Un Prete in Cammino per Diritti e Libertà. Oggi da Terralba a Simaxis.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, continua il pellegrinaggio di don Emanuele Personeni da Bergamo a Roma, toccando tutta l’Italia, in difesa di diritti e libertà negate da un governo di malfattori, contro la Costituzione, che nessuno si perita di difendere, tantomeno il cosiddetto garante. #camminaeascolta. E per far giungere al pontefice regnante una lettera firmata da molte persone a cui viene proibito di lavorare e avere una vita sociale. Ecco la tappa di oggi

TAPPA da TERRALBA a SIMAXIS

circa km 33

GIOVEDI’ 28/04/2022

in bicicletta

Partenza ore 9 circa

TERRALBA (OR) -Parrocchia di San Pietro Apostolo

MARRUBIU (OR) -Parrocchia Beata Vergine di Montserrat

SANTA GIUSTA (OR) -Parrocchia di Santa Giusta

ORISTANO -Parrocchia di San Paolo Apostolo SILI’ (OR) -Parrocchia di San Pietro Apostolo

SIMAXIS (OR) -Parrocchia di San Simaco Papa

VANGELO DI GIOVEDÍ 28 APRILE TEMPO DI PASQUA

Dal Vangelo secondo Giovanni

Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su di lui.

Commento

Si conclude col brano odierno il discorso di Gesù a Nicodemo il fariseo. Poche righe in cui si concentrano questioni niente affatto semplici. Cominciamo dalle parole: “chi viene dall’alto attesta ciò che ha visto. Chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra”. Che significa? Gesù parla, agisce e sente sulla base di ciò che ha udito dal Padre e visto in Lui. I suoi discorsi dovrebbero trovare eco sulla terra, in particolare nell’uomo. In fondo l’uomo é creatura di Dio. Il suo corpo, la sua anima e la sua mente dovrebbero vibrare all’unisono quando Gesù parla e opera. Le vibrazioni di Gesù infatti sono le vibrazioni di Dio Padre e dovrebbero avere la stessa frequenza delle vibrazioni umane. E invece non accade sempre e non accade per tutti. Anzi, dice Gesù, “nessuno accetta la mia testimonianza”. Gesù intende dire che molti non vibrano all’unisono con le sue parole, non si accendono al suo passaggio, non si commuovono di fronte ai suoi gesti, non si muovono di fronte ai suoi inviti alla conversione, restano indifferenti o diventano perfino ostili al suo passaggio. Questa cosa del vibrare all’unisono con Gesù merita qualche parola di spiegazione. Molti di voi conosceranno il diapason, uno strumento la cui funzione é quella di emettere una nota standard sulla base della quale si accordano gli strumenti musicali. Se il diapason emette la nota “LA”, tutte le corde fatte per emettere quella nota che si trovano nel raggio di azione della vibrazione, se ben accordate, vibrano all’unisono senza bisogno di essere pizzicate. La vibrazione attesta che esiste una sintonia di frequenza. Utilizziamo spesso l’espressione “le corde del cuore” per dire che anch’esso ha le sue frequenze che si accendono ogni volta che una parola, una storia, uno sguardo lo raggiungono in modo profondo. Il cuore vibra con le parole, i suoni e i gesti che danno il nome giusto a ciò l’uomo sente, desidera, patisce, ama. A patto di sentire qualcosa naturalmente, a patto che le corde siano minimamente accordate e che esistano ancora. Può accadere infatti che le corde del cuore non vibrino più per nulla o non vibrino più all’unisono con il cuore di Dio, il quale vibra sempre quando un uomo viene guarito, un indifeso é protetto, un povero é risollevato, un peccatore si converte. Quando Gesù dice a Nicodemo che nessuno crede alla sua testimonianza sta dicendo che é indignato per l’indifferenza diffusa, incredulo di fronte al gelo che ha trovato e all’insensibilità diffusa nei confronti dei piccoli e dei deboli. Mentre Dio muove mari e monti per uno solo dei suoi figli, c’è un popolo che non si scomoda più, che non vede in Gesù nulla che meriti almeno un interrogativo se non proprio stupore. Sembra proprio che chi vive sulla terra abbia perduto la matrice impresa dal suo creatore. Invece di riconoscersi in Colui che viene dall’alto, capire le sue parole, intendersi al volo circa l’urgenza di umanizzare l’umanità, vede in Lui un estraneo, anzi un nemico, il cui linguaggio é pericoloso, la cui parola é blasfema. Colui che viene dall’alto dona il suo Spirito senza misura, dice Gesù. Egli infatti non soltanto dona vita all’uomo, fa molto di più, gli regala la sorgente stessa della vita che é il suo Spirito. Mediante Gesù, Dio vuole divinizzare l’uomo, vuole elevarlo alla sua altezza che é l’altezza del SUO amore.

AGGIORNAMENTO OSPITALITÀ: Invito tutti gli amici che hanno possibilità di ospitare o conoscono qualcuno disposto a farlo, nei paesi di (o nelle vicinanze) S A R D E G N A dal 25/4 al 6/5 – CAGLIARI -SESTU (CA) -SERRENTI (SU) -SANLURI (SU) -TERRALBA (OR) – SIMAXIS (OR) -FORDONGIANUS (OR) – GHILARZA (OR) -OTTANA (NU) -ANELA (SS) -OZIERI (SS) -BERCHIDDA (SS) – TELTI (SS) -OLBIA (SS) L A Z I O -CAMPO MARINARO (RM) -OSTERIA NUOVA (RM) -NAZZANO (RM) -CAPENA (RM) -MONTEROTONDO (RM) -VENA D’ORO (RM) a mettersi in contatto scrivendo alla mail camminaeascolta@gmail.com Ringrazio di cuore già da ora !

