Il Nuovo Ordine Mondiale. L’Apocalisse in cui Viviamo. Oggi, Online, alle 18.00

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, credo sia opportuno portare alla vostra attenzione un evento online che avrà luogo domani, giovedì 28 aprile, e che riguarda un piccolo libro in uscita in cui chi scrive ha avuto un ruolo e che ha come protagonista l’arcivescovo Carlo Maria Viganò . Buona lettura e buona partecipazione. Qui sotto trovate i dettagli…

***

Sentire parlare di Nuovo Ordine Mondiale ci fa pensare a teorie della cospirazione e tesi storiche alternative. Seppure è vero che queste possono avere un ruolo, è anche vero che i tanti e consistenti cambiamenti degli ultimi anni ci invitano a riflettere. Un recente libro di mons. Carlo Maria Viganò (con Marco Tosatti) dal titolo “Il nuovo ordine mondiale” (disponibile anche in spagnolo e inglese) ci spinge ad esaminare bene la questione.

