delicatissimo: sotto i suoi occhi passano tutti i dossier personali scottanti di prelati e vescovi); poi Segretario per lo Stato della Città del Vaticano, il Governatorato, e infine Nunzio Apostolico a Washington, certamente una delle sei più prestigiose per qualsiasi diplomatico, in talare o in abito civile.

Di sicuro la Nunziatura nel cuore dell’Impero offre a chi ne è titolare una prospettiva di ampiezza e profondità straordinarie; permette di scrutare i meccanismi del potere mondiale, le molle evidenti – e quelle nascoste – alla base di scelte e decisioni.

È da questo bagaglio di esperienze e conoscenze – che ben pochi possono vantare – che nasce la presenza pubblica recente di Carlo Maria Viganò. Tutta una carriera e una vita sacerdotale spese nella necessaria discrezione legata ai suoi obblighi professionali e di ruolo viene improvvisamente rovesciata. Nell’estate del 2018 – neanche quattro anni – mons. Viganò compie il gesto clamoroso di rivelare protezioni e complicità che hanno permesso all’allora Cardinale Theodore McCarrick di compiere quegli abusi che hanno infine portato alle condanne subite.

In questo breve testo uno sguardo offerto dall’arcivescovo verso tutti quei temi che affollano i giornali in tutto il mondo. Una visione alternativa ai vari fenomeni culturali e geopolitici che formano oggetto di discussione quotidiana da parte di potenti e non.

