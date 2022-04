Mons. Ics a Proposito di un Libro. Cathonomics, o Massonomics?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics ha preso visione oggi dell’articolo che SC ha pubblicato di John Horvat, e ne ha tratto spunto e materia per un commento…buona lettura.

Massonomics o Cathonomics?

Caro dottor Tosatti ho appena letto su SC lo stimolante articolo di Horvat. Il libretto cui Horvat dedica attenzione (CATHONOMICS) non merita però, secondo me, attenzione per il suo contenuto annunciato scontato e banalutopistico, la merita piuttosto per le persone che lo hanno prodotto (A.Annett e J.Sachs) e le Istituzioni (PAS e Gesuiti) direttamente o indirettamente coinvolte nel supportarlo.

Vediamo. L’autore, tal Anthony Annett, è un semisconosciuto ricercatore ambientalista di professione, che dice di aver collaborato alla stesura dell’Enciclica Laudato Sì (ma quanti ambientalisti ci hanno lavorato?) e si dice Consulente al Pontefice nel Consiglio di Giustizia e Pace. E’ membro (fellow) della Università dei Gesuiti di New York (Gabelli).

Il prefatore è J. Sachs che invece ben conosciamo, essendo un ex consulente di Obama, ambientalista ideologico, impiegato da Bergoglio alla PAS( Pontificia Accademia delle Scienze) con Sanchez Sorondo.

Il libro è pertanto “gesuitico”, anzi “gesuiticoranheriano-gnostico” e spiega cosa devono esser i cattolici in economia per il bene comune. E ce lo spiegano loro!?. Si, proprio per questo, pertanto, merita attenzione.

Siamo perciò grati a Horvat che l’ha scoperto, perché questo libretto ci dice invece proprio cosa noi cattolici NON dobbiamo fare in economia per il bene comune..

La capacità di confondere le povere creature si può apprendere da un “grande maestro” biblico, che nella genesi ha dato una lectio insuperabile su come si deve mentire (regalando mele..).

Ora, mia impressione è che questo Cathonomics, che non ha nulla di cattolico e nulla di realmente economico (peraltro come taluni documenti di magistero di questo pontificato, si pensi a Fratelli Tutti), serva a confondere in una materia come l’economia dove l’utopia è di casa da sempre.

Provate a pensare se io volessi scrivere l’equivalente di Cathonomics rivolto ad ambienti massonici: cosa devono esser i massoni in economia per il bene comune, ovviamente con valori proposti esattamente al contrario, per convincerli a comportarsi da cattolici pur non essendolo.

Un tal libretto lo titolerei per esempio MASSONOMICS al fine di confondere. Nel sottotitolo, spiegherei come la tradizione massonica può creare una economia più giusta in senso cristiano. Nel libro citerei documenti massonici, pensiero di grandi maestri massonici, che spiegano che una economia più giusta in senso massonico si fonda sul concetto di “servizio”, “servire per servire”, servire per il bene dell’umanità, ecc. sottolineando che questo concetto è comune allo spirito cattolico, anzi è una affermazione di Gesù Cristo. (Marco 10-16: “ Il figlio dell’uomo è venuto per servire…”).

Pertanto, direbbe Massonomics, non è necessario esser massoni per servire con spirito fraterno ed egualitario. E magari aggiunge che si può esser anche cattolici… anzi si deve.

Tornando a Cathonomics, Horvat lamenta che nel libro si parla di ecologia alla Greta Thumberg, ma non si parla di Dio, di Soprannaturale, ecc.

Perché invece Bergoglio lo fa? Parla di Dio, di Soprannaturale? Horvat lamenta che l’autore non menziona la Madonna. Perché Bergoglio quando lo fa, come lo fa? E’ evidente che questo Cathonomics appartiene a quel filone cathotragicomics cui siam ormai abituati da otto anni, no?

Mons ICS

