Stop alla Fiera dell’Utero in Affitto a Milano. Che Diventi Reato Universale.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione due messaggi che ho ricevuto relativi alla Fiera dell’Utero in Affitto che avrebbe dovuto svolgersi a Milano, e che invece non avverrà. Buona lettura.

«L’annullamento dell’orrenda fiera di bambini su misura in programma il 21 e 22 maggio a Milano è una vittoria della legalità e del buon senso comune. Si trattava di un evento promosso da enti già attivi per la diffusione in Europa dell’utero in affitto, un crimine aberrante. I promotori motivano il dietrofront con ‘circostanze al di fuori del loro controllo’, tra le quali senz’altro la petizione popolare di protesta di Pro Vita & Famiglia. Ora il Parlamento trovi con urgenza un accordo trasversale sulle proposte del centrodestra per rendere questa barbara pratica un reato universale punibile ovunque commesso», così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia.

Ciao Marco,

Ho una grande notizia da darti: la fiera dell’utero in affitto di Milano è stata bloccata! ABBIAMO VINTO!

Come ben ricorderai, lo scorso anno è stato posto in atto un tentativo per far sbarcare la fiera dell’utero in affitto a Milano: “un sogno chiamato bebé”, un salone della fecondazione artificiale internazionale dove vengono messi a disposizione database per la scelta delle madri surrogate, cataloghi per la selezione dei gameti e dove le aziende esperte nel settore della fecondità artificiale avrebbero avuto la possibilità di speculare sulla maternità e sulla pelle dei bambini promettendo garanzie a suon di slogan “soddisfatti o rimborsati”.

Più di 23.000 cittadini attivi di CitizenGO si sono mossi immediatamente per impedire che questa fiera degli orrori avesse luogo.

Abbiamo letteralmente bombardato gli uffici dell’amministrazione del Comune di Milano del Sindaco Sala che, messo alle strette, si è barricato nel silenzio per un anno intero. Ma dopo mesi di insistenza e di minacce di azioni legali, finalmente ce l’abbiamo fatta!

La fiera degli orrori è stata bloccata a “causa di circostanze fuori del nostro controllo“, come hanno scritto gli stessi organizzatori.

Grazie all’aiuto di tutta la cittadinanza attiva, abbiamo vinto un’importantissima battaglia.

Ma c’è ancora molto da fare. Nonostante la legge 40 vieti l’utero in affitto ed ogni sua sponsorizzazione, gli organizzatori hanno promesso che ci proveranno di nuovo.

Noi saremo qui ad aspettarli, pronti a combattere contro lo sfruttamento e la mercificazione del corpo della donna e in difesa della dignità della vita di ogni bambino, che non può essere ridotta ad un mero oggetto acquistabile.

Grazie infinite a tutti coloro che hanno partecipato a questa importantissima campagna. Ancora una volta abbiamo dimostrato che insieme siamo in grado di essere efficaci e di produrre impatto!

A breve ti metterò al corrente di un’altra grandissima iniziativa che abbiamo intrapreso in Italia con CitizenGO per debellare l’aberrante pratica dell’utero in affitto. Non vedo l’ora di farti sapere a cosa stiamo lavorando!

Nel frattempo, ancora grazie per tutto ciò che fai con noi in difesa della vita, della famiglia e della libertà. I nostri sforzi comuni stanno portando a grandi risultati.