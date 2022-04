BDV: Basta alle Sceneggiate del Terrore, (Scritte con i Piedi, Inoltre…).

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra giusto portare alla vostra attenzione questo sfogo della nostra Benedetta De Vito, che non ne può più di un sacco di cose che vediamo e leggiamo…e non ha esitazioni nel farlo sapere ai diretti interessati. Buona lettura e meditazione.

§§§

Non lo so se serve oppure no, ma io, quando mi viene dall’alto l’ordine e spesso arriva alla maniera sua, scrivo a destra e a manca, alle segreterie dei ministri, ai giornalisti degli oscuri tg e dei giornalacci delle tenebre, e anche all’Unione europea, al governo inglese, ai presidenti e al Presidente insomma a tutti quanti per ribadire il mio no al vaccino, no al serpente verde, no al qr-code marchio della Bestia, no al regno di Lucifero che è il mondo messo al contrario e passato attraverso il buco del coniglio frettoloso di Alice, lì dove si festeggia il non compleanno e dove, mangiando un fungo (allucinogeno) si può diventar watussi o nanerottoli. Dico e urlo il mio no, centomila volte no alle menzogne che ci hanno inquinato cuore e mente, diviso, resi schiavi della paura della morte (che è uno dei sibili preferiti del tentatore). Ma basta! Io non ho paura di prendermi il Covid (l’ho preso infatti e non sono affatto morta, anzi sono stata molto, ma molto peggio con una banale sinusite…). Non ho paura della guerra e non mi piace la faccia del presidente ucraino che, per me, non è un eroe. Al contrario, piuttosto, lo considero per ciò che è, un comico, un attore, che ha bisogno di chi gli scriva la sceneggiatura e anche di un regista…

Dico basta alle sceneggiature del terrore, tra l’altro scritte con i piedi (e sono stufa anche di leggere recensioni belle di libri che poi si rivelano brutti e scritti male), dico basta alla propaganda assordante che vuole imporsi sulla vita. Dico basta a tutti quei politici che han mentito spudoratamente e continuano a farlo senza un briciolo di coscienza. Io non voglio il grande (piccolo) reset, non voglio il mondo di Lucifero dove imperversa la cultura della morte (aborto, gender, omosessualismo, utero in affitto e tutte le porcherie che diritti non sono ma semplici peccati mortali. Punto e a capo). E penso e lo ripeto che siamo noi (cioè quanti si dicono democratici e modernisti) i cattivi della guerra, noi quelli che diamo il cattivo esempio, noi gli usurpatori della verità. E il motivo è semplice e lo capisce anche un bambino piccolo e anche io che non sono teologa. La Legge naturale (che per me, credente, è Legge del Signore) non cambia mai, non è progressista: Dio ci ha fatti uomo e donna, ci manda in dono la vita (i figli) che noi dobbiamo proteggere come piccole piante delicate e far crescere affinché la vita si rinnovi. E per far tutto questo dobbiamo stare stretti alla Croce che salva, la Croce che è Via, Verità e Vita.

E vorrei, questo sì lo vorrei, che tutti leggessero di nuovo il Catechismo, ma non quelli di oggi, che puzzano di arcobaleno (non quello di Noè, ma quello di Satana, con i colori messi al contrario, per significare che la sua è la finta alleanza e quindi la finta pace) di San Pio X, unico grande kathekon in questo mondo dove, davanti al Pontefice, sculetta un certo Blanco che, qualche mese fa si è presentato su un palco, maschio com’è, con un reggipetto…Ma basta, che noia! Sbadiglio e mi viene sonno perché questa non è trasgressione ma solo scelleratezza e stupidità. E cattivo esempio a tutti quei ragazzi che di fronte al messaggio doppio e controverso tornano a casa più confusi che mai. Non Blanco doveva camtare, ma un bel coro di Gregoriano. Sì, non ridete, è così! Basta inginocchiarsi al mondo che è dominio del principe delle tenebre! Cristo ha portato la luce e la luce scaccia le tenebre non si piega ad esse!

Dicevo all’inizio che scrivo a tutti e anche se non serve a nulla, forse un poco serve perché dà noia sentirsi dire, ehi bello, guarda che le tue idee sono brutte, stupide e anche malvage. Ieri ho scritto al filosofo Yuval Noah Harari, filosofo del great reset e del transumanesimo, che, nel suo sito, scrive: “La storia è cominciata quando gli uomini hanno inventato le divinità e finirà quando gli uomini diventeranno dei”.

Ma che cosa stai dicendo, gli ho scritto, cose strampalate e anche molto malvage! Gesù è Risorto, gli ho scritto, il Padreterno regna nei secoli dei secoli, gli ho scritto, e tu (e io) non saremmo mai divinità. Saremo per sempre creature, piccole, fragili creature. E questo signore che sembra Steve Jobs redivivo, sì quello della Apple (ancora la mela, mmmm…) dovrebbe essere un filosofo? Ma forse è un alchimista, un esoterico, un seguace dell’anticristo.

E che noia, sempre la solita noiosissima superbia, che ci ha scaraventati fuori dal paradiso terrestre, sempre la solitissima mela divorata dalla brama di farsi pari a Dio. Ma questo è semplicemente una fola, una pazzia, una tentazione bruttissima e un peccato mortale. Lucifero è precipitato dalle stelle alle stalle per lo stessissimo motivo. E ci ricaschiamo? Tutto daccapo? Ma anche basta! E vedeste poi come si prende sul serio il nostro Harari nel suo sito ufficiale tradotto in non so quante lingue: lui in posa, braccia conserte, occhialetti, e sorride pure! Ma che bel vanitosetto, che gran superbone che sei caro il mio filosofo! Dai, pur se magerrimo, è davvero tutto immerso nella carne e nel peccato. Prego per lui affinché si converta.

E vado avanti così a vol d’uccello perché oggi sul Corriere delle tenebre ho visto una fotografia che mi ha fatto saltar sulla sedia. No, dico, ora vi spiego e ditemi voi. C’è insomma la sovrana d’Inghilterra, Elisabetta, che compie gli anni e quale foto tra milioni vanno a pescare i nostri giornalisti del corriere web nero di seppia e di peccato? Ma certo, una bella foto in cui la Elisabetta ha in mano un coltellaccio. E siccome di pettegolezzi sul conto dei reali ce ne sono a sacchi (ad esempio l’imbarazzantissima amicizia tra Carlo e il super pedofilo della Bbc Jimmy Savile, bè, la foto horror della regina potevano anche risparmiarsela… O volevano dirci qualcosa? Mentre scrivo un balzo, ma certo il simpatico Jimmy (si fa per dire, ovviamente) ha un cognome che tradotto dal diavoliano suona semplicemente “devil”. Cioè il diavolo… E lo hanno fatto anche baronetto. Roba da mondo al contrario all’ennesima potenza!

Respiro, stringo il Rosario, arma mia potente contro tutto questo male che ammorba. Torno nella vita vera, che è piena di Dio e tutta contenta e serena nella delizia del mio andar fermo in Lui, burro nelle Sue santissime mani, vado a capare la verdura per la sera e con un inchinetto saluto i miei lettori e mi congedo.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, de vito



Categoria: Generale