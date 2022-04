Pro-Memoria. Obama: “Hemos hecho pruebas en miles de millones de personas” con el suero…

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriales, me parece interesante llamar la atención de ustedes sobre este artículo de Pro-Memoria, un sitio que ustedes conocen bien, que resalta el discurso del ex presidente estadounidense Obama. Cabe señalar que en este llamamiento contra la “desinformación” -en el lenguaje orwelliano de los demócratas y del Nuevo Orden Mundial, debe leerse como censura de las noticias no deseadas- Obama no está solo: Hilary Clinton también se ha expresado así en los últimos días. Hay quienes piensan que las revelaciones sobre el Russia Gate -es decir, las falsas acusaciones contra Trump- están sembrando el pánico entre los demócratas. Feliz lectura.

§§§

En un discurso en la Universidad de Stanford sobre la desinformación

… El ex presidente Obama reprendió a las personas que decidieron no vacunarse

… “A pesar del hecho que ahora hemos

… probado clínicamente la vacuna en miles de millones de personas en todo el mundo

… uno de cada cinco estadounidenses está todavía dispuesto a correr el riesgo

… poner en riesgo a sus propias familias, antes que hacerse vacunar”

… “Las personas mueren a causa de la desinformación”.

***

Obama reprende sin tapujos: “Oye, hemos ‘probado clínicamente’ las vacunas en miles de millones de personas”

“Alrededor de 1 de cada 5 estadounidenses seguirán corriendo el riesgo”

Por Art Moore

Publicado el 21 de abril de 2022 a las 19:27

En un discurso en la Universidad de Stanford sobre la desinformación, el ex presidente Obama reprende a las personas que decidieron no vacunarse con el suero experimental contra el COVID-19 (Captura de pantalla del vídeo)

En un llamado directo a los gigantes tecnológicos de Silicon Valley para que censuren la “desinformación” en las redes sociales, el ex presidente Obama afirmó el jueves, sin quererlo, el argumento de los críticos de la vacuna COVID-19, según la cual el hecho de que no se hayan completado los ensayos clínicos convierte a las personas que recibieron las inyecciones en parte de un experimento.

“A pesar de que ya hemos probado clínicamente la vacuna en miles de millones de personas en todo el mundo, aproximadamente uno de cada cinco estadounidenses sigue dispuesto a ponerse en riesgo a sí mismo y a su familia antes que vacunarse”, dijo en un discurso en la Universidad de Stanford.

“Las personas mueren a causa de la desinformación”

Las observaciones del ex presidente muestran claramente el peligro de censurar la “desinformación”, aunque sólo sea porque la desinformación de una persona podría muy bien ser la opinión basada en la evidencia de otra persona o llegar a ser de dominio público.

Twitter, YouTube, Facebook y otras plataformas de medios sociales han censurado notoriamente las voces de algunos de los científicos médicos más altamente calificados del mundo porque sus opiniones no están en línea con el gobierno en continua evolución y con la posición de los medios de comunicación del establishment sobre la pandemia y las cuestiones relacionadas.

El presidente Biden y la directora del CDC, Rochelle Walensky, por ejemplo, aseguraron a los estadounidenses cuando se lanzaron las vacunas que si uno se vacuna -para una enfermedad que, según el CDC, tiene una tasa de supervivencia de casi el 100% en personas sin comorbilidades crónicas- no se infectará ni transmitirá el virus.

Esto no ha resultado ser cierto, confirmando las advertencias censuradas de científicos como el Dr. Robert Malone y el Dr. Peter McCullough, quienes en enero señalaron la narrativa “en ruinas” del establishment, que incluía “declaraciones falsas sobre la propagación asintomática, la confianza en el bloqueo y el enmascaramiento -que obviamente no funcionaron-, la supresión del tratamiento temprano, la promoción masiva de vacunas que fracasaron”.

Y Walensky tuvo que admitir en un foro el mes pasado que el CDC había ejercido “muy poca precaución y demasiado optimismo” sobre la eficacia de las vacunas para prevenir la infección, la transmisión y la muerte. Y reconoció que la ciencia no es “blanca o negra”, es “gris” y “a veces se necesitan meses y años para encontrar efectivamente la respuesta”.

En febrero, sugiriendo que los estadounidenses no están en condiciones de administrar la “respuesta”, funcionarios anónimos del CDC dijeron al New York Times que la agencia había ocultado la mayoría de sus datos sobre el COVID-19 por temor a que fueran malinterpretados por los críticos.

En cuanto al “experimento” de la vacuna, los funcionarios de la administración Obama y Biden no mencionan que se están llevando a cabo ensayos clínicos para las vacunas que fueron puestas en el mercado con la autorización para el uso de emergencia en menos de un año, mientras que las vacunas normalmente requieren un proceso que requiere de cinco a diez años, en parte debido a la necesidad de examinar los efectos secundarios a largo plazo.

Entre las miles de páginas de documentos de la FDA sobre los ensayos de Pfizer -que la agencia se vio obligada a hacer públicos después de presionar para que se retrasaran 75 años- hay pruebas de que la agencia estaba preocupada por muchos efectos secundarios graves que un número cada vez mayor de personas dicen ahora que han sufrido.

El comentario de Obama del jueves sobre los ensayos clínicos de las vacunas en la población mundial se hizo eco de un comentario revelador de un miembro del panel de vacunas de la FDA el pasado otoño, antes de una votación sobre el momento de recomendar la vacuna de Pfizer para los niños de 5 a 11 años.

El Dr. Eric Rubin, redactor jefe del New England Journal of Medicine, reflexionó sobre la reticencia de los miembros a recomendar la vacuna de Pfizer para los niños pequeños, debido a la falta de datos sobre la seguridad. Rubin dijo que, por ejemplo, la miocarditis es “un efecto secundario que aún no podemos medir”. Pero llegó a la conclusión de que las vacunas deben seguir administrándose a los niños.

“Nunca sabremos lo segura que es la vacuna si no empezamos a administrarla”, dijo. “Así son las cosas”.

El New York Times informó el jueves, antes de la aparición de Obama en Stanford, que “en muchas reuniones privadas y apariciones públicas a lo largo del año pasado, el ex presidente ha penetrado profundamente en la lucha pública por la desinformación y la desinformación, advirtiendo que el flagelo de las falsedades en línea ha erosionado los cimientos de la democracia, en el país y en el extranjero”.

En su discurso en Stanford, según el periódico, “se esperaba que sumara su voz a los pedidos de reglas para frenar la marea de mentiras que contaminan el discurso público”.

Fue bajo Obama que el Departamento de Justicia y el FBI persiguieron la farsa de la connivencia Trump-Rusia adoptado por los medios de comunicación del establishment como la verdad inatacable, mientras que ahora parece que fue Hillary Clinton quien estuvo en connivencia con Rusia para tratar de ganar las elecciones de 2016, sugiere la evidencia en una investigación de un abogado especial.

Dejemos hablar a los datos

Mientras tanto, los datos del CDC y del gobierno del Reino Unido han indicado que las vacunas contra el COVID-19 no sólo son ineficaces para prevenir los casos y la transmisión, sino que pierden rápidamente la protección contra la enfermedad grave o la muerte, al tiempo que presentan riesgos.

Un estudio a largo plazo que acaba de publicarse en la prestigiosa revista británica The Lancet, en el que se realizó un seguimiento de los participantes en los estudios de Moderna y Pfizer, concluyó que las vacunas no tenían ningún efecto sobre la mortalidad general.

El mes pasado, un ex asesor del comisionado de la FDA que sigue desempeñando una función de supervisión, dijo que la agencia está ignorando su obligación de revelar los claros problemas de seguridad y eficacia de las vacunas COVID-19. También en marzo, un cirujano de vuelo del Ejército testificó ante un tribunal federal que un mando de alto nivel le había ordenado no discutir la controversia sobre los datos del Departamento de Defensa que indicaban un aumento masivo de lesiones y enfermedades graves entre el personal militar cuando se lanzaron las vacunas en 2021. Además, los crecientes informes de lesiones graves y muertes en el sitio web de lesiones por vacunas del CDC, un análisis de los datos del CDC realizado por un antiguo ejecutivo de Wall Street y experto del sector de los seguros muestra un alarmante aumento del exceso de muertes entre los millennials durante el último año, coincidiendo con el lanzamiento de la vacuna COVID.

En abril, la Food and Drug Administration (FDA) publicó un documento informativo en el que se afirma que la composición de las actuales vacunas contra el COVID-19 quizás deberían modificarse para garantizar niveles de protección elevados.

Publicado originalmente en italiano el 23 de abril de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/04/23/pro-memoria-obama- abbiamo-testato-su-miliardi- di-persone-il-siero/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

