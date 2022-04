Agostino Nobile. Contraddizioni e Analogie. Piccolo Lessico della Follia.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Agostino Nobile ci offre questa rapida e incisiva carrellata sulle follie che stiamo vivendo, le contraddizioni e le falsità che le accompagnano. Buona lettura.

CONTRADDIZIONI E ANALOGIE

Sovrapopolazione.

Le nascite in Europa sono talmente ridotte che è stata coniata la definizione inverno demografico.

Invece di premiare i cittadini europei che involontariamente o meno collaborano per la diminuizione della razza europea, i governi sborsano milioni di euro per l’accoglienza dei migranti irregolari, trasportati dalle mafie scafiste. Qualcosa non va. Ma sappiamo per certo che l’élite preme perché si riduca al più presto il numero della popolazione occidentale.

Aborto.

Bruxelles considera l’aborto un diritto e punisce economicamente i paesi non allineati, vedi Malta, Polonia, Ungheria. Nelle cliniche abortive non troviamo donne ricche o miliardarie, ma solo appartenenti al ceto medio/basso. Le famiglie ricche non abortiscono, preferiscono formare dinastie, come i Rothschild, Rockefeller ecc. L’aborto, quindi ha una funzione di pulizia sociale, come quando tra l’800 e il ‘900 si eliminavano malati mentali e con deformazioni fisiche, soprattutto nei nei paesi nord europei prevalentemente protestanti e atei.

Razzismo.

Il razzismo non è nato in Europa. Dai tribali fino alle grandi civiltà come quella cinese, indiana, musulmana lo schiavismo (leggi razzismo) è stato sempre praticato. Sull’abolizione dello schiavismo in Europa, wikipedia scrive il “processo di abolizione avvenne nei paesi occidentali, dove – coerentemente con gli ideali umanitari veicolati dall’Illuminismo – si affermò l’idea di una soppressione universale della tratta e della schiavitù”. In realtà padri dell’Illuminismo come Voltaire e J. Locke, quest’ultimo considerato “padre del liberalismo”, investivano nel traffico degli schiavi.

Pandemia. Tra il 1918, in piena prima guerra mondiale, e il 1920, il virus H1N1 uccise decine di milioni di persone nel mondo. Poiché la Spagna non era coinvolta nella guerra che sconvolgeva l’Europa, e non era soggetta alla censura come nei paesi belligeranti, l’esistenza del virus fu riportato soltanto dai giornali spagnoli. Da qui il falso che diede al virus mortale il nome di Spagnola.

Il virus osservato per la prima volta nel gennaio 1918 nello stato del Kansas, USA. Nell’agosto dello stesso anno il virus cominciò a diffondersi in Europa. Ovviamente non sappiamo se fu prodotto in laboratorio o meno.

Covid-19. Dopo 100 anni, un altro virus, questa volta prodotto in un laboratorio cinese gestito dall’élite, si diffonde in Cina e in Europa per poi espandersi nel resto del mondo. Molti autorevoli infettivologi negano, con prove alla mano, che il virus sia incurabile. Infatti migliaia di pazienti sono curati con farmaci esistenti. La falsa pandemia, dunque, probabilmente ha anticipato il conflitto in Ucraina pianificato e provocato dai paesi anglosassoni. La sequenza è diversa da quella del 1918, ma il risultato (dato che i virus sono diventati armi da guerra, vedi i numerosi laboratori batteriologici gestiti da USA e NATO in terra ucraina) potrebbe essere molto simile facendo scoppiare la Terza guerra mondiale insieme a un virus mortale.

Le restrizioni covid non lasciano presagire niente di positivo. Il terrore diffuso attraverso i media, anche con macabri escamotage hollywoodiani, ha annichilito milioni di persone, portandole a fare e dire cose prive di razionalità. Basterebbe pensare alle mascherine, inutili per fermare virus, e alla dittatura mediatica che ha zittito (forse prezzolati?) perfino i giudici e i magistrati che dovrebbero difenderci contro gli abusi governativi.

Conflitto in Ucraina.

Nessuna persona ragionevole, soprattutto con le armi atomiche e biologiche attuali, provocherebbe un conflitto solo perché l’Ucraina vuole far parte della NATO. Evidentemente è un pretesto per cambiare l’assetto socio-economico mondiale. E dato che gli anticristiani non hanno mai digerito l’abolizione dello schiavismo, lo vogliono ristabilire. Questa volta, come l’élite stessa ha più volte affermato, attraverso l’AI, l’intelligenza artificiale. Il green pass draghiano non è altro che l’antipasto.

È possibile, come abbiamo detto, che l’H1N1 del secolo scorso, guarda caso diffuso durante la prima guerra mondiale, sia nato in laboratorio e diffuso con un programma preciso? È possibile che il Covid-19 abbia oggi la stessa funzione terroristica per iniziare quel Great Reset voluto dalle stesse élite che hanno messo con le spalle al muro Putin per spingerlo al conflitto in Ucraina?

Great Reset.

Le due guerre mondiali, oltre a eliminare milioni di esseri umani, fungono soprattutto come risettaggio geopolitico ed economico che hanno elevato gli Stati Uniti a prima potenza mondiale. Massoni, tycoon e una casta di ebrei – detestati dallo stesso popolo ebreo – nelle ultime decine di anni hanno iniziato la realizzazione del cosiddetto Great reset, ma la guerra in Ucraina ha azzoppato i piani mondialisti. Dovranno accontentarsi di schiavizzare solo i paesi anglosassoni e della NATO, a meno che qualche politico cristianamente illuminato non riesca a costituire una forza civile in grado di eliminare i peggiori nemici dell’umanità.

Come ho più volte scritto, alla base del resettaggio c’è una forte questione spirituale. Dopo tutti i documenti diffusi dai resettisti negarlo significa negare la realtà. Vogliono cancellare il cristianesimo per eliminare i diritti umani. Forse capiremo meglio perché nel 1917 la Madonna di Fatima chiese che la Russia venisse consacrata al suo Cuore Immacolato.

Agostino Nobile

