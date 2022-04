Mons. Ics, il Papa, Burke. Ma Bergoglio, lo ha il Green Pass Aggiornato? Si Può Vedere?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, come scrivevamo qualche giorno fa la psicopandemia è finita dappertutto, tranne che in Cina, nello Stato della Città del Vaticano e in Italia, cioè – Impero di Mezzo a parte – nei due Paesi che risentono maggiormente dell’influsso del Pechino Pensiero. Mons. Ics ha preso contezza di un episodio surreale accaduto alle porte del Vaticano e ha reagito così…buona lettura.

§§§

Ma Bergoglio lo ha il Green Pass aggiornato? Possiamo vederlo?

Caro Tosatti, al mio caro amico, card. LeoRaymond Burke è stato negato l’accesso in Vaticano perchè il suo GreenPass era scaduto da qualche settimana ( a marzo ). Posso capire l’applicazione della procedura, ma non gli è neppure stato proposto di fare al momento il Tampone antigenico, quello rapido, che in 15 minuti dà responso. Eppure ad una persona di questa importanza sarebbe stato il minimo da fare.

Lo fanno ovunque per un ospite VIP, agli aereoporti, negli alberghi internazionali, musei… Lo hanno fatto anche a me.

In più il card.Burke ha avuto il Covid negli Usa e ne è perfettamente guarito,garantendo così una immunità naturale.

Che figura meschina ci sta facendo chi ha deciso questo trattamento al Cardinale Burke !

Già quando il Cardinale prese il Covid, a Santa Marta si gioì…, dicendo anche qualcosa del tipo “ben gli sta”.

In specifico disse Bergoglio che anche tra i Cardinali “ci sono dei negazionisti, e uno di questi, <poveretto>, è ricoverato in ospedale. Ironia della sorte…” ( IlGiornale – 16settembre 2021)

Inutile domandare se lo stesso trattamento è stato riservato ad altri prelati o visitatori accolti in Vaticano.

Ma la mia considerazione finale è la seguente: ma d’ora in avanti che ci andrà mai a fare il card.Burke in Vaticano?

Io gli auguro di tornarci solo per il Conclave (con il green pass, mi raccomando…) ed uscirne Papa.

https://gloria.tv/post/Mti1sf6hFx9k4Hq1MijHy4qGj

§§§

