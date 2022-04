Lettera a Rosanna Brichetti Messori nel Giorno della sua Morte.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, il maestro Aurelio Porfiri ci dà notizia del ritorno alla casa del Padre di Rosanna Brichetti, la sposa di Vittorio Messori, a cui va tutto il nostro affettuoso ricordo. Preghiamo per Rosanna, e per Vittorio.

Lettera a Rosanna Brichetti nel giorno della sua morte

Quali saranno stati i pensieri del nostro Salvatore mentre veniva condotto alla crocifissione? Possiamo soltanto immaginarlo. Forse sono stati gli stessi dei miliardi di nostri simili che ci hanno preceduto nel transito alla vita eterna. La sofferenza di Cristo le riassume tutte e su quella croce rappresenta tutte le nostre sofferenze.

E i tuoi pensieri, quali saranno stati, cara Rosanna? Che cosa avresti detto se il tuo Signore ti avesse chiesto di vivere il suo triduo con Lui, tanto da morire il sabato santo nel giorno del compleanno dell’uomo a cui hai dedicato la tua vita? E non solo, il giorno del compleanno anche di quella santa Bernadette Soubirous, tanto importante per voi, così come lo è Benedetto XVI, altro festeggiato di oggi. Sembra quasi ti sia messa d’accordo per fare un’uscita di scena da gran dama, quale certamente sei.

Io ti ho incontrato negli anni recenti e quello che mi ha colpito, devo dirtelo, è la tua vitalità: in fondo il contrario di tuo marito, più sornione, più orso. Tu invece, piena di energia, e io ti ho conosciuto che eri già sugli 80. Quello che mi ha colpito poi di te è il fatto che una donna colta e preparata come sei, plurilaureata, autrice, ha saputo stare all’ombra di un marito più conosciuto supportandolo in ogni momento. Hai rinunciato ad essere femminista per essere femmina. Quando mi hai ospitato a casa tua l’ultima volta, ricordo che avevi appena terminato il libro in cui racconti la tua storia, Una fede in due. La mia vita con Vittorio. Fosti così gentile da farmelo leggere in anteprima e lì ci sei tutta te, con il tuo entusiasmo ma anche con la tua perseveranza.

In quell’occasione mi chiedesti di darti del tu e veniva quasi naturale, vista la tua natura estroversa. Veramente un incastro ben riuscito con il tuo Vittorio che mai hai mancato di incoraggiare, anche nei tempi ultimi in cui la malattia vi ha messo alla prova.

Quando mi hanno detto qualche giorno fa che avevi avuto un crollo improvviso ho sperato ti potessi riprendere, ma nel mio segreto intimo ho capito che era l’inizio della fine. E ho pregato più intensamente.

Ora ti vedo che cammini verso l’infinito di un giorno sempre luminoso perché non conosce mai tramonto.

§§§

