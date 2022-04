Il Natale di Roma. Se ne Parla Oggi, in Streaming, alle 18.00.

Carissimi StilumCuriali, penso sia interessante portare alla vostra attenzione questo evento online che avrà luogo oggi. Trovate i dettagli qui sotto, buona lettura.

Ogni anno intorno alla data del natale di Roma ci si trova a riflettere sul destino legato a questa straordinaria città, un destino di gloria ma anche di decadenza, una città sempre sospesa fra due abissi. Ed un abisso è quello della sua origine, fra mito e storia. Una Roma, tante Rome.

Con Aurelio Porfiri ne parlano le antropologhe Valentina Ferranti e Eleonora D’Agostino, lo storico Livio Zerbini, il divulgatore storico Emanuele Viotti, la scrittrice Beatrice Harrach, l’architetto Nicola Iannelli.

Il programma sarà trasmesso in live streaming su numerosi canali, tra cui il canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

