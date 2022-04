The Exposé. La Pandemia creata dall’uomo: Una Linea Temporale del Bio-Terrore

Una breve storia degli agenti patogeni creati dall’uomo progettati da Baric, Daszak, Zhengli e Moderna e finanziati da Fauci, il NIH, il NIAID e il governo degli Stati Uniti per effettuare la ricerca necessaria per la creazione di SARS, MERS e Covid-19 –

1984: Dr Anthony Fauci nominato direttore del NIAID (National institute of Allergies and Infectious diseases) – C’è una nomina orwelliana per voi.

1986 July1: https://grantome.com/grant/NIH/R01-AI023946-01 1986 – 1999 importi di finanziamento non specificati e poi finanziato da $ 1,987,840 su 7 anni da 2000 a 2007 escluso 2002.

NIAID (National Institute of Allergies and Infectious Diseases) finanziamento Ralph Baric a University of North Carolina, Chapel Hill.

Oggetto: Meccanismo di replicazione del MHV (Mouse Hepatitis Virus). Questo fu l’inizio della collaborazione tra Fauci e Baric.

1999: U.S. Dept. of Health & Human Services (HHS) finanzia la ricerca che amplifica il carattere infettivo dei Coronavirus.

1999: La Fondazione Bill e Mellisa Gates crea GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) con una promessa di 750 milioni di dollari di finanziamento. Quindi non sarebbe mai stata una piccola parte nel film sui vaccini. – https://www.gavi.org/operating-model/gavis-partnership-model/bill-melinda-gates-foundation

2000: In maggio Ralph Baric costruisce con successo un Coronavirus di 28k paia di basi da frammenti più piccoli tramite trascrizione inversa (facendo il DNA da RNA) Fa un clone infettivo TGE (Transmissable Gastroenteritis Virus – che è un tipo di Coronavirus) da componenti isolati del genoma. Deposita il brevetto USA 6.593.111 B2: L’invenzione è esemplificata da, anche se non limitata a, l’assemblaggio di genomi di coronavirus completi e funzionali.

Gli inventori attuali hanno montato con successo un clone infettivo di lunghezza completa del virus della gastroenterite trasmissibile (TGE). Utilizzando un nuovo approccio, sono stati isolati sei sottocloni di cDNA adiacenti che coprono l’intero genoma TGE. Ogni clone è stato ingegnerizzato con giunzioni di interconnessione laterali uniche che dettano un assemblaggio preciso e sistematico con solo i sottocloni cDNA adiacenti corretti, ottenendo un costrutto cDNA TGE intatto di circa 28,5 Kb di lunghezza – https://patents.justia.com/patent/6593111 .

Tra gli altri vantaggi, i cloni infettivi di lunghezza completa di TGE permettono la precisa modifica genetica del genoma del coronavirus – https://patents.justia.com/patent/6593111

2001: 20 aprile: NIH Grant GM63228 finanzia Ralph Baric et al all’Università del North Carolina a Chapel Hill per fare una ricerca Chimera per trasformare il Coronavirus SARS originale che era patogeno solo per gli animali, esistente in natura come patogeno per cani e conigli, per renderlo patogeno per l’uomo mirando alle cellule epiteliali dei polmoni. La giustificazione di questa ricerca era che si supponeva che fosse stato progettato come un virus vettore per distribuire i vaccini contro l’HIV. Questo ha portato alla domanda di brevetto USA US28531801P

2001 maggio21: Ralph Baric e Boyd Yount (assegnato all’Università del North Carolina a Chapel Hill) depositano il brevetto USA 6,593,111 B2 Directional Assembly of Large Viral Genomes e

Cromosomi Il rapporto di ricerca dell’Ufficio Brevetti ha trovato: Lai, Michael M.C “The making of infectious vial RNA: No size limit in sight” PNAS vol 97 No 10, May 9, 2000 pp 5025-5027 E ha trovato: Thiel et altri “RNA infettivo trascritto in vitro da una copia cDNA del genoma del coronavirus umano nuvola in vaccinia virus 92: 1273-1261 (2001)

2002: 19 aprile: L’Università del North Carolina deposita il brevetto USA 7279327 per un coronavirus con difetto di replicazione infettiva (da usare come virus vettore per un vaccino HIV), rivendicando la priorità da US28531801P. Gli inventori erano: Kristopher M. Curtis, Boyd Yount, Ralph S. Baric

https://www.webmd.com/lung/news/20030411/sars-timeline-of-outbreak

2002 16 novembre: il primo caso di polmonite atipica viene segnalato nella provincia di Guangdong nella Cina meridionale.

2003 25 febbraio: primi casi di polmonite atipica riportati ad Hanoi, Vietnam.

2003 febbraio 28: l’ufficiale dell’OMS Carlo Urbani, MD, esamina un uomo d’affari americano con una forma sconosciuta di polmonite in un ospedale francese di Hanoi, Vietnam.

2003 10 marzo: Urbani segnala all’ufficio principale dell’OMS un insolito focolaio della malattia, che chiama sindrome respiratoria acuta improvvisa o SARS. Egli nota che la malattia ha infettato un numero solitamente alto di operatori sanitari (22) nell’ospedale (ad Hanoi, Vietnam).

2003 marzo11: un’epidemia simile di una misteriosa malattia respiratoria viene segnalata tra gli operatori sanitari di Hong Kong.

2003 marzo15: l’OMS emette un’allerta sanitaria globale rafforzata sulla misteriosa polmonite con una definizione di caso di SARS, dopo che sono stati identificati casi anche a Singapore e in Canada. L’allerta include una rara raccomandazione di viaggio d’emergenza per i viaggiatori internazionali, gli operatori sanitari e le autorità sanitarie.

2003 marzo17: Viene istituita una rete internazionale di 11 importanti laboratori per determinare la causa della SARS e sviluppare potenziali trattamenti.

2003 marzo24: I funzionari del CDC (Center for Disease Control) presentano le prime prove che un nuovo ceppo di un virus più frequentemente associato alle infezioni delle vie respiratorie superiori e al comune raffreddore negli esseri umani, chiamato coronavirus, potrebbe essere la probabile causa della SARS.

2003 Marzo29: Carlo Urbani, che ha identificato i primi casi di SARS, muore a causa della malattia. I ricercatori suggeriscono in seguito di dare il nome dell’agente che causa la malattia all’esperto di malattie infettive.

2003 aprile 4: il presidente George W. Bush aggiunge la SARS alla lista delle malattie da mettere in quarantena, dando al CDC l’autorità di isolare le persone che potrebbero essere state esposte alla malattia.

2003 aprile12: I ricercatori canadesi annunciano di aver completato con successo il primo sequenziamento del genoma del coronavirus che si ritiene causi la SARS.

2003 aprile 14: i funzionari del CDC annunciano che i loro laboratori hanno sequenziato un ceppo quasi identico del coronavirus legato alla SARS. La versione del CDC include 15 nucleotidi in più, che forniscono l’importante inizio della sequenza.

2003 aprile 16: Una nuova forma di un coronavirus mai vista prima negli esseri umani è confermata come causa della SARS secondo i postulati di Koch, che sono quattro condizioni specifiche che devono essere soddisfatte perché un agente patogeno sia confermato come agente causale della malattia.

2003 25 aprile: Brevetto CDC depositato e divenuto poi US 7.220.852 (il brevetto sulla sequenza di RNA) e 7.776.521 (il brevetto sulla metodologia di test). Questi brevetti danno al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti la capacità di controllare lo sfruttamento commerciale del coronavirus della SARS.

2003 luglio 2: l’OMS rimuove Toronto, Canada, dalla lista delle aree con recente trasmissione locale della SARS, dopo che sono passati 20 giorni dalla segnalazione e dall’isolamento dell’ultimo caso di SARS.

2003 Gennaio26: Il Dr. Anthony Fauci viene nominato nel Comitato Consultivo Scientifico delle Grandi Sfide Globali della Fondazione Bill e Melinda Gates (ha prestato servizio fino al 2010 – quando si è unito al loro Piano d’Azione Globale sui Vaccini).

2006 I ricercatori cinesi combinano HCV, HIV-1, SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2: Huang Q, Cheng Y, Guo Q, Li Q. Preparazione di un RNA chimerico corazzato come calibratore versatile per saggi di virus multipli. Clinchem 2006; 52(7):1446-1448 e Supplemento A.Inform1999200020022003.

2007: NSF Grant IIS-0513650 (Italia, Francia e Indiana University) studio affronta PRIMA FASE CRITICA per controllare una pandemia – chiusura viaggio internazionale. Data questa conoscenza, perché Fauci ha detto a Trump che un divieto di viaggio non era necessario?

2009 aprile 15: ModernaTX INC è costituita in Delaware USA

2010 6 agosto: Moderna (prima della sua costituzione) deposita il brevetto USA 9.447.164 che ha attirato l’investimento di (e l'”inventario” per) i venture capitalist di Flagship Ventures. Questo brevetto è nato dal lavoro del Dr. Jason P. Schrum della Harvard Medical School supportato dalla National Science Foundation Grant #0434507. Mentre la domanda rivendica la priorità ad agosto 2010, l’applicazione non è stata finalizzata fino a ottobre 2015.

2010 settembre21: Wildlife Trust viene ribattezzato per diventare ECO Health Alliance sotto la direzione di Peter Daszak.

2010: L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’UNICEF, il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) e la Bill & Melinda Gates Foundation hanno annunciato una collaborazione per aumentare il coordinamento tra la comunità internazionale dei vaccini e creare un piano d’azione globale per i vaccini. https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2010/12/global-health-leaders-launch-decade-of-vaccines-collaboration.

Il Leadership Council è composto da:

Dr. Margaret Chan, Direttore Generale dell’OMS;

Dr. Anthony S. Fauci, direttore del NIAID, parte dei National Institutes of Health;

Anthony Lake, direttore esecutivo dell’UNICEF;

Joy Phumaphi, presidente del comitato consultivo internazionale e segretario esecutivo di African Leaders Malaria Alliance

Dr. Tachi Yamada, Presidente della Salute Globale alla Fondazione Bill & Melinda Gates

2011 Marzo9: ModernaTX (RNA MODEfied) è stato registrato in Massachussetts

2012 Settembre22: Il Regno Unito identifica il primo caso di MERS

2012-Aprile2: Moderna rivendica la priorità di US201261618957P nei suoi 5 brevetti citati di seguito che si riferiscono tutti a un doppio codone CGG Furin Cleavage site.

2013 Dicembre 16: Moderna deposita 4 brevetti che fanno riferimento a un doppio codone CGG Furin Cleavage site.

US9149506B2: Polinucleotidi modificati che codificano la septina-4 – https://patents.google.com/patent/US9149506B2/en

US9216205B2: Polinucleotidi modificati che codificano la granulysina – https://patents.google.com/patent/US9216205B2/en

US9255129B2: Polinucleotidi modificati che codificano per SIAH E3 ubiquitin protein ligase 1 – https://patents.google.com/patent/US9255129B2/en

US9301993B2: Polinucleotidi modificati che codificano per il fattore 1 di induzione dell’apoptosi – https://patents.google.com/patent/US9301993B2/en

2013: Baric e scienziati cinesi isolano 3 coronavirus dai pipistrelli con la proteina spike HKU4 – incapace di infettare le cellule umane. Yang Y…Baric RS, et altri. L’uso del recettore e l’ingresso nelle cellule del coronavirus HKU4 dei pipistrelli forniscono informazioni sulla trasmissione da pipistrello a uomo del coronavirus MERS. PNAS 2014;111(34):12516-12521. Finanziato con le sovvenzioni NIH RO1AI089728 & R21AI109094.

2014 17 ottobre: l’amministrazione Obama blocca la ricerca Gain-of-Function

2015 Dr. Zhengli et altri “reingegnerizzato HKU4 spike mirando a costruire la sua capacità di infettare le cellule umane”. “A tal fine, abbiamo introdotto due singole mutazioni…le mutazioni in questi motivi nelle punte dei coronavirus hanno dimostrato effetti drammatici sull’ingresso virale nelle cellule umane.”

2015: Baric e Zhengli annunciano di poter creare un virus più pericoloso, virulento e infettivo. Due mutazioni sono state critiche per la trasmissione da pipistrello a uomo del Coronavirus della sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS). J Virol.2015;89(17):9199-9123. Finanziato dalle sovvenzioni NIH RO1AI089728, RO1AI110700.

2015 Luglio: La Corea del Sud ha avuto il suo ultimo caso di MERS. Ci sono stati 2.494 casi confermati in laboratorio e un totale di 858 morti in 27 paesi; l’80% di questi casi proveniva dall’Arabia Saudita. Quindi il tasso di mortalità per la MERS era del 34,4%. Ma non era molto trasmissibile. Le infezioni erano limitate ai membri della famiglia, ad altri pazienti dell’ospedale e agli operatori sanitari che incontravano i pazienti MERS.

2016 giugno2: Moderna deposita US9587003B2 riferendosi ad un doppio codone CGG Furin Cleavage site: Polinucleotidi modificati per la produzione di proteine e peptidi legati all’oncologia – https://patents.google.com/patent/US9587003B2/en

2017: Divieto di ricerca Gain-of-Function revocato

2018: Il brevetto USA 7279327 per l’adattamento chimerico del coronavirus della SARS, che si verifica naturalmente nell’animale, per diventare infettivo per l’uomo, che prende di mira le cellule epiteliali del polmone, viene trasferito dall’Università del North Carolina all’Istituto Nazionale della Sanità (NIH) degli Stati Uniti, che lo ha finanziato in primo luogo.

2018 27 marzo: Peter Daszac e la Eco Health Alliance nel 2018 hanno presentato una proposta a DARPA per fare una “ricerca di guadagno di funzione” sui coronavirus della SARS per inserire un sito di scissione della furina (come si trova in HIV1) in una posizione ottimale nel gene del coronavirus. COVID-19 ha un sito di scissione della furina posizionato in modo ottimale per infettare gli esseri umani. https://theintercept.com/2021/09/23/coronavirus-research-grant-darpa/

Guardiamo il quadro generale: Un nuovo coronavirus della SARS emerge a Wuhan con un nuovo sito di scissione. Ora abbiamo la prova che, all’inizio del 2018, avevano lanciato l’inserimento di nuovi siti di scissione nei nuovi virus legati alla SARS nel loro laboratorio”, ha detto Chan. “Questo fa decisamente pendere l’ago della bilancia per me. E penso che dovrebbe farlo anche per molti altri scienziati”.

https://www.documentcloud.org/documents/21066966-defuse-proposal – questa è la proposta di finanziamento DARPA dell’Eco health alliance.

Oh, cielo. Questo lo inchioda davvero. DARPA conferma che Peter Daszac della Eco Health Alliance ha presentato una proposta il 2018 marzo 27 per aggiungere un sito di scissione della furina di tipo HIV1 alla SARS1. Il SARS CoV 2 ha quel sito di scissione della furina. Infatti il doppio codone CGG sito di scissione della furina è la principale differenza tra Covid-19 e il Bat Coronavirus RaGT13. Fauci ha finanziato Wuhan attraverso la Eco Health Alliance.

Ecco Peter Daszak che ammette che lui e Ralph Baric hanno creato nuove forme di SARS in laboratorio –

Il Daily Mail ha detto di questa proposta – L’aspetto più allarmante del piano di ricerca rivelato nei documenti è un piano per cercare nei database genetici virali nuovi tipi di ‘siti di scissione della furina’ che aiutano un virus ad attaccare un ospite. Secondo la proposta, le versioni “ad alto rischio” di questi siti, una volta identificate, verrebbero poi innestate nei coronavirus di pipistrello simili alla SARS tramite ingegneria genetica. Questa rivelazione è allarmante perché il SARS-CoV-2, il virus che causa la COVID-19, ha proprio un tale sito di scissione della furina, che aumenta la sua potenza e letalità, ma una caratteristica simile non è mai stata osservata in altri coronavirus simili alla SARS in natura.

In realtà il doppio codone CGG Furin Cleavage site non esiste in nessun virus in natura. E questa proposta inchioda Peter Daszak/ECO Health Alliance al creatore della SARS CoV 2 e Covid-19. che differisce dal Bat Coronavirus RaTG13 solo per l’inserimento del doppio codone CGG Furin sito di clivaggio e da altre deviazioni minori che sono tutte lunghe 3 o meno coppie di basi (1 codone) – https://dailyexpose.uk/2022/03/17/exhaustive-proof-moderna-made-covid-19/

2018: Zhengli presenta una ricerca alla Shanghai Jiao Tong University il 14 novembre 2018 dal titolo “Studi sul Bat Coronavirus e la sua infezione cross-specie.” Questa presentazione è stata poi cancellata dal sito web dell’Università.

2019 28 marzo: Moderna deposita la loro domanda di brevetto finale per il loro vaccino Covid-19 di terapia genica mRNA-1273 (catena di aminoacidi), 6 mesi prima dello scoppio della malattia.- https://www.modernatx.com/patents

US 10,703,789 depositato il 12 gennaio 2019

US 10.702.600 depositato il 28 febbraio 2020

US 10,577,403 depositato il 12 giugno 2019

US 10.442.756 depositata il 18 dicembre 2017

US 10.266.485 depositata il 11 giugno 2018

US 10.064.959 depositata il 21 aprile 2017

US 9,868,692 depositato il 27 luglio 2017

Il 2° brevetto, depositato il 28 febbraio 2020 era una continuazione di una precedente domanda di brevetto numero 16/368,270 che è stata depositata il 28 marzo 2019

2019-7 agosto: Fort Detrick nel Maryland è il centro di tutta la produzione statunitense di armi biologiche. Il 7 agosto 2019, le sue operazioni di ricerca sui germi mortali sono state bruscamente chiuse in seguito a gravi violazioni della sicurezza, in particolare relative allo smaltimento di materiali pericolosi – https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Detrick Il CDC ha emesso un Cease and Desist a Fort Detrick il 2019 luglio 15. Il laboratorio ha messo in pausa tutte le ricerche il 2 agosto ed è stato chiuso il 2019 agosto 7 secondo Fredericknewspost.com riportato da Heather Mongilio – https://madisonarealymesupportgroup.com/2019/08/07/fort-detrick-lab-shut-down-after-failed-safety-inspection-all-research-halted-indefinitely/ https://www.military.com/daily-news/2019/11/24/cdc-inspection-findings-reveal-more-about-fort-detrick-research-suspension.html Il laboratorio ha riaperto parzialmente a fine novembre 2019 e completamente riaperto nell’aprile 2020. Il Link è stato cambiato, l’articolo è stato soppresso.

https://www.fredericknewspost.com/news/health/fort-detrick-lab-shut-down-after-failed-safety-inspection-all-research-halted-indefinitely/article_767f3459-59c2-510f-9067-bb215db4396d.html Il link non funziona più per le persone dell’UE. Funzionava quando è stato postato per la prima volta!

2019: Cancellazione estiva della banca dati del Wuhan Institute of Virology Corona Virus.

2019 Ottobre: Glen Beck scopre le prove che 10 ospedali di Wuhan avevano casi di Covid-19 – https://100percentfedup.com/bombshell-glenn-beck-reveals-nih-and-moderna-worked-on-mrna-vaxx-together-before-pandemic/

2019: Novembre: L’Università del North Carolina, Moderna e NIH hanno iniziato il sequenziamento del vaccino della proteina spike di 1273 aminoacidi un mese prima che l’epidemia si verificasse ufficialmente.

2019 12 novembre: Black and Vetch invia 369.511 dollari a Labyrinth Global Health in Ucraina per “Covid-19 Research” prima che Covid-19 fosse conosciuto o nominato pubblicamente.

22019: 31 dicembre Wuhan Municipal Health Commission rapporto discutendo COVID-19 polmonite – cancellato.

2019: 31 dicembre: l’OMS viene informata di un focolaio di tipo polmonite a Wuhan.

Questa linea temporale dimostra che prima che ogni nuovo tipo di Coronavirus apparisse e diventasse una minaccia per la salute dell’umanità, il team incubo di Baric, Daszak e Zhengli finanziato dal NIAID di Fauci e dal NIH di Collins e dal governo degli Stati Uniti con più di 114 milioni di dollari (vedi sotto per la ripartizione), aveva sviluppato la capacità di fare quel nuovo tipo di Coronavirus da solo. Questo è vero per la SARS Cov 1, per la MERS e per la SARS CoV 2 (Covid-19).

Così sembra a chi scrive che il NIAID di Fauci e il governo degli Stati Uniti abbiano finanziato Baric e Daszak per creare queste armi biologiche – forse per legittimi motivi di sicurezza nazionale. Ma quando la capacità è stata sviluppata, l’avidità si è imposta e un modello di business molto redditizio è diventato visibile. Inoltre è apparso anche un modello di controllo politico della popolazione a livello globale. Questi due modelli erano troppo attraenti per troppe persone potenti. Così sono state prese le decisioni di rilasciare queste armi non molto tempo dopo la loro realizzazione. Non c’è dubbio che il CoV 2 della SARS (che causa il Covid-19) sia prodotto dall’uomo, perché il virus ha un doppio codone CGG Furin Cleavage site che non appare in nessun virus naturale. – https://dailyexpose.uk/2022/03/17/exhaustive-proof-moderna-made-covid-19/

Non c’è nessun candidato alla sua creazione che non sia finanziato dal NIAID o dal NIH o dal governo USA. Quindi questo è un programma del governo USA. Quindi l’istruzione di Biden ai suoi servizi di intelligence di indagare sulle origini del Covid-19 ha portato all’ovvia bugia che: NON LO SAPPIAMO. Questa conclusione è di per sé una prova che i servizi segreti statunitensi sono dietro la pandemia. Perché sanno che è stata fatta dall’uomo. Infatti ogni lettore di Expose lo sa.

Le possibilità che i servizi segreti statunitensi siano all’oscuro dell’esistenza dell’Expose in circostanze in cui ogni dipartimento di statistica Covid-19 nei 5 paesi degli occhi ha risposto ai loro articoli o smettendo di produrre cifre, o castigando i capi dipartimento o cambiando il modo in cui le cifre sono calcolate o truccando direttamente le loro cifre, sono zero. Quindi stanno coprendo. Quindi sono colpevoli. Anche la chiusura di Fort Detrick (la principale struttura statunitense per le armi biologiche) a causa di una fuga di notizie, in agosto, 2 mesi prima delle infezioni dell’ottobre 2019 in 10 ospedali di Wuhan, è troppo vicina per essere comoda.

Quando si aggiunge a questo il fatto che l’eugenista Bill Gates e la sua fondazione sono pazzi per i vaccini dal 1999. Si comincia a vedere che questo potrebbe non essere stato uno sforzo legittimo di sicurezza nazionale fin dall’inizio.

Quando si considera che il NIAID di Fauci finanzia Baric dal 1986, si vede che questi giocatori fanno parte di una squadra di lunga data.

Quando si considera quanto denaro hanno ricevuto dal governo degli Stati Uniti, si vede chi sta davvero gestendo questa squadra.

Quando si considera il numero di biolab scoperti in Ucraina, si vede quanto seriamente il governo degli Stati Uniti prenda la ricerca sulle armi biologiche.

Quando si considera che Moderna aveva tutti e 7 i suoi brevetti di vaccino depositati 6 mesi prima dello scoppio della malattia, e ha il doppio codone CGG citato in 5 delle sue domande di brevetto risalenti al 2013, ci si rende conto che sono all’interno di questo gioco e sono una parte della squadra (attraverso Fauci presumibilmente).

Quindi sappiamo che è stato fatto dall’uomo. Sappiamo chi ha finanziato la sua creazione. Sappiamo chi l’ha creato. Sappiamo chi ne ha tratto profitto. Sappiamo chi l’ha usato per il controllo politico. Resta solo da determinare se coloro che ne hanno tratto profitto, l’hanno finanziato e ne hanno cercato il controllo, hanno deliberatamente organizzato il suo rilascio per realizzare quei profitti e quel controllo. Questo spetta al lettore deciderlo.

Quello che dirò è che i Biolab finanziati dagli Stati Uniti non erano situati in Ucraina per colpire i russi genetici, secondo me. Perché prima di tutto non credo che l’umanità abbia ancora questa capacità (grazie a Dio). E in secondo luogo i russi hanno sviluppato i propri vaccini negando il loro mercato al team incubo di cui sopra. E in terzo luogo, anche se un virus potesse essere progettato per colpire in modo preferenziale alcuni aspetti del genoma tipico russo, ciò costituirebbe un crimine di guerra contro ogni nazione. Perché i russi genetici non vivono solo in Russia e non sono solo cittadini russi.

Vivono in tutto il mondo, in gran numero, in ogni paese. Un’arma del genere sarebbe una guerra mondiale universale, nel momento in cui venisse rilasciata. Penso che quei laboratori fossero in Ucraina per promuovere l’agenda globalista. Forse quando avessero rilasciato il prossimo agente patogeno, volevano dare la colpa alla Russia, piuttosto che alla Cina? O forse semplicemente ammettere che sono stati gli Stati Uniti. Qualunque cosa i globalisti pensano che causerà il maggior danno al sistema che stanno cercando di distruggere o dovrei dire resettare, al fine di costruire di nuovo meglio.

Finanziamenti per la creazione di Covid-19

Finanziamento del governo USA per Peter Daszak e ECO Health Alliance

Finanziamento del governo USA dell’Istituto di virologia di Wuhan

Il laboratorio di Wuhan ha ottenuto una sovvenzione di 3,7 milioni di dollari dal governo USA approvata da Obama per 4 anni dal 2015 al 2019. – https://www.snopes.com/fact-check/obama-admin-wuhan-lab-grant/

Fauci ha anche dato loro 3,7 milioni di dollari dal NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) – Nel 2019, con il sostegno del NIAID, il National Institutes of Health ha impegnato 3,7 milioni di dollari in sei anni per la ricerca che includeva alcuni lavori di gain-of-function. Il programma ha seguito un altro progetto di 3,7 milioni di dollari e 5 anni per la raccolta e lo studio dei coronavirus di pipistrello, che si è concluso nel 2019, portando il totale a 7,4 milioni di dollari.

https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741

“La controversia fu tale che portò ad una moratoria del Congresso sulla ricerca chimerica negli USA. A quel punto, il dottor Antonio Fauci dirottò 3,7 milioni di dollari di denaro dei contribuenti americani all’Istituto di virologia di Wuhan per continuare la ricerca. Rudy Giuliani, consigliere legale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ed ex sindaco di New York, ha recentemente chiesto una spiegazione al dottor Fauci per questo trasferimento, che ha violato le leggi degli Stati Uniti contro il finanziamento della ricerca.

Oltre alla ricerca fatta a Chapel Hill, North Carolina, il tipo specifico di ricerca sui Coronavirus come possibili agenti di guerra biologica, è stato fatto a Fort Detrick, Maryland, USA, dall’esercito degli Stati Uniti, che ha un laboratorio di livello 3 e 4 Biowarfare nella base militare. Questo laboratorio è stato citato dal Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) nel luglio 2019 per il mancato mantenimento di adeguati standard di contenimento” – https://www.fromrome.info/tag/fort-detrick/

Finanziamento NIAID e NIGMS di Ralph S. Baric all’Università del North Carolina Chapel Hill

2001 maggio1: https://grantome.com/grant/NIH/R01-GM063228-03 $1.007.735 in 4 anni dal 2001 al 2004

NIGMS (Istituto Nazionale delle Sicurezze Mediche Generali)

Genetica inversa con un costrutto infettivo di Coronavirus

Baric, Ralph S.

Università di North Carolina Chapel Hill

2004 febbraio15: https://grantome.com/grant/NIH/R01-AI059136-01 1.402.316 milioni di dollari in 5 anni dal 2004 al 2008.

Genetica inversa

Baric, Ralph S.

Università di North Carolina Chapel Hill

Obiettivo 1: svilupperemo un clone completo del cDNA della SARS e confronteremo il fenotipo dei virus clonati molecolari salvati con quelli selvatici usando saggi biochimici ed esperimenti con i macachi.

Scopo 2, svilupperemo repliconi ad alto titolo di SARS a colpo singolo da usare come vettori di espressione e vaccini.

Obiettivo 3: selezioneremo i mutanti della SARS che si replicano nelle cellule murine (topo e ratto), identificheremo il meccanismo di trasmissione della SARS attraverso le specie usando approcci genetici inversi e valuteremo la patogenicità di questi virus nei roditori e nei primati non umani. L’obiettivo di questa domanda è di stabilire un controllo genetico sul genoma della SARS e di fornire reagenti uniformi che saranno usati da altri gruppi in tutto il paese.

2004 maggio15: https://grantome.com/grant/NIH/R01-AI061819-01 $367.042 per il 2004

Rimodellamento delle reti di regolazione del genoma del coronavirus della SARS

Baric, Ralph S.

Università del North Carolina Chapel Hill

2005 Maggio1: https://grantome.com/grant/NIH/P01-AI059443-01A1 $1,676,513 per il 2005

Sviluppo di candidati vaccini per il coronavirus della SARS

Baric, Ralph S.

Università del North Carolina Chapel Hill

Il totale dei finanziamenti NIAID per Ralph Baric alla University of North Carolina è stato di $46,958,414. (https://grantome.com tutte le sovvenzioni a Baric, Ralph)

Anno Sovvenzione

2000 201,232

2001 455,041

2002 253,321

2003 902,719

2004 1,628,345

2005 3,277,688

2006 3,262,315

2007 3,315,802

2008 3,539,843

2009 4,273,858

2010 1,877,793

2011 1,703,273

2012 6,871,244

2013 8,985,633

2014 1,404,641

2015 222,637

2016 1,368,161

2017 3,414,868

Totale 46.958.414

Dr David Martin – https://www.davidmartin.world/wp-content/uploads/2021/01/The_Fauci_COVID-19_Dossier.pdf (non completamente accurato)

https://21a86421-c3e0-461b-83c2-cfe4628dfadc.filesusr.com/ugd/659775_6f632cc8d75d4d8c8b90cc749262f4b4.pdf Richard Flemming (comprehensive).

www.lordswitnesses.net/downloads/Flemming.pdf Richard Flemming (completo).

https://www.webmd.com/lung/news/20030411/sars-timeline-of-outbreak (dettagliato)

Così il governo degli Stati Uniti ha finanziato la ECO Health Alliance di Peter Daszak per la somma di 61.491.183 dollari. Ha finanziato direttamente o indirettamente il Wuhan Institute of Virology per 7,4 milioni di dollari e il NIAID (con un milione circa dal NIGMS) ha finanziato Ralph Baric per 46, 958,414 dollari. Questo ammonta a più di 114 milioni di dollari nel periodo dal 2000 al 2020 per creare nuovi Coronavirus infettivi per l’uomo.

D: Che tipo di specie riesce a rendere il comune raffreddore più pericoloso, ma non riesce a trovare una cura per esso?

D: Che tipo di specie crea e applica un vaccino per una malattia che è più letale della malattia stessa?

R: Una specie la cui leadership è genocida e deve essere rimossa se vogliamo sopravvivere più a lungo.

Conclusione

La proposta di Peter Daszak di DARPA di…

Cercare nei database genetici virali nuovi tipi di “siti di scissione della furina” che aiutano un virus ad attaccare un ospite. Secondo la proposta, le versioni “ad alto rischio” di questi siti, una volta identificate, verrebbero poi innestate nei coronavirus di pipistrello simili alla SARS tramite ingegneria genetica.

È proprio così che è stato fatto il SARS-CoV-2 (essenzialmente il doppio codone CGG PRRAR Furin Cleavage site è stato inserito nel RaTG13 Bat Coronavirus). È stato fatto dall’uomo, perché la natura non ha un doppio codone CGG sito di scissione della furina in nessun virus

Il modo in cui l’uomo l’ha fatto è stato quello di aggiungere quel sito di scissione come proposto da Daszak. La DARPA ha rifiutato la sua proposta giustamente (sotto Trump), perché è una cosa davvero pericolosa da fare, come abbiamo ormai scoperto tutti. Ma Daszak aveva altre fonti di finanziamento e la proposta è diventata realtà

Ci sono molte più prove e dettagli per il ruolo di Daszak nella creazione del Covid-19 nel sito https://eco-healthalliance.org/ che consiglio di guardare. E’ scritto da una vittima del Covid-19 che ha fatto una massiccia quantità di ricerche. Egli rivela che Daszak ha presentato Ralph Baric a Shi Zheng Li e postula che Daszak abbia orchestrato l’intero spettacolo.

Rivela che Daszak è stato un fact checker di Facebook per un po’! Sostiene che suo padre era un boia del campo di sterminio nazista in Ucraina durante la seconda guerra mondiale. L’autore del sito è amareggiato contro Daszak e il sito è un attacco totale a Daszak. Ma la passione che prova lo ha spinto a fare un sacco di ricerche interessanti – che dovrebbero essere viste.

Ironicamente, il modo in cui ho dimostrato che il Covid-19 è stato fatto dall’uomo è stato proprio quello che Peter Daszak voleva che la DARPA lo pagasse per fare, non per qualsiasi sito di clivaggio della furina a bersaglio umano, ma per la particolare incarnazione di esso trovata nella SARS2 (quella su cui Daszak e il team dell’incubo alla fine si sono sistemati, sospetto).

Quando ho scoperto che nessun virus naturale aveva quell’incarnazione, ho capito che il Covid-19 era fatto dall’uomo. Avendo letto la proposta della DARPA credo che quell’uomo fosse Peter Daszak, il tizio che ha organizzato la lettera al Lancet di 27 scienziati organizzata da Peter Daszak che diceva:

“Siamo uniti per condannare fermamente le teorie di cospirazione che suggeriscono che il COVID-19 non ha un’origine naturale”.

Beh, secondo me non sono scienziati. Perché la scienza consiste nel fare ipotesi a partire dalle prove e nel formulare teorie da testare con la sperimentazione. Non si tratta di condannare con forza coloro che seguono il metodo scientifico e calunniare i loro sforzi con un linguaggio dispregiativo.

Questi 27 sono ora mostrati per quello che sono veramente. Sfido tutti e 27 a mostrarmi un virus verificatosi in natura prima del 2019 che abbia un doppio codone CGG Furin sito di clivaggio (PRRAR). Se non riescono a trovarne uno, allora ritraggano il loro nome da quella lettera di autocondanna, e tornino ad essere ciò che sono stati addestrati ad essere…

Permettetemi di spiegare qualcosa ai 27 di Daszak. Quando due scienziati si riuniscono e formulano una nuova teoria scientifica per discussione, quella è una teoria del complotto, una teoria che nasce dal loro “respirare insieme”. Se si bandiscono le teorie del complotto dalla scienza, allora ogni teoria che risulta da un qualsiasi incontro tra scienziati deve essere buttata via.

Questo abolirebbe la maggior parte della scienza. Perché anche quando uno scienziato da solo formula una teoria come risultato di un momento di ispirazione, quella teoria avrà avuto semi piantati attraverso molti momenti precedenti di cospirazione. In breve, se condannate le teorie della cospirazione, allora siete un politico del 21° secolo, non uno scienziato. Tuttavia, potrebbe benissimo esservi offerto un bel lavoro redditizio come controllore di fatti a Facebook, YouTube o Twitter.

