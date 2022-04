Il Polverone Quotidiano. È una Strage di Ragazzini. Nessuna Correlazione…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, sono capitato per caso su questo sito, che non conoscevo, e su questo articolo, e mi è sembrato opportuno portarlo alla vostra attenzione, ringraziando di cuore l’autore e il sito. Buona lettura e condivisione.

“è una strage di ragazzini. +118% morti improvvise under 20 negli ultimi 10 mesi. L’indagine che inchioda il siero e fa a pezzetti la propaganda vaccinale”

Un caloroso saluto ai miei lettori e benvenuti a questa nuova indagine nella quale andremo ad inchiodare il sacro siero, una volta per tutte, alle sue responsabilità. Come vi abbiamo già dimostrato nella seconda indagine, nella quale abbiamo analizzato cosa è accaduto tra gli operatori sanitari e docenti, più stringiamo il campo di ricerca e più le prove contro il siero diventano schiaccianti. Pertanto in questa nuova inchiesta abbiamo deciso di ristringere ancora di più il campo di ricerca e puntare la nostra lente d’ingrandimento alla sola fascia di età che va dai 12 ai 20 anni, ed è proprio attraverso l’analisi di questa specifica categoria che vi mostreremo le cinque prove granitiche che incastrano il sacro siero.

E’ bene precisare , anche se in realtà sarebbe scontato, che la morte improvvisa nei giovanissimi è sempre stato un evento rarissimo pertanto i casi non saranno tanti come nelle precedenti indagini e ognuno di voi con pochissimo tempo potrà ricontrollare la veridicità di quanto scritto. In molti lamentano l’assenza di statistiche che possano confermare o meno gli aumenti della mortalità improvvisa e questa indagine è nata proprio con lo scopo di rispondere finalmente a questo quesito. Al suo interno non troverete numeri impossibili da verificare come quelli rilasciati da qualsiasi organizzazione governativa ma fatti reali, concreti, verificabili e impossibili da smentire.

Come le precedenti anche questa è frutto di centinaia di ore di lavoro nelle quali abbiamo preso in esame tutti i decessi improvvisi nei giovanissimi partendo dal lontano Agosto 2020 fino all’attuale Marzo 2022, per un totale di ben 20 mesi di analisi. Lo spartiacque come sempre sarà il mese di Giugno 2021 nel quale, è bene ricordare , è iniziata la vaccinazione per gli under 40.

Bene, fatte le dovute premesse, mettetevi comodi e cominciamo.

Gruppo A Decessi improvvisi nella fascia 12/40 anni dal 1 Agosto 2020 al 30 Maggio 2021:

Agosto:4

Settembre:1

Ottobre:0

Novembre:2

Dicembre:5

Gennaio:3

Febbraio:3

Marzo:5

Aprile:4

Maggio:5

TOTALE: 32

‎Facciamo subito una prima precisazione. Quello che vi sto per dire in realtà l’ho già detto nelle altre due indagini ma visto che, a quanto pare, non sono stato capito voglio ripeterlo oggi con ancor più forza e ancor più chiarezza: Oggigiorno ogni volta che qualcuno muore per un malore improvviso, si nota subito la corsa a mettere l’hastag “nessuna correlazione” attribuendo di fatto tutta la colpa del decesso del malcapitato al siero. Ora se questo lo fate per far incazzare i covidioti è un conto ma se volete argomentare un discorso serio è giusto che io vi dica con fermezza che state sbagliando. Le morti improvvise ci sono sempre state anche nella categoria dei giovanissimi e anche quando il siero non esisteva e anzi ,voglio aggiungere, sono molte di più di quello che la gente crede. Ormai invece appena muore qualcuno, subito a dare la colpa al siero, senza sapere nulla di chi era il de cuius . Magari era uno che si fumava tre pacchetti di Malboro al giorno o si pippava pure gli intonaci dei muri, ormai se qualcuno muore di malore improvviso per la gente è sempre colpa del vaccino. A sentire tanti, sembra che le morti improvvise non siano mai esistite e che nessun giovane sia mai morto improvvisamente prima dell’avvento del vaccino. Pertanto quando vi rispondo che le morti improvvise ci sono sempre state hanno ragione, statece! Come potete ben vedere dalla statistica qua sopra c’erano eccome anche prima dell’inizio della vaccinazione e non erano di certo poche. Quindi quando improvvisamente muore un giovanissimo con meno di 20 anni , sbagliate a dare sempre la colpa al vaccino che invece, voglio ribadirlo con fermezza, per statistica è innocente oltre ogni ragionevole dubbio almeno fino al terzo decesso del mese. E’ dal terzo in poi che per il sacro siero cominciano i problemi…‎

Gruppo B Decessi improvvisi nella fascia 12/40 anni da Giugno 2021 a Marzo 2022:

Giugno:5

Luglio:5

Agosto:11

Settembre:6

Ottobre:6

Novembre:6

Dicembre:7

Gennaio:9

Febbraio:5

Marzo: 10

Totale: 70

Bene come potete evincere facilmente nella seconda decade di analisi le morti improvvise in questa specifica categoria sono aumentate del 118%. Non del 5 o del 10 o del 20% ma del 118%! Prima erano 32 ora sono 70, più del doppio! Se prima si andava da un minimo di zero ad un massimo di cinque, nel secondo gruppo si va un minimo di cinque ad un massimo di undici.

Ora io già so che di fronte a questo numero pazzesco i covidioti, i fact checker e i giornalisti di repubblica vorrebbero gridare FEEEIIIKKK NIUUSSS ma come sempre alla fine del testo troverete tutti nomi e cognomi sia di un gruppo sia di un altro e potrete verificare con i vostri occhi come stanno le cose. E non venitemi a dire che adesso le danno queste notizie mentre prima, non si sa bene poi per quale motivo, le nascondevano, perchè in realtà è vero il contrario. Prima dell’avvento del siero infatti, quando un giovanissimo moriva improvvisamente, l’articolo non solo finiva su tutte le cronache locali ma finiva anche in tutte le testate nazionali mentre oggi, al contrario, i sedicenti “professionisti dell’informazione” hanno fatto sparire completamente questo tipo di articoli relegandoli alla sole cronache locali.

Cari covidioti il consiglio che vi do è quello di accettare questo dato con serenità, le notizie apparse sulla cronaca sono aumentate del 118% negli ultimi dieci mesi. Io lo so che di fronte a questo numero vorreste gridare, rinnegare il cielo e sbattere la testa mille volte contro il muro, ma questo è il risultato, statece.

Questo primo dato ci consente di enunciare LA PRIMA PROVA GRANITICA CONTRO IL SACRO SIERO:

Da quando è stato introdotto il siero le notizie di morti improvvise nei giovanissimi sono aumentate del 118%.

Questo incredibile dato diventa ancora più inquietante quando ci accorge che collima perfettamente con tutti i dati sulla mortalità in Europa che possiamo osservare sul sito di statistica per la mortalità europea www.euromomo.eu.

E’ bene precisare che i dati euromomo non riguardano solo le morti per malore improvviso ma per tutte le cause, il dato preso di per se quindi potrebbe darci un indicazione ma non una prova. Ma come già detto nelle precedenti indagini , non è sulla singola prova che dobbiamo concentrarci, ma proprio come in un vero processo di omicidio è la convergenza di tutto l’insieme del quadro indiziario in un’unica direzione a svelarci la verità. Quello che trovate qua sotto è il grafico per la mortalità nella fascia da 0 a 14 anni:

Osservate con attenzione questo grafico alla portata anche dei meno studiati di voi. Nel grafico è indicato l’eccesso di mortalità nella fascia 0/14 per gli anni 2021 e 2020, il 2021 è il blu e il 2020 è il grigio, la linea tratteggiata indica le morti attese mediamente, calcolate sulla media degli anni precedenti. Come potete ben vedere, per quasi tutto il 2021 le morti in questa fascia d’età sono molto più basse di quelle attese ed infatti la linea blu è per quasi tutto l’anno al di sotto della linea tratteggiata. Questo dato ci indica che non c’è nessuna emergenza covid per questa fascia d’età in modo chiaro e netto. Fino alla quarantesima settimana dell’anno la situazione è stabile tant’è che come potete ben vedere le linee si incrociano, ma dalla quarantesima settimana del mese succede qualcosa di anomalo: La linea del 2021, che era stata stabile fino a quel momento, di colpo fa un impennata che nemmeno Velentino Rossi dopo aver vinto il settimo mondiale e che lo porta a concludere l’anno con un eccesso di mortalità del 300% in più rispetto alla media attesa. E indovinate un po’ cosa è successo in tutta Europa a partire dalla quarantesima settimana dell’anno? E’ stato approvato prima il green pass e da fine Novembre è iniziata anche la vaccinazione per la fascia 5/11 anni. VENGHINO SIGNORI VENGHINO SOLO SOLO COINCIDENZE.

Ora per quanto qualcuno voglia continuare a credere alle infinite coincidenze dovrebbe ammettere che le coincidenze iniziano ad essere un po’ troppe quando si osserva che la medesima cosa è accaduta anche nella fascia 14/44:

Come potete vedere anche qua la curva è stabile e fino a Giugno 2021 dove abbiamo praticamente gli stessi morti del 2020. Ma anche in questo caso ad inizio estate, quando il virus è praticamente inesistente, di nuovo un’altra mega impennata che porta a concludere l’anno con addirittura il 500% in più rispetto alla media attesa rappresentata dalla linea tratteggiata. Questi grafici ci danno un risultato inconfutabile che ci consente di enunciare LA SECONDA PROVA GRANITICA CONTRO IL SACRO SIERO:

I DATI EUROMOMO DIMOSTRANO IN MODO INEQUIVOCABILE CHE L’AUMENTO NETTO DELLA MORTALITA’ COINCIDE CON L’INTRODUZIONE DEL VACCINO E LE MISURE DISCRIMINATORIE.

Ora di fronte a questi evidentissimi dati anche il più indefesso dei covidioti inizierebbe a vacillare e si domanderebbe: “ma è possibile che questo aumento possa essere dovuto al fatto che abbiamo iniziato la vaccinazione a tappeto di tutta la popolazione con un farmaco sperimentale, pieno di effetti collaterali, che ha già cagionato con certezza la morte di diversi individui? NO NO NO LOR SIGNORI, HA STATO IL SUSHI!

D’altro canto il buongiorno si era visto dal mattino con il caso di Camilla Canepa. Fossimo stati nell’antica Grecia, gli antichi greci , che di certo erano molto più eruditi e svegli dei covidioti, avrebbero subito interpretato l’accaduto come un chiaro segnale degli dei per ammonire il popolo di smetterla subito con la somministrazione di questo siero patacca, da noi invece? VENGHINO SIGNORI VENGHINO LA RAGAZZA ERA GRAVEMENTE MALATA.

La storia di Camilla Canepa è sufficiente per darvi la dimostrazione di quanto siano cazzari e in malafede i “professionisti dell’informazione”. Una ragazzina entra sanissima dentro un Hub vaccinale, esce praticamente già morta e i media al posto di interrogarsi sul perchè dell’accaduto corrono ad inventarsi malattie di cui la ragazza non aveva mai sofferto. Ma state tranquilli eh, mica penserete che li paga qualcuno per fare la televendita h24 del sacro siero brutti complottari che non siete altro!

Pensateci cari covidioti non è difficile, la morte di Camilla Canepa non è avvenuta in un giorno qualunque d’estate a cinque anni dall’inizio della vaccinazione per i giovani, è avvenuta dopo tre giorni. Tre giorni. Tre giorni!!!! Quindi se già dopo tre giorni abbiamo un caso di decesso con correlazione certa al 100% con tanto di autopsia le possibilità possono essere sono due e solo una delle due è vera: O si è trattato veramente di una sfortunatissima coincidenza, oppure da li a poco si sarebbe consumata un autentica strage. E secondo voi quale di queste due possibilità è quella vera? Purtroppo la seconda.

Nei mesi che seguiranno infatti saranno altri dieci i giovanissimi a morire a pochi giorni dall’iniezione del siero malefico:

Come potete vedere non sono solamente molti di più rispetto ai dieci mesi passati ma c’è anche una terribile coincidenza temporale. . Alcuni di loro sono morti praticamente il giorno dopo, altri sono molti chi dopo qualche giorno chi dopo qualche settimana ,ma tutti hanno iniziato ad accusare sintomi fortissimi fin da subito. Uno potrebbe essere un caso, due indizio, tre una prova, ma undici sono una granitica certezza. E poi dovete domandarvi, ma se il sacro siero riesce a spaccare il cuore di ragazzini sanissimi che non hanno mai fatto uno stravizio in vita loro, cosa succede con il cuore del tipo, di cui abbiamo parlato sopra, che si fumava tre pacchetti di Malboro? Qua sotto, per chi volesse approfondire, vi lascio tre testimonianze dei genitori di questi ragazzi, nessuno meglio di loro può farvi capire come stanno le cose:

(65) Anna Maria Meli: “Mia nipote morta dopo un lungo calvario iniziato subito dopo la vaccinazione” – YouTube

Tutti questi casi ci permettono di enunciare LA TERZA E LA QUARTA PROVA GRANITICA CONTRO IL SIERO:

OLTRE ALL’AUMENTO REGISTRATO NEI CASI DI CRONACA E NELLA STATISTICHE EUROMOMO C’E’ ANCHE UN INCREDIBILE COINCIDENZA TEMPORALE.

TUTTI I RAGAZZI PRIMA DI DECEDERE, CHI PIU’ CHI MENO, HANNO INIZIATO AD ACCUSARE TUTTI I MEDESIMI EFFETTI AVVERSI.

‎E’ bene specificare che di undici abbiamo la notizia, il restante non è che non fossero vaccinati semplicemente non ne siamo sicuri al 100% ma possiamo esserlo al 90%. Il ragionamento è comunque molto semplice: Fino a prima della vaccinazione morivano mediamente 3 giovanissimi al mese (specifico che per agevolare il controllo ho messo solo gli ultimi 20 mesi ma io ho controllato fino al 2016 ed è quella la media) oggi ne muoiono 7 per un totale di 38 in più , quindi seguendo la semplice statistica 32 sarebbero morti comunque indipendentemente dal siero, mentre per gli altri 38 c’è un unico colpevole. Quindi possiamo affermare con ragionevole certezza che, seguendo le statistiche e tenendoci bassi, le vittime del siero in questa fascia d’età potrebbero essere almeno 30.‎

Ora i covioti più ostinati nonostante questi incredibili e riscontrabili dati continueranno a ripetere che queste sono tutte fake news inventate dai noVax , che loro vogliono le fonti ufficiali e che il polverone quotidiano non è una fonte attendibile mentre i “professionisti dell’informazione” si.

La cosa che più mi fa sorridere però è che le cose che vi racconto in realtà stanno già scritte, chiare e tonde, sui documenti ufficiali dell’Aifa siete voi che non le volete vedere. Voi non le volete vedere perchè in realtà avete paura di scoprire la verità e vi brucia tantissimo dover ammettere che quei terrapiattisti, moralmente inferiori, subumani dei novax avevano pienamente ragione a non volersi bucare. Esaminando infatti il bollettino di guerra dell’Aifa di Giugno 2021 scopriamo che su solo 49 milioni di buchi effettuati già si segnalavano ogni 100.000 buchi 18 eventi avversi gravi ed un morto, per un totale di circa 7200 eventi avversi gravi e 423 morti.

E si badi bene che per evento grave non s’intende che i malcapitati abbiano avuto la cagarella per una settimana ma s’intende che abbiano rischiato la morte, siano stati ricoverati in ospedale oppure nel peggiore dei casi siano rimasti invalidi a vita come nel caso del balleriano di amici Santo Giuliano o del giornalista Maurizio Karra.

Ora se per voi 18 eventi avversi gravi e un morto ogni 100.000 dosi sono un rischio basso siete liberi di correrlo. Loro continuano a ripetervi che sono lo zerovirgola perchè con lo zero davanti vi sembrano pochi, è una fottutissima operazione di marketing. Rimanete sul pezzo, rimanete sui numeri, Diciotto ogni 100.000 significa che ogni 100.000 punture in diciotto passeranno guai seri più uno morirà. E attenzione il rischio non è una tantum per tutti i buchi che vi farete, ma anzi al contrario raddoppierà per ogni puntura. Personalmente per me è un rischio enorme che non correrei mai nemmeno se il sacro siero con un solo buco mi desse il dono dell’immortalità. Figuriamoci per un farmaco che non previene il contagio, non previene l’ospedalizzazione e per un virus che ho avuto due volte e che ho superato come una normale influenza! E non venitemi adesso a dire che pure l’aspirina ha gli effetti collaterali, perchè non mi risulta ci sia stato un incremento di mortalità dovuto all’aspirina, non mi risulta che in tutto il mondo siano nati comitati per commemorare le vittime dell’aspirina e nemmeno ho mai sentito di uno sportivo che ha dovuto chiudere la carriera in seguito all’assunzione dell’aspirina. E poi ve lo siete mai chiesto come mai quando il farmacista vi da l’aspirina non vi fa firmare nessun foglio che obbliga pure i vostri eredi di quinta generazione a rinunciare a richiedere un risarcimento in caso di eventi avversi?

Come scritto sopra nel report di Giugno abbiamo , oltre ad un mare di eventi avversi gravi, 423 morti avvenuti mediamente entro 4 giorni dal buco. Però attenzione secondo l’Aifa non sono morti perchè gli hanno inoculato un farmaco con degli effetti collaterali letali, che ha già peraltro causato con certezza la morte di più di qualcuno, ma solo per una sfooooortunatissima coincidenza. Infatti secondo l’Aifa sono solo 22 quelli correllabili. Ora per darvi la misura di quanto vi prendono per il culo vi basti pensare che in questi 22 non presenti casi conclamati con tanto di autopsie come quello di Camilla Canepa, Zelia Guzzo ,Cinzia Turiaco e Stefano Paternò. . L’unica verità sulla quale dovreste concentrarvi è che se su 49 milioni di dosi erano 423, oggi a 130 milioni di dosi come minimo saremo a 1200. E attenzione tutto questo in farmacovigilanza passiva, se fosse stata fatta una seria farmacovigilanza attiva come minimo sarebbero il doppio se non il triplo!

Questi dati ci permettono di enunciare LA QUINTA PROVA GRANITICA CONTRO IL SIERO:

I DATI AIFA CONFERMANO TUTTE LE PROVE PRECEDENTI.

Ormai i malori improvvisi sono diventati veramente troppi e anche per i sedicenti professionisti dell’informazione è diventato impossibile nasconderli. I feticisti del buco ad oltranza, tipo la Lucarelli, Parenzo, Mentana, Telese, Myrta Merlino, la Ronzulli, Brindisi, Giannini, Ezio Mauro, arrivati a questo punto potrebbero ravvedersi, cospargersi il capo di cenere, ammettere di aver preso una toppa colossale e chiedere scusa e invece? NO NO NO LOR SIGNORI HA STATO IL LONG COVID

Guardate il titolo qua sopra, sostituite la parola long con la parola vaccini e avrete davanti agli occhi la verità in tutta la sua semplicità.

‎Però invece di ammettere la verità sono mesi che non facciamo altro che ascoltare le testi più bislacche per giustificare l’ingiustificabile: La pizza, il sushi, il sesso, il freddo, il rumore del traffico, lo sport, lo stress e chi più ne ha più ne metta. Peccato che queste cose esistono da sempre e non si capisce perchè solo ora diventino letali. Ogni scusa va bene, anche la più ridicola, pur di non ammettere l’atroce verità. ‎

‎ ‎

Prima di concludere voglio però fare un appello ai coviodioti: Lo so che a voi che vi siete bucati con convinzione vi fanno male le mie parole e so pure che un po’ mi odiate. Anche se mi odiate però voglio farvi comunque un appello: Se state leggendo queste righe prima di posare lo smartphone , bollare tutto questo come fake news e correre a bucare i vostri figli manco fossero il pallone del figlio dei vicini, verificate quanto trovate scritto qua sopra. Verificate ogni centimetro, verificate tutto. Se non lo avete fatto nelle prime due indagini lo posso capire, erano veramente troppi i nomi d’altro canto, ma qua sono veramente pochi, verificateli! Anzi voglio darvi anche un consiglio per farlo: Se avessi barato per forza di cose avrei dovuto sottostimare i partecipanti al primo gruppo, non avevo altra soluzione. Estraete un mese a caso e verificate se ci sono più ragazzi rispetto a quelli che vi dico. Fatelo ci vogliono veramente cinque minuti. Verificate se questi casi di cui vi parlo esistono sul serio , verificate i dati euromomo e quelli Aifa, poi se volete potete pure tornare ad insultarmi nella posta o nei commenti, ma prima vi prego verificate. Ma una volta appurato che ogni centimetro di questo articolo corrisponde al vero, smettetela una volta per tutte di bucare i vostri bambini per cieca ideologia. Il rischio esiste, certo non tutti muoiono o hanno effetti gravi , ma il rischio esiste e non è neanche basso. E poi quando vi dicono che non è vero che è sperimentale vi stanno mentendo. Pensateci un attimo, il virus è arrivato a Marzo e a Novembre il vaccino era già pronto, di grazia come si possono valutare gli effetti collaterali in un paio di mesi? Semplicemente non si può, li stanno verificando adesso e li stanno verificando sulla vostra pelle e quella dei vostri figli, e nel momento in cui li bucate li state esponendo ad un rischio enorme oltre che ci state frantumando gli zibidei a noi che le cavie non le vogliamo fare. Smettetela! Siete in torto marcio, non aspettate che accada l’irreparabile per capirlo. Prima di correre a bucare vostro figlio, fermatevi un attimo e provate a rimettere insieme i punti:

In tutti e tre i gruppi di esame delle tre indagini i decessi improvvisi sono aumentati esponenzialmente. Di tantissimi di questi decessi si ha la certezza che si fossero appena vaccinati. L’aumento esponenziale dei decessi improvvisi coincide perfettamente con gli aumenti segnalati da Euromomo. Gli aumenti segnalati da Euromomo si verificano in tutte le categorie in esame proprio nel momento in cui inizia la vaccinazione. Aifa ci segnalava già a Giugno 423 decessi su 49 milioni di dosi che oggi potrebbero essere arrivati a 1250 circa. Ci sono una marea di eventi avversi gravi.

Veramente volete sottoporre vostro figlio a questo rischio?

Qualcuno in seguito all’eliminazione dell’Italia dal mondiale ha detto che è stato opera del Karma. Credo che questa affermazione sia assolutamente vera, una federazione che impedisce a dei bambini di 12 anni di poter giocare a calcio distruggendone i sogni non solo non merita di andare al mondiale ma merita l’estinzione immediata. Avete privato migliaia di ragazzi dei loro sogni in nome di un farmaco letale che è stato appurato non previene ne il contagio ne l’ospedalizzazione. Sono sicuro che benchè in questo momento domini l’ingiustizia un giorno tutti nodi verranno al pettine. Verrà infatti il giorno in cui scoppierà quella che i posteri chiameranno vaccinopoli e salteranno fuori tutte le verità del perchè eravate cosi accaniti a bucare le persone, quanto ci avete guadagnato e quanti morti e feriti avete veramente sulla coscienza.

Bene cari lettori, ci avviamo alla fine di questa indagine. I mesi che ci attendono non saranno affatto semplici. Finito lo stato di emergenza infatti il governo dei peggiori si appresta a rendere endemico e strutturale l'impalcatura della nuova normalità. Mentre a voi dicono che hanno tolto tutto, la verità è che per andare a lavorare dovrete comunque trapanarvi il naso , sanitari e docenti rimangono sospesi nonostante in queste due categorie si sia verificata una strage, agli over 50 stanno arrivando multe come se piovessero e per l'autunno sono pronti a tornare più agguerriti di prima. Già lo hanno detto che in autunno va fatto il quarto buco e non mi sorprenderei se lo rendessero obbligatorio già dall'inizio dell'estate. Follia in più follia in meno non gli mancherebbe di certo la faccia per farlo.

