Korazym, Eccles: i Gesuiti ci Chiedono di Abbandonare la Bibbia. Musk Lancia una OPA sulla Chiesa.

Carissimi StilumCuriali, un sorriso in tempi quali quelli che stiamo vivendo è una benedizione, e perciò ringraziamo sia Eccles is saved che Korazym.org che ce lo regalano. Buona lettura.

Comunicazione di servizio – Oggi, il servizio pubblico del benefattore dell’umanità “Eccles is saved” con doppia porzione di patate. Quindi, coloro che sono sprovvisti del buon senso umoristico, sono doppiamente avvisati di astenersi dalla lettura (e quindi, dal commentare): quanto segue è “british humour”. Cioè, per chi non conosce i basilari dell’inglese e della cultura britannica: si tratta di satira britannica. L’umorismo britannico è modellato dalla relativa stabilità della società britannica e porta un forte elemento di satira diretta all’assurdità della vita quotidiana. I temi includono il sistema di classe e tabù sessuali. Tecniche comuni includono giochi di parole, insinuazioni e battute intellettuali. Un forte tema di sarcasmo e auto-deprecazione, spesso con consegna impassibile, attraversa tutto l’umorismo britannico.

I gesuiti ci chiedono di abbandonare la Bibbia

Eccles is saved, 15 aprile 2022



Dopo l’accoglienza entusiastica dell’ultima idea dei gesuiti – che dovremmo smettere di leggere il Vangelo di San Giovanni il Venerdì Santo (a quanto pare provoca focolai di antisemitismo tra i duri di pensiero), hanno deciso di andare fino in fondo [espressione inglese “to go the whole hog” [*], tradotta letteralmente “andare per l’intero maiale”… oh…]

Scusa, non maiale. Gli ebrei e i musulmani non lo mangiano. E neanche i vegetariani. Diciamo quindi “to go the whole hog” (andare per tutto il cavolo).

… hanno deciso di “andare per tutto il cavolo” e vietare completamente la Bibbia.

Gesuiti – Il dono che continua a dare.

Ci sono molte parti della Bibbia che sono offensive e portano a “fobie” di vario genere. La comunità LGBTSI – inclusi molti gesuiti – non è troppo entusiasta delle parti in cui gli atti omosessuali sono descritti come peccaminosi e il transgenderismo come impossibile. Ci sono anche molti problemi razziali e religiosi: molte persone dopo aver letto l’Antico Testamento sviluppano un’avversione per i filistei, specialmente quelli grandi chiamati Golia; inoltre, la comunità di adoratori di Baal è profondamente offesa dalla storia di Elia. “Certamente il nostro Dio non dormiva, aveva un giorno libero”.

Più in generale, i Dieci Comandamenti sono stati condannati dalla comunità degli assassini, dalla corporazione dei ladri, dalla maggior parte della popolazione di Hollywood (adulterio) e dalla Società degli avvocati (falsa testimonianza). Sembra che gli autori della Bibbia si siano rifiutati di mostrare misericordia, compassione, tolleranza, bla bla bla.

E alcuni gesuiti molto importanti sono stati visti in situazioni di idolatria.

O almeno così mi è stato detto.

Quindi, potete capire perché i gesuiti davvero non sono troppo entusiasti delle parti imbarazzanti della Bibbia. Che San Giovanni (se è lo stesso San Giovanni) abbia l’ultima parola nel Libro dell’Apocalisse (della Rivelazione): “Dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche di questo libro: a chi vi aggiungerà qualche cosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro; e chi toglierà qualche parola di questo libro profetico, Dio lo priverà dell’albero della vita e della città santa, descritti in questo libro” (Apocalisse 22,18-19).

Elon Musk si offre di acquistare la Chiesa Cattolica

Eccles is saved, 14 aprile 2022

Elon Musk, che si dice sia l’uomo più ricco del mondo dopo il Cardinal Becciu, ha fatto un’offerta di 666 miliardi di dollari per la Chiesa Cattolica (di seguito abbreviata in Cather). In una lettera a Papa Francesco, Presidente della Chiesa dopo un colpo di stato nel Consiglio di amministrazione del 2013, Musk ha affermato che l’attività non sta prosperando sotto la sua attuale gestione e che sono necessari cambiamenti.

Il nuovo proprietario.

Non è la prima volta che Cather si trova di fronte a offerte pubbliche di acquisto ostili: nel XVI secolo l’imprenditore Henry Tudor fece un’acquisizione estremamente selvaggia della sua attività inglese, “cancellando” molti utenti. Allo stesso modo, il magnate Martin Lutero ha tentato di costringere il ramo tedesco della Chiesa a chiudere gli affari istituendo una piattaforma rivale. Ma questa, a quanto pare, è la prima volta che si fa un’offerta per l’intera Chiesa.

Se Musk ha successo, dovrebbe licenziare l’impopolare Presidente Francesco e insediarsi come capo, assumendo il titolo di Papa Elon.

“Conquista o invasione, cosa vuoi?”.

Papa Francesco e Sua Santità Kirill, Patriarca di Mosca e di Tutta la Russia firmano una dichiarazione congiunta durante un incontro all’aeroporto internazionale Jose Marti dell’Avana il 12 febbraio 2016 (Foto di Paul Haring/CNS).

Quali altri cambiamenti vedremo probabilmente?

Sono felice che me l’abbiate chiesto. È probabile che vedremo il ritorno di diverse persone che sono state effettivamente messe a tacere dal mezzo antisociale – per esempio il famigerato americano Raymond Burke con le sue dichiarazioni aggressive come CI CHIEDIAMO SE FOSSE COSÌ GENTILE DA RISPONDERE A QUALCHE DUBIA PER NOI, SANTO PADRE? e molte persone che hanno violato gli “standard della comunity” lodando la Messa Tradizionale Latina.

È improbabile che il nuovo Cather, gestito da Musk, perda tempo con i sinodi, e tutti i gruppi di pressione che hanno finora sfruttato Cather per condurre tali attività, come il Sinodo eretico tedesco, il Sinodo femminista squilibrato e il Sinodo LGBTSI dei gesuiti, saranno in condizione di violazione degli standard di Cather.

Viviamo in tempi interessanti. Forse…

[*] Verosimilmente un termine popolare dalla pratica dell’allevamento di bestiame e della macellazione. “The whole hog” (l’intero maiale) o “snout to tail” (dal muso alla coda) si riferisce a non lasciare che nessuna parte del maiale macellato vada sprecata. Ad esempio, la pelle viene conciata, le animelle vengono raccolte e comunemente i pezzi di scarto come gli zoccoli vengono messi in salamoia. L’espressione fu probabilmente usata per la prima volta nella poesia di William Cowper The love of the world reproved (L’amore del mondo rimproverato) del 1779, una poesia che prende in giro i musulmani sull’ambiguità suggerita sul loro divieto religioso di mangiare carne di maiale. Nel 1830 la frase era diventata popolare in tutta l’America, essendo usata nei giornali e nelle campagne politiche. Poi, emigrò in Gran Bretagna, dove fu adottata la frase.

