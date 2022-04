Un Prete in Cammino per Diritti e Libertà. Oggi da Sanluri a Terralba.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, continua il pellegrinaggio di don Emanuele Personeni da Bergamo a Roma, toccando tutta l’Italia, in difesa di diritti e libertà negate da un governo di malfattori, contro la Costituzione, che nessuno si perita di difendere, tantomeno il cosiddetto garante. #camminaeascolta. E per far giungere al pontefice regnante una lettera firmata da molte persone a cui viene proibito di lavorare e avere una vita sociale. Ecco la tappa di oggi

TAPPA da SANLURI a TERRALBA

circa km 32

MERCOLEDI’ 27/04/2022 in bicicletta.

Partenza ore 9,30 circa.

SANLURI (SU) -Parrocchia Nostra Signora delle Grazie

SARDARA (SU) -Parrocchia Beata Vergine Assunta

URAS (OR) -Parrocchia Santa Maria Maddalena

TERRALBA (OR) -Parrocchia di san Pietro Apostolo

***

AGGIORNAMENTO OSPITALITÀ: Invito tutti gli amici che hanno possibilità di ospitare o conoscono qualcuno disposto a farlo, nei paesi di (o nelle vicinanze) S A R D E G N A dal 25/4 al 6/5 – CAGLIARI -SESTU (CA) -SERRENTI (SU) -SANLURI (SU) -TERRALBA (OR) – SIMAXIS (OR) -FORDONGIANUS (OR) – GHILARZA (OR) -OTTANA (NU) -ANELA (SS) -OZIERI (SS) -BERCHIDDA (SS) – TELTI (SS) -OLBIA (SS) L A Z I O -CAMPO MARINARO (RM) -OSTERIA NUOVA (RM) -NAZZANO (RM) -CAPENA (RM) -MONTEROTONDO (RM) -VENA D’ORO (RM) a mettersi in contatto scrivendo alla mail §§§ Invito tutti gli amici che hanno possibilità di ospitare o conoscono qualcuno disposto a farlo,-ANELA (SS) -OZIERI (SS) -BERCHIDDA (SS) –-CAMPO MARINARO (RM) -OSTERIA NUOVA (RM) -NAZZANO (RM) -CAPENA (RM) -MONTEROTONDO (RM)a mettersi in contatto scrivendo alla mail camminaeascolta@gmail.com Ringrazio di cuore già da ora !

