Bestiario Liberatorio e Liberazionario in Occasione del 25 Aprile 2022.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ecco un Bestiario da 25 aprile. Come di consueto, su due binari: la guerra e la sua narrazione univoca in Italia, e la psicopandemia con le sue follie nefaste, che il governo dei peggiori e dei malfattori vorrebbe perpetrare ad libitum. Buona triste lettura e visione; ma tutto ciò deve restare fissato in qualche modo, quando ci saranno persone che vorranno ricostruirsi una verginità politica e professionale, e umana.

§§§

De Bello ballico

Le sanzioni fermano la guerra.

Inoltre Putin è malato e sta per morire, questione di ore. I segni sono inequivocabili

In ogni modo ormai è solo, isolato, il colpo di stato è imminente

E sta perdendo la guerra.

L’ Ucraina può vincere, anzi sta vincendo. C’è possibilità che contrattacchi… riprenderà tutto.

Tutto per giustificare invio armi e prolungamento guerra

Per ora è evidente che sono tutte balle.

Balle dem, che mi ricordano terribilmente:

Trump è guerrafondaio, è al servizio dei russi, ormai è solo e isolato, anche la moglie sta chiedendo il divorzio, non lo voterà nessuno..

Francesco Agnoli su FB.

***

Sara Reginella, e l’Ucraina di Zelensky

“Possiamo parlare di resistenza per un governo che ha bandito tutti i partiti di sinistra? Resistenza non è un brand, ha una storia che va rispettata. E’ una storia di sinistra. Basta con queste squallidissime operazioni di marketing: giù le mani dal 25 aprile. Il concetto di resistenza non può avere nulla a che vedere con il neo-nazismo di Azov o con un governo che ha bandito tutti i partiti di sinistra”.

“Sono stata in Donbass tante volte, ho visto la gente morire e non potevo rimanere in silenzio”.

Sara Reginella a l’AntiDiplomatico

***

Vik van Brantegem su FB

«In questi giorni è passato inosservato il bombardamento della Turchia sulle zone curde in Iraq e da quanto si apprende sono in preparazione raid anche in Siria. Anche lì muoiono donne, uomini e bambini, come in Afghanistan e nello Yemen. Vogliamo ricordare anche loro? Sia pace!» (Don Salvatore Lazzara).

***

***

I “Fratelli d’Ucraina”!

Sempre “fratelli” sono…

Notizie di loro preoccupazioni per i terremotati che vivono

da anni al gelo?

O per i padri di famiglia a cui è stato tolto lo stipendio?

O per i commercianti distrutti dalla suicida politica totalitaria

di questi due anni?

O per il rinnovamento delle strutture sanitarie italiane?

O su come rimediare al folle incremento dei prezzi delle materie prime necessarie alla sopravvivenza?

Solo per fare alcuni esempi…

Per gli italiani occorrono nuove realtà politiche,

che siano veramente libere e liberamente vere.

www.liberiinveritate.it (Massimo Viglione)

***

Hilary Clinton chiede più controllo sui social e sulle notizie. Ecco il commento.

Più che un tweet, questa è una vera e propria richiesta di SOS da parte di Hillary Clinton. La Clinton in pratica ha trasmesso un ordine all’UE di approvare la legge sui digitali servizi che in pratica non è altro che un bavaglio alla libera informazione. È interessante notare come la Clinton abbia rivolto la sua richiesta proprio all’UE. Cos’è che la Clinton non vuole che venga diffuso “prima che sia troppo tardi”? In questi giorni vediamo che sta affiorando nuovamente alla superficie lo scandalo dello Spygate. John Durham sembra molto vicino all’incriminazione della stessa Clinton, mente del golpe per rovesciare Trump. E questo golpe è stato attuato attraverso la collaborazione decisiva dello stato profondo Italiano. Sono in molti ad avere paura di questo scandalo ma soprattutto coloro che sono in preda al panico sono proprio qui in Italia.

Elon Musk ha fatto sapere che se la sua scalata di Twitter dovesse avere successo di libererà di tutti i bot e dei profili falsi. Non sorprende che BlackRock e Vanguard non vogliano cedere la proprietà di Twitter. I bot e i profili falsi costituiscono ormai più del 50% degli utenti che sono su quella piattaforma. Ci sono eserciti di bot che vengono sguinzagliati contro coloro che si discostano dalla narrazione globalista e gli stessi eserciti sono quelli che condividono i tweet dei vari personaggi della politica italiana e internazionale. Quando vedete il politico di turno che nel mondo reale è nel migliore dei casi ignorato o nel peggiore insultato, ricevere molti rt è perché si mette in moto quella ciurma di profili falsi che ricondividono il suo tweet. Twitter è da tempo che pratica la censura più indiscriminata. Io stesso ne so qualcosa. Il mio profilo ha subito un oscuramento già dal 2019 quando molte persone non vedevano più i miei tweet. Evidentemente non bastava più nemmeno quello perché nel 2021 me lo chiusero definitivamente quando la denuncia nei confronti dello stato profondo Italiano e delle false opposizioni (Lega, Fratelli e derivati vari) si era intensificata. In questo momento, un po’ ovunque hanno paura di Musk perché su Musk prende quella piattaforma si scoprono tutti gli altarini e si scopre anche probabilmente da chi sono partiti gli ordini per chiudere determinati profili che rappresentavano una minaccia per alcuni poteri. Non sorprende che lo stato profondo Italiano abbia paura. Le bordate che stanno arrivando sono di quelle che lasciano dietro di sé soltanto un cumulo di macerie.

https://t.me/insiderpaper/8832

Telegram

Insider Paper

JUST IN – Elon Musk says he will get rid off / defeat spam bots after his Twitter bid is success

***

***

Sempre questo gentiluomo:

***

Intanto Assange rischia l’estradizione, e centinaia di anni di carcere per aver fatto del giornalismo vero…

***

***

Sono solo coincidenze, che cosa pensate….

***

Un piccolo intermezzo orrendo prima di arrivare alla psicopandemia e ai suoi nefasti protagonisti.

***

***

Matteo Pfizer Bassetti si riposiziona….

***

L’elefante nel salotto che governo, agenzie del farmaco e mentitori affini, e media collusi e venduti si ostinano a non vedere…

***

***

E questo figuro continua a parlare in pubblico…

***

§§§

