Un Prete in Cammino per Diritti e Libertà. Oggi da Marianopoli a Cammarata.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, continua il pellegrinaggio di don Emanuele Personeni da Bergamo a Roma, toccando tutta l’Italia, in difesa di diritti e libertà negate da un governo di malfattori, contro la Costituzione, che nessuno si perita di difendere, tantomeno il cosiddetto garante. #camminaeascolta. E per far giungere al pontefice regnante una lettera firmata da molte persone a cui viene proibito di lavorare e avere una vita sociale. Ecco la tappa di oggi.

***

TAPPA da MARIANOPOLI a CAMMARATA

circa km 33

SABATO 16/04/2022

in bicicletta.

Partenza ore 9 circa

MARIANOPOLI (CL) -Parrocchia di San Prospero

MUSSOMELI (CL) -Parrocchia di Cristo Re

CAMMARATA (AG) -Chiesa Di san Vito Martire

***

Sabato Santo

Gesù é morto. Dalla sua bocca non esce più respiro né parola. Non può esserci vangelo oggi e neppure celebrazione eucaristica. Le chiese sono spoglie e il tabernacolo é vuoto perché il Signore se ne é andato. C’è da restare in silenzio. Soltanto in silenzio. Gesù, prima di morire, ci ha mostrato cosa significa convertirsi. É il momento di ascoltarlo. Cerchiamo di non affrettare la Pasqua. La gioia di domani sarà intensa quanto intenso sarà stato il silenzio di oggi. Propongo due poesie di David Maria Turoldo.

A stento il Nulla

No, credere a Pasqua non é giusta fede: troppo bello sei a Pasqua! Fede vera è al venerdì santo quando Tu non c’eri lassù! Quando non una eco risponde al suo alto grido e a stento il Nulla dà forma alla tua assenza.

Appena credere

Sotto il legno, il silenzio Ritta, discosta appena dal legno, stava la Madre assorta in silenzio, pareva un’ombra vestita di nero, neppure un gesto nel vento immobile. Lo sguardo aveva perduto, lontano: cosa vedevi dall’alta collina? Forse una sola foresta di croci? O anche tu non vedevi più nulla? Madre, tu sei ogni donna che ama Madre, tu sei ogni madre che piange Un figlio ucciso, un figlio tradito: madri a migliaia, voi madri in gramaglie! E figli mai finiti di uccidere; figli venduti e traditi a miriadi, i torturati appesi ai patiboli, empi vessilli dell’empio potere. Dalla città già salivan le tenebre, e ancor più impallidiva il suo volto, e lei era tutta una crosta di sangue, perfino il cielo era nero di sangue. Nero lenzuolo di sangue pareva steso ad avvolgere la grande Assenza che infittiva lo stesso silenzio e si addensava e spandeva nell’aria. O Madre, nulla pur noi ti chiediamo: quanto è possibile appena di credere, e stare con te sotto il legno in silenzio: sola risposta al mistero del mondo.

***

