Una Buona Notizia: Il Nuovo Arengario è Tornato in Linea sulla Rete.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, è con grande gioia che vi annunciamo che Il Nuovo Arengario, il sito gestito dall’amico e collega Paolo Deotto, è tornato in attività, dopo un periodo di assenza dalla Rete. Una voce importante e attenta alla realtà – e alle menzogne quotidiane che ci vengono elargite dai mainstream media – e un arricchimento delle possibilità di informazione e giudizio. Qui sotto pubblichiamo l’editoriale di Paolo Deotto sulla guerra russo-ucraina. Buona lettura, e bentornato, Arengario.

***

Paolo Deotto

Anche se l’informazione è in generale così appiattita da fare schifo, è sempre possibile usare la propria testa

Allora, cerco di fare il punto, perché mi sento un po’ confuso. Dunque, dunque, se sbaglio, per favore, correggetemi.

Prima che le truppe russe entrassero in Ucraina, era d’obbligo, all’inizio di qualsiasi discorso, scritto, articolo, conversazione, eccetera, dire: “sia ben chiaro che non nego la pandemia eccetera”.

Prima che iniziasse la sceneggiata kolossal della “pandemia” era d’obbligo, all’inizio di qualsiasi discorso, scritto ecc., dire: “sia ben chiaro che non sono omofobo”.

Prima che l’omosessualità diventasse una cosina soave e bella, era comunque d’obbligo dichiarare il proprio antifascismo.

Quest’ultima dichiarazione in verità ci sta bene sempre, è una sorta di passe-partout, tant’è che viene data praticamente per scontata. Ma attualmente comunque è di primaria importanza dichiarare che:

Si freme di orrore per quanto sta accadendo in Ucraina

Putin è un pazzo sanguinario

La Russia presto si ribellerà al bieco tiranno

Bisogna aiutare in tutti i modi la resistenza dell’Ucraina.

Se non dici queste cose, poco poco passi per uno sporcaccione che approva gli stermini di bimbi e vecchi malati, le fosse comuni, le bombe al fosforo e le mille altre diavolerie che la Russia sta facendo.

Vorrei partire dall’ultima affermazione: “Bisogna aiutare in tutti i modi la resistenza dell’Ucraina”.

Potrei apprezzare questa affermazione se chi la fa prendesse armi e bagagli e andasse in Ucraina a combattere e quindi a rischiare anche la propria vita. No, questa affermazione la si fa dai salotti televisivi, e un governo che agisce senza nessun controllo (ma il Parlamento, dov’è?) decide di inviare armi e munizioni per essere sicuro, insieme agli altri governi occidentali, che la guerra continui il più possibile. Tanto, a crepare sono “gli altri”, ucraini e russi. Gli Stati Uniti, guidati da una politica criminale, rappresentati pro-forma da un povero vecchio suonato, gettano benzina sul fuoco, cercando in tutti i modi di far scoppiare la guerra totale. E se non è ancora scoppiata, dobbiamo ringraziare la Russia, l’unico Paese che sta mostrando lucidità e che agisce per uno scopo ben chiaro e condivisibile.

Il presidente ucraino, un guitto gettato in politica, dimostra di essere un incosciente, nella più ottimistica delle ipotesi, e un delinquente nella più realistica. Chiaramente manovrato, presumibilmente ben pagato, sta conducendo il suo Paese alla distruzione, perché fa tutto il possibile per far proseguire una guerra che comunque l’Ucraina non potrà vincere. O che forse potrà vincere, se i cripto alleati si decideranno a intervenire direttamente. Ma allora sarà la guerra totale e probabilmente non ci saranno più vincitori, perché non ci sarà più nessuno. Alles Kaputt.

In questa atmosfera da anticamera della catastrofe, la nostra informazione, giornali, radio e televisione, sta facendo la stessa mesta figura che ha fatto nei due anni del delirio pandemico.

La narrazione è unica, allineata, disciplinata. Le eccezioni ci sono, ma sono poche e piccole. Per il resto, l’appiattimento è tale che ci sarebbe da ridere, se ogni giorno non morissero degli innocenti.

Ma qualcuno, almeno, cerchi di ricordare che soprattutto in guerra la diffusione di informazioni false – da tutte le parti in conflitto – è la norma e non l’eccezione. E qualcuno almeno vada a rileggersi un po’ l’ultimo mese e mezzo di informazioni, per vedere le mille contraddizioni che si sono susseguite e chiedersi perché mai i vari “TG” dovrebbero essere la bocca della verità.

La guerra era nell’aria da anni. La Nato, ovvero l’America, ha fatto di tutto per provocarla e non a caso ora fa di tutto per farla proseguire.

L’espansione provocatoria della Nato non è la sola colpevole di questo tragico redde rationem. Da decenni due mondi opposti e inconciliabili si fronteggiavano.

E quando sento parlare di ucraini che resistono per difendere i “valori dell’Europa” o i “valori della democrazia” mi vengono i brividi.

“diritto di aborto”

“diritto di eutanasia”

“diritto di suicidio assistito”

“utero in affitto”

“diffusione e promozione dell’omosessualità”

“distruzione della famiglia”

“distruzione dei valori tradizionali”

Eccetera, eccetera, eccetera.

Per questi “valori” il presidente ucraino spinge i suoi amministrati a farsi ammazzare?

Dio ci conservi a lungo la Russia e il suo presidente Putin.

§§§

