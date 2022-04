BDV. Santa Caterina, le Morti (Troppe) Improvvise, e le Cure Nefaste.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, oggi, giorno del Dottore della Chiesa santa Caterina da Siena, una grande donna che non aveva paura di parlare forte e chiaro ai potenti della terra, Benedetta De Vito ci offre questa riflessione su come vengono curati quelli che non contano nulla, e quelli che contano, e come muoiono senza correlazione alcuni – troppi – di quelli che hanno creduto al Sacro Vaccino per una malattia che si poteva fermare con i mezzi esistenti. Ma Bourla & C. come avrebbero moltiplicato in maniera esponenziale i loro guadagni? Buona lettura.

§§§

Mmmm, penso, sotto il cielo puro, ancora color lavagna, di questo santo giorno di Santa Caterina, che mi vede sveglia alle cinque in gioia, sapendo che, a ore ormai, sarò nella Chiesa a lei dedicata, cioè di di Santa Caterina a Magnanapoli, che è di luce e d’oro, e lì assisterò a una Santa Messa bella, curata, cantata e che restituisce la verità ai miei passi. Sarò lì, al mio solito banco con inginocchiatoio (evviva) sotto lo sguardo del Generale degli Arcangeli, Michele, e dei suoi fratelli alati.

Sarò lì, difesa da un ombrello divino dalle bugie invereconde che, da oramai quasi tre anni, ricoprono con il loro bigio e lugubre straccione l’incanto azzurro che il Signore ci ha donato nella forma del manto di Maria, il quale, in barba alle apparenze, sventola glorioso e vincitore lassù. E quindi, mmm, penso alla quantità di invereconde bugie, di orride menzogne che schiacciano gli uomini, ciechi e sordi, condotti dal pifferaio bieco di Hamelin nella grotta senza uscita della disperazione e della morte e un’ombra mi passa in volto e vedo uomini e donne che camminano sul ciglione oscuro, odiando il proprio fratello in anticristica visione. Seguendo musiche vane…

Mmm, penso e a tutti dico, toglietevi gli occhiali sporchi che vi hanno cucito sul muso! Spegnete l’infernale macchina, la tv, che li confeziona, tra le risa diaboliche di quanti sanno e, apposta, operano! Basta un click e tutto l’incantesimo sparisce. Essi, i burattinai cannibali che stanno dietro, nelle tenebre, hanno creato dal nulla i copioni della disperazione e, attraverso lo spargimento dello sterco del diavolo (cioè il denaro sporco, i trenta denari di Giuda), hanno infettato menti, anime e cuori. E hanno rimesso nostro Signore sulla Croce, uccidendo la Via, la Verità e la Vita. Che però risorge in gloria! E in Cina chiudono a chiave le persone in casa, destinandole alla morte per disperazione, con la scusa proprio di salvarle dalla morte. Somma ingiuria, paradossale follia! E qui in Italia, anche se presto sarà maggio, il mese delle rose e di Maria, il ministro della Sanità Speranza (senza speranza) impone di portare sul grugno ancora l’orrendo bavaglio che impedisce di respirare l’arietta fresca che proprio ora entra, danzando, dai vetri aperti della mia finestra. Ma questi sono delitti contro le creature amate dal Signore, che a tutti, buoni e cattivi (e anche ai cannibali come li chiamo io e ne ho ben donde) ha donato la terra e quanto contiene per conservarla e amarla quanto la ama Lui.

Intanto, lo straccione nero continua a coprire, con un frego di carbone, tutti i morti da malore improvviso (40 in 5 giorni ce ne sono stati durante il fine settimana della Santa Pasqua!) che, come sacchi di patate, cadono a terra e nulla si può fare per loro.

E tutti vaccinati, ma guai a dirlo! Ieri, e mi ha colpito è caduto dalla bici, stecchito, un ciclista durante non so quale corsa sarda. Lì, morto sull’orientale sarda, all’altezza proprio della Chiesa dove, alla domenica, in chiaro cantare, le donne intonavano, e io a bocca aperta in santa meraviglia, la stupenda Ave Maria “in sa limba”. Aveva 62 anni, ma altri ne hanno molto meno.

Medici, guardie giurate, giovani bariste: età 27, 41, 39. Via, uno dopo l’altro, e senza neppure un rigo sui grandi quotidiani e alla televisione, dove, invece, ci mostrano in dettaglio (e non si capisce un’acca lo stesso) quel che succede in Ucraina senza dire, va da sé, che i “nostri eroi” azzurri e gialli sono tanti bei nazisti fatti e vestiti. Insomma i nazisti bisogna odiarli, ma se sono ucraini allora sono eroi. Chiaro? Ancora i sovranisti italiani fanno schifo, ma se sono sovranisti ucraini allora sono patrioti e vanno benissimo. Ahahah, sì, sì, è proprio così: il diavolo fa le pentole, ma i coperchi se li dimentica e tutto va, con lui a carte quarantotto.

E ora, nel labirinto del Minotauro, entriamo in casa del signor presidente Draghi appena risanato. Allora, se sei un comune cittadino, un inutile mangiatore, la formula anti-covid è “tachipirina e vigile attesa” (anche a me la ha “prescritta” una amica, medico quando ho preso il virus…), se, invece sei Draghi o il signor Galli, allora via alle cure domiciliari, quelle chiamate stregonerie e gettate alle ortiche per due lunghi anni. Ahahah, ma questo è addirittura comico nella sua tragicità. Io, comunque, mi rgolo cos’ oramai. Ogni notizia che sento, la giro al contrario e così diventa vera… Ma. mi chiedo, come è possibile che, di fronte a tanto, le persone non diano un calcio alla paura e si riprendano quel che il Signore ha regalato loro, cioè la vita normale, che respira nonostante le menzogne, tra le erbe, i fiori e i pettirossi!

Eccomi, al Parco Aldobrandini, a spiare i movimenti allegri delle formichine indaffarate, stupita dalla bellezza di un tarassaco, e mentre sono lì, a occhi bassi, mi giro perché una presenza fa ombra al sole. Guardo in su. E’ un piccolo pit bull dal mantello tigrato. Danzando, senza togliere il suo sguardo dal mio, passa e va, ma gli occhi veritieri li tiene fissi nei miei, Le zampe corrono, le pupille sono per me. Mi dicono, ecco, vivi come vivo io, sempre lodando il Signore e in libertà di cuore, fuggendo le bugie, seguendo la verità… Preghiamo!

§§§

