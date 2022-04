Il Matto. Lo Scrigno Purpureo del Redentore. Riflessione sul Cristo Ferito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto ci ha inviato per il tempo pasquale, in cui siamo, questa riflessione che offriamo alla vostra attenzione. Buona lettura e meditazione.

§§§

LO SCRIGNO PURPUREO DEL REDENTORE

Il titolo del presente articolo è quello del capitolo XXI della stupenda opera di Louis Charbonneau-Lassay (1871-1946) Il giardino del Cristo ferito. Propongo tale capitolo convinto che sia interessante ed edificante specialmente in vista della Pasqua. In quanto cultore dell’Arte della Spada e dello spirito della Cavalleria, ci tengo a riportare un illuminante ed attualissimo passo dell’Introduzione a cura di Stefano Salzani e Pieluigi Zoccatelli: «… ci sembra che proprio il mito del tallone d’Achille – ma rovesciato –, possa illuminare un aspetto importante della simbolica cristiana: l’Eroe pre-cristiano, sia esso Achille, Demoofonte, il Siegfried del Nibelungenlied, il biblico Sansone o, per dare solo qualche esempio della diffusione di questo motivo, la donna-orso degli indiani Plains, si accomunano per essere stati resi invulnerabili ovunque, meno che in un punto, il che causa la loro rovina – laddove l’Eroe Cristiano è vulnerabile (e vulnerato) ovunque eccetto in quel luogo del Cuore in quo habitat omnis plenitudo divinitatis (Litanie del Sacro Cuore di Gesù) e su cui riposa il paradossale mistero del Cristianesimo. Questo mistero, che è il mistero del Cuore Trafitto significato dalla devozione al Sacro Cuore di Gesù, secondo Attilio Mordini, ne Il tempio del Cristianesimo: “provvidenzialmente – nei tempi moderni – sta prendendo il posto di quella che nel medioevo era la devozione del Santo Graal, del calice di sangue e della punta di lancia che aveva aperto il costato di Gesù. Nel Graal e per il Graal, Dio parlava al mondo equestre, ché a Lui si ordinasse l’Impero; col Sacro Cuore, Gesù ormai negato dal mondo, si volge alle anime singole”». * * * * *

LO SCRIGNO PURPUREO DEL REDENTORE

Sin dall’inizio la Simbolica cristiana consacrò le pietre fini di colore rosso al culto del sangue che l’Uomo-Dio sparse per la salvezza del Mondo, e delle ferite attraverso le quali il sangue divino lasciò il cuore che lo aveva elaborato. Così si collocarono nello scrigno del Figlio di Dio, il Carbonchio che è un rubino rosso scuro, il Rubino balascio che è il rubino reale (dal greco balen, re, balénaios, reale) e che rappresenta il colore rosso chiaro del serum del sangue umano; il Granato, il Giacinto, l’Ematite, la Corniola, il Corallo rosso che rappresentano, con il Carbonchio, la tinta scura del coagulum del sangue. Non soltanto queste gemme furono di preferenza scelte per la decorazione dei reliquiari dedicati ai ricordi della Passione e per figurare le ferite sacre nel Signaculum Domini, ma anche per segnarne talvolta la collocazione anatomica sul corpo stesso del Cristo. Quando con queste pietre rosse sono utilizzati anche il diamante o il cristallo di rocca, suo parente povero, oppure il topazio dorato, ciò avviene per ricordare la natura divina della Vittima sacrificata e la sua sovranità. Un Cristo del XII o XIII secolo, di proprietà del Canonico Berjat, vicerettore di Fourvière, a Lione (1923), porta al posto della ferita del fianco una pietra fine rosso-chiaro e trasparente, probabilmente un rubino balascio. Questa bella opera d’arte medievale è alta in totale 35 centimetri, e il corpo del Salvatore, dai piedi alla sommità della corona, misura 14 centimetri. Un inventario del tesoro della cattedrale di Parigi, redatto il 23 luglio 1416, contiene la menzione seguente: «Una croce d’oro ha VIII grossi smeraldi e XXI balasci, quello del mezzo è più grosso degli altri. Su diadema del Crocifisso ha IIII grossi diamanti; nella corona del capo ha VIII piccoli diamanti, ed il posto vuoto di un balascio nella mammella… ecc.». Se il notaio che fece l’inventario del Tesoro metropolitano di Parigi precisò senza esitare che nel posto vuoto della mammella del Crocifisso mancava un rubino balascio, evidentemente sapeva da qualche testimonianza che in precedenza vi si trovava una pietra di questa natura, oppure lo confermavano altri elementi da lui conosciuti. Nel suo libro Le Rhin, Victor Hugo, descrivendo la cattedrale di Friburgo, scrisse: «… ciò che ho soprattutto ammirato è, in una cappella del fondo, un Cristo bizantino alto circa cinque piedi, portato dalla Palestina da un vescovo di Friburgo. Il Cristo e la croce sono in rame dorato, impreziosito da pietre brillanti. Il Cristo, lavorato con uno stile barbaro, è vestito con una tunica riccamente ornata; un grosso rubino non tagliato raffigura la piaga del costato. La statua del vescovo, addossata al muro vicino, lo contempla con adorazione». Sull’incontestabile testimonianza del conte Claude de Monti de Rezé, posso citare con tutta sicurezza un altro Cristo medievale trovato nella terra vicino a Plougasnou (Finistère), che egli ebbe fra le mani e che portava, incrostata nel mezzo del petto, una pietra rossa oblunga, non translucida, probabilmente ematite o corniola. Questo Cristo era in bronzo. Fra le pietre fini, soprattutto il Carbonchio e il Rubino balascio attirarono l’attenzione degli antichi simbolisti: si raccontavano cose meravigliose di queste preziose gemme! Le vecchie favole dei naturalisti dell’Antichità dicevano che i carbonchi si formavano nella testa delle vipere più temibili, e che soltanto dei potenti incantesimi potevano permettere di rubarle loro: «E sappiate che l’aspide porta nella sua testa la lucentissima e preziosa pietra chiamata carbonchio. E quando l’incantatore che le vuol togliere la pietra dice le sue parole, e la feroce bestia se ne accorge, essa ficca una delle due orecchie nella terra e chiude l’altra con la coda, in modo tale che diventa sorda e non sente gli scongiuri che quello dice» (Brunetto Latini, Li livres dou tresor). E si assicurava che «par voulenté de notre Sire Ihus Xrist» la pietra Carbonchio brilla nelle tenebre; così Guillaume de Machault (1282-1370), scrivendo all principessa Agnese di navarra, le diceva: «Tutti coloro che vi hanno visto, vi paragonano al carbonchio che illumina le notti oscure». (Le livre dou veoir dit). Se si deve credere a Estienne Binet che scriveva nel 1600, dal rubino balascio zampilleranno dei raggi luminosi: «il rubino posato, getta un fuoco circondato di nubi, sospeso in aria fiammeggia, e perciò si chiama rubino balascio. Baleno in Italia vuol dire lampo». (Mervelilles de la nature). Così, le nostre “chansons de gestes” e le leggende delle nostre province sono piene di queste favole meravigliose. In esse i cavalieri epici rapiscono con la punta della lancia o della spada il carbonchio purpureo. Altrove, dei carbonchi celesti, racchiusi in seno a cibori di cristallo, illuminano durante la notti dei santuari di sogno e dei castelli fantastici ove invincibili e formidabili guerrieri prosternano la fronte nella polvere davanti agli angeli che portano il Graal. Vedremo in seguito che nel XV secolo i mistici de L’Estoile Internelle (Confraternita nata nel XV secolo ndc) pensando sicuramente a questo divino Graal, rappresentarono la Piaga del costato di Gesù con una massa che, posta dentro un ciborio, ne supera il bordo in altezza, e che può essere tanto la figura di un carbonchio, o di una qualsiasi pietra rossa, quanto di un grumo di sangue. (Dagli archivi di Charbonneau Lassay, ndc) Dal colore del sangue, a cui si avvicina realmente il colore del carbonchio e del rubino, dalla loro luminosità notturna e dalla loro irradiazione, che sono pura leggenda, procede tutti ciò che i simbolisti hanno immaginato per glorificare, attraverso queste pietre preziose, il «Preziosissimo e divino Sangue di Gesù Cristo»: non è dal trauma della lancia e dal suo Cuore ancora pieno di sangue che è sgorgata la luce promessa «ad ogni uomo che viene in questo mondo» (San Giovanni, Vangelo I, 9), promessa ai popoli antichi che, per parlare come la Chiesa, «sedevano all’ora nell’ombra e nelle tenebre della morte»? Senza dubbio è per evocare il Cuore di Gesù, fonte sanguinante e focolare luminoso, che alla fine del XV secolo un pittore della scuola dei paesi Bassi, la cui opera è a Bruxelles, fece zampillare contemporaneamente dei raggi e del sangue dalla ferita al fianco di Cristo. E sin dal XII secolo gli araldisti, per simbolizzare questo sangue e questa luce, hanno raffigurato sui loro scudi nobiliari il Carbonchio con un anello centrale, dal quale partono otto raggi molto stilizzati e fiorenti. Questa figura fu chiamata il “Raggio di Carbonchio”, ossia l’irraggiamento del Carbonchio. Nel XII secolo i Plantageneti, conti sovrani d’Anjou, l’adottarono per i loro stemmi personali, come lo si vede sullo scudo di Goffredo Plantangeneto, sul grande smalto di Le Mans. Nel portale reale della cattedrale di Chartres, sul grande scudo che è sorretto dai Gemelli è riprodotto ugualmente il “Raggio di Carbonchio”, con la preziosa gemma tagliata a cinque facce, nel suo centro. Il “Raggio di Carbonchio” decora anche lo scudo che Thibaut de Champagne porta sul suo grande sigillo equestre (Archivi Nazionali, Parigi). L’Abbazia di Saint-Victor di Parigi lo aveva nelle sue armi: da lì è passato recentemente nel blasone di Fontenay-sous-Blois, vicino a Parigi, il cui territorio un tempo dipendeva dall’abbazia (Cfr. P. Le Cour, L’Arbre sacré). Questo favore accordato al Rubino-carbonchio dalla simbolica medievale e cristica, spiega perché san Pietro d’Alcantara, parlando della ferita al fianco e del Cuore di Gesù, la chiama: «questo rubino d’inestimabile valore» (Traité de l’Oraison et de la Méditation). Talvolta, il “Raggio di Carbonchio” fu trasposto allo Smeraldo, al Topazio, allo Zaffiro, ma, anche in questo caso, conserva nel linguaggio araldico il suo nome di “raggio di carbonchio”, sebbene esprima l’irraggiamento diurno delle suddette pietre e che il suo centro sia nel loro colore. Si dice allora che è “acceso” di verde per lo Smeraldo, d’oro per il Topazio e d’azzurro per lo Zaffiro. Ad esempio i duchi di Clèves blasonano “di rosso al raggio di carbonchio, d’oro accesso di verde” e gli Schomberg “di rosso al raggio di carbonchio acceso d’azzurro”. E ciò prova all’araldista di oggi che questa trasposizione del “Raggio” alle pietre fini diverse dal Carbonchio e dal Rubino cristici, è una licenza posteriore ad una regola antica. Del resto, questa licenza si giustifica per il fatto che la Simbolica medievale consacrò tutte le pietre preziose al Dio fatto uomo. Nel suo spirito, il Diamante, la Perla, il Cristallo di rocca bianco, raffigurarono la sua divinità, la purezza della sua vita terrestre, e così il Vino, che è il suo sangue eucaristico; il Topazio rappresentò la sua sovranità universale e la sua trionfale resurrezione; tutte le pietre rosse simbolizzarono il suo Sangue ed evocarono la sua passione dolorosa e la sua morte; lo Zaffiro, il Turchese, lo Smeraldo, l’Olivina, l’Acquamarina, furono l’emblema della sua regalità e della sua azione sul cielo e sulla terra; il Giaietto e le pietre scure figurarono la sua discesa agli Inferi, ecc. Le pietre di valore secondario, come l’Ematite, il cui nome viene dalla parola greca haima = sangue, il Giacinto, la Corniola, il Corallo, maggiormente usate rispetto al rubino e al granato, più cari e preziosi, raffigurano soltanto il sangue del Redentore. Sia all’ematite che alla corniola le credenze popolari del Medioevo attribuivano diverse virtù, la cui principale era di fermare il flusso di sangue delle ferite: ce lo assicura il vescovo di Rennes, Marbodio, che morì nel 1123 (Cfr. Marbodio, Il lapidario). Il simbolismo mistico di tali pietre derivava dai testi sacri applicati dalla Chiesa a Gesù Cristo: «Era vestito con un mantello tinto di sangue» (Apocalisse). «Le tue labbra sono come un nastro di porpora» (Cantico dei cantici). «Chi è colui che viene da Edom, che viene da Bosra in abiti scarlatti… Perché le tue vesti sono rosse?» (Isaia) ecc. E quando il Corallo era picchiettato di macchie bianche, interveniva il Cantico di Salomone: «Il mio beneamato è bianco e rosso» (Cantico dei cantici). Nella gioielleria antica le perle di corniola, di ematite, di diaspro rosso, di corallo, lavorate in forma di gocce e incastonate in montature d’oro, d’argento e di bronzo, erano portate in pendenti, in “pentacols” come si diceva in quel tempo, e la devozione collegava questi oggetti al simbolismo del Sangue di Gesù. Dei gioielli di questo genere realizzati negli ultimi secoli, formati non da una ma da tre gocce, hanno probabilmente un rapporto con il culto delle tre gocce di sangue di Cristo, contenute in un reliquiario di valore scoperto a Mantova nel 1605, in onore del quale Vincenzo IV di Gonzaga, duca di Mantova, istituì nel 1608 l’Ordine militare dei Cavalieri del Prezioso Sangue. Ad eccezione del Carbonchio, l’Araldica raffigura generalmente tutte le altre pietre preziose con delle piccole losanghe, o rettangoli traversati da alme o quattro linee, o con grani semi-sferici. Sul Signaculum Domini de “L’Estoile Internelle”, le Cinque Piaghe sono raprresentate così: L’emblema è accompagnato da queste parole le quali indicano che il Salvatore è stato ferito per le nostre iniquità: «Ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras».

§§§

