Ettore Gotti Tedeschi: Ya no es Estados Unidos…

Marco Tosatti

Estimadísimos StilumCuriales, me parece interesante poner en su conocimiento, con la amable autorización del autor, este artículo del profesor Ettore Gotti Tedeschi, aparecido en La Verità de hoy, a quien agradecemos la cortesía. Feliz lectura.

YA NO ES ESTADOS UNIDOS…

Es desde enero de 2021 que muchos observadores se preguntan cuánto ha cambiado Estados Unidos. Es comprensible que los Estados Unidos de hoy no sean “lo que alguna vez fueron”, al menos en la memoria histórica de la generación que ha vivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En forma simplificada y concisa trato de proponer cuatro fases que pueden ayudar a explicar la evolución de Estados Unidos.

– Una primera fase de la “guerra fría” (1947-1991), posterior a Yalta, en la que Estados Unidos y el capitalismo estadounidense se opusieron a la amenaza del comunismo (en alianza con las religiones cristianas), con presidentes del calibre de Kennedy, Nixon, Carter, Reagan y Bush padre. En este periodo de la Guerra Fría se presupuestó entre el 12 y el 14% del PIB de gastos para defensa. Luego del final de la Guerra Fría, este porcentaje del PIB se redujo a alrededor del 4%, liberando el 10% de los recursos económicos para sostener una nueva globalización económica.

– Con esta globalización económica acelerada, que es utópica en sus opciones, se inicia una segunda fase de la evolución de Estados Unidos (1993-2001), que produce también las causas del extraordinario desarrollo económico de China. Esta fase finalizó con el ataque terrorista al World Trade Center [Las Torres Gemelas, 2001) y el inicio de la prudente reacción contra el terrorismo islámico. El presidente durante todo este periodo fue Bill Clinton.

– A esto le siguió una tercera fase, después del 11 de septiembre, de crisis, sobre todo financiera, provocada por el erróneo modelo de globalización implantado y por el inicio de diversos reinicios para intentar corregir sus consecuencias. El presidente de 2001 a 2009 fue George Bush Jr., quien tuvo que lidiar con la crisis posterior al atentado al WTC y a la necesidad de “drogar” el crecimiento económico con préstamos de alto riesgo para acelerarlo y absorber el nuevo gasto de defensa necesario. Él tuvo que afrontar la consiguiente crisis financiera provocada de 2007-2008 y decidir duplicar la deuda/PIB, para salvar a los bancos nacionalizando la deuda de los hogares que había sido el verdadero motor del crecimiento drogado e insostenible. Y la reprogramación de esta nueva deuda, como sabemos, puso en serias dificultades a Europa y a Italia.

– Una cuarta fase, de 2009 a 2017, con la presidencia de Barack Obama, comenzó con una serie de reinicios estratégicos bastante significativos, todos ellos marcados por un nuevo y fuerte “progresismo” en materia ética y bioética (uniones civiles, uso del cannabis, etc.), pero sobre todo en materia económica (ecologismo y migración, reforma sanitaria, etc.). Sin embargo, con Obama también se acabó la pesadilla de Osama Bin Laden y se llegó a acuerdos con los ayatolás. Esta cuarta fase se interrumpe de 2017 a 2021 con la presidencia de Trump, que vuelve a poner todo en discusión. Trump pareció orientado a reiniciar los reajustes anteriores, sobre todo a reducir el rol de la OTAN, a la que que consideraba obsoleta (quizás por carecer de los enemigos históricos que la justificaban). En 2020 comienza la pandemia de Covid, con lo que ello ha implicado.

Pero la cuarta fase resucita con la presidencia de Biden, que se completará después del Covid. Parece ser la fase de Reinicio del capitalismo estadounidense (ahora autodenominado “inclusivo y sostenible”), orientado a la transición energética y tecnológica, donde el “enemigo” a desafiar está en el Este, en China.

Por lo tanto, es un poco más fácil entender por qué los Estados Unidos de hoy no pueden ser los Estados Unidos de ayer. Los llamados “enemigos” a los que hay que enfrentarse han cambiado, el modelo de globalización iniciado en los años 70 ha fracasado. El poder económico geopolítico ha cambiado completamente. Hace 50 años, Occidente controlaba cerca del 90% del PIB mundial, hoy controla alrededor del 45%. Hace 50 años el poder económico financiero estaba en manos de empresarios, hoy está en manos de los fondos de inversión. Hoy existe un preocupante vacío de liderazgo. Reconocemos que las soluciones a los problemas han sido afrontadas en función de los efectos y no de las causas, con diversos reinicios, a menudo utópicos y algunos muy riesgosos, como este último Reinicio del capitalismo, que ha contribuido a crear algunos problemas que estamos sufriendo con la guerra en curso en Ucrania. Entre estos Reinicios he mencionado el ético-moral, que merece atención ya que también ha provocado un cambio radical y misterioso en la Iglesia católica….

Luego del atentado terrorista islámico contra el WTC el 11 de septiembre de 2001 se produjo una impresionante explosión de autores y libros que alababan el ateísmo necesario para la civilización occidental. Evidentemente, esto se inspiró en el atentado a las Torres Gemelas, pero se extendió naturalmente contra las religiones dogmáticas. Recuerdo a alguien: Chris Hitchens –“Dios no es grande: cómo las religiones lo envenenan todo”; – Richard Dawkins –“La decepción de Dios”; Sam Harris –“El fin de la fe: religión, terror y el futuro de la razón”, etc.

Todos pasan a combatir el resurgimiento irracional y peligroso de las religiones fundamentalistas, las del “diseño inteligente”. Las religiones ya no debían ser toleradas y meramente relativizadas, sino que debían ser combatidas duramente. Y así lo hicieron, inspirados en motivaciones basadas en el pensamiento malthusiano, freudiano, darwiniano, ecologista, pagano e incluso herético. Esta exhibición de intolerancia irracional, que inmediatamente se convirtió en un pensamiento políticamente correcto, es, en mi opinión, la base para una explicación aceptable de cómo Estados Unidos, gracias a su liderazgo, contribuyó a cambiar en pocos años muchos valores y principios que sustentan la civilización cristiana en Occidente. Yo diría que el que tenía el liderazgo mundial cambió muchos de los valores de referencia que inspiraban su liderazgo del mundo. Esta evaluación también demuestra que la falta de valores, característica del nihilismo, pone en peligro a toda una civilización. Al explicar esto en Caritas in Veritate, Benedicto XVI volvió a tener una vez más toda la razón.

Publicado originalmente en italiano el 27 de abril de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/04/27/ettore-gotti- tedeschi-non-sono-piu-gli-usa- di-una-volta/

Traducido al español por: José Arturo Quarracino

