Comunicazione di Servizio: Stilum Curiae ha Raggiunto e Superato 29 Milioni.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la notizia e e’vento sono di qualche tempo fa, ma solo adesso c’è un sia pur live momento di respiro per pubblicarla. Stilum Curiae a raggiunto e superato ventinove milioni di visualizzazioni, dall’ottobre 2016, inizio ufficiale dell’attività del blog, certificata da Word Press. Oltre 155mila sono stati i commenti moderati e approvati. La media quotidiana di visite è oltre 21 mila, come potete vedere dall’immagine qui sotto; questo ovviamente nei primi mesi dell’anno.

Un grazie grande a ai lettori, a quelli che sostengono il nostro lavoro, ai collaboratori e ai traduttori. Il carico di impegno in particolare in questi ultimi anni e mesi si è fatto più gravoso, ma cercheremo di continuare, anche perché non sembra che la situazione, da un punto di vista della libertà e dell’informazione stia migliorando, anzi. Come già detto il nostro sito è soggetto ad attacchi, limitazioni di visualizzazione sui social, e – per quanto riguarda l’informazione sulla pandemia, a demonetizzazione da parte di Google. che adesso, come potete leggere qui sotto, in un brano ripreso da Byoblu, si allargherà anche al conflitto fra Russia e Ucraina. Certo, per Stilum si tratta di cifre minuscole, ma servono per le spese. Grazie ancora per la vostra fedeltà, con la preghiera di non “personalizzare” i vostri commenti nei riguardi degli altri commentatori, e avanti…

***

Spesso la guerra tra Russia e Ucraina viene dipinta in Occidente come l’attacco di un regime autoritario contro la libertà e le democrazie. Si tratta di una rappresentazione corrispondente alla realtà? Possiamo davvero considerarci un modelli di libertà e democrazia per il resto del mondo?

Tale presunzione potrebbe crollare come un castello di carte osservando come in occidente certe libertà possono essere somministrate o meno a seconda di cosa viene deciso nel consiglio di amministrazione della multinazionale di turno.

L’ultimo avvertimento di Google

Ecco l’ultimo messaggio che, per esempio, l’azienda americana Google ha inviato a tutti coloro che usufruiscono del servizio di pubblicità per i propri siti web targato Adsense. “Gentile publisher, a causa della guerra in Ucraina, metteremo in pausa la monetizzazione dei contenuti finalizzati a sfruttare, ignorare o giustificare la guerra”.

In pratica Google annuncia l’intenzione di bloccare qualsiasi possibilità di guadagno per tutti quei siti web che non rispettano questi principi. Ma cosa significa secondo Google “sfruttare, ignorare o giustificare la guerra”?

Lo spiega la stessa multinazionale nella mail, fornendo alcuni esempi concreti: “Questa sospensione della monetizzazione riguarda, a titolo esemplificativo, dichiarazioni secondo cui le vittime sono responsabili della propria tragedia o affermazioni simili di condanna delle vittime, ad esempio dichiarazioni secondo cui l’Ucraina sta commettendo un genocidio o sta attaccando deliberatamente i suoi stessi cittadini”. La presa di posizione di Google appare così chiaramente sbilanciata verso una delle due parti in causa, l’Ucraina, e rischia così di inquinare il libero dibattito sul conflitto nonché l’essenza della libertà di espressione e informazione. Perché?

Google si sostituisce a tribunale internazionale

Prendiamo per esempio i fatti di Bucha. Secondo le nuove norme di Google non sarebbe più consentito porsi domande sul perché la polizia ucraina abbia pubblicato un video durante una perlustrazione delle strade di quella località, subito dopo la liberazione dai russi, senza però mostrare alcun cadavere per strada. Domande che sono state sollevate da giornalisti di indubbia caratura come Toni Capuozzo e Fausto Biloslavo.

Come abbiamo anche scritto noi su Byoblu, per episodi simili è necessaria prudenza, ma soprattutto occorre affidarsi ad indagini indipendenti. Evidentemente Google pensa così di potersi sostituire ad un tribunale internazionale, l’unico organo preposto dal diritto per riconoscere le responsabilità di eventuali stragi.

Con questa nuova politica Google non interverrà però solo in episodi controversi, come Bucha, ma anche per riscrivere la storia. Se è vietato descrivere le uccisioni di massa fatte dagli ucraini diventa allora impossibile descrivere le attività del battaglione Azov, il noto reparto neonazista inserito nella Guardia Nazionale di Kiev. Ricordiamo infatti che secondo l’OSCE e Amnesty International tale reparto ucraino è stato riconosciuto colpevole di uccisioni di massa, occultamento di cadaveri e tortura. Con la nuova policy, Google vieta così di citare report internazionali.

Google monetizza contenuti che lodano i neonazisti

Allo stesso tempo però la stessa Google autorizza i banner pubblicitari in quei siti dove si minimizza il ruolo dei neonazisti ucraini o addirittura ne vengono elogiate le gesta. La pubblicità di Google è infatti presente e attiva sull’articolo dell’Huffington Post dal titolo: “Perché l’Ucraina per difendersi usa anche i nazisti ma non è nazista”, dove si cerca di ripulire l’immagine del reparto.

La stessa pubblicità di Google è poi visibile nell’articolo del Foglio a firma di Giuliano Ferrara dal titolo: “Ora che sta per soccombere, il battaglione Azov merita solo rispetto”. Insomma dove si elogiano i neonazisti, Google permette di guadagnare soldi.

Pubblicità anche sui bambini soldato

Non finisce qui, perché al netto delle tanto proclamate policy contro l’odio e la violenza, la multinazionale americana permette la pubblicità dove si elogia l’utilizzo dei bambini soldato. Sui media italiani dove si riporta con entusiasmo la foto di una bambina ucraina con fucile e lecca lecca campeggia la pubblicità di Google. Meccanismo che si ripete anche sui media stranieri come il Daily Mail.

Insomma per Google non si possono sollevare dubbi sul conflitto, ma è legittimo elogiare criminali neonazisti e sdoganare l’utilizzo dei bambini in guerra. Ricordiamo che già in passato Google ha imposto le sue policy in maniera del tutto pretestuosa bloccando le pubblicità su siti senza legittime motivazioni, come nel caso di Byoblu. La multinazionale americana si pone così nel ruolo di sovrano legibus solutus, che dispensa le libertà a proprio piacimento, solo che a differenza dei monarchi del passato non reprime il dissenso con la violenza fisica, ma può semplicemente spegnerlo. In occidente siamo tutti liberi, di gridare da soli in una stanza chiusa, senza che nessuno ci senta.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: 29, milioni, stilum curiae



Categoria: Generale