“Coprofilia”. Il Pontefice Denuncia chi lo Accusa di Essere Filo-Putin.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione, nella mia traduzione, questo articolo del collega argentino Gustavo Sylvestre, che pubblica il testo di una lettera ricevuta dal Pontefice regnante in risposta alla sua difesa dello stesso dall’accusa di essere filo-Putin. A quanto sembra in Argentina questa accusa è stata lanciata da diversi media. Buona lettura.

§§§

Il Pontefice ha ringraziato le espressioni di solidarietà e sostegno espresse da Sylvestre nella sua precedente lettera, nel contesto degli attacchi contro di lui da parte dei media concentrati. Nella lettera del 7 aprile, Papa Francesco ha espresso la sua preoccupazione per le campagne di disinformazione che stabiliscono l’agenda delle notizie in Argentina.

Papa Francesco ha avuto una conversazione epistolare con Gustavo Sylvestre in cui ha risposto alle espressioni di solidarietà espresse dal giornalista in una recente lettera. Lo scambio di lettere ha avuto luogo nel contesto degli attacchi che il Pontefice ha ricevuto da parte di certo giornalismo ideologico, e l’esistenza di fakenews e operazioni di stampa in cui si è cercato di utilizzare l’immagine di Francesco, e di allinearlo con la figura di Putin o della Russia.

Infatti, pochi giorni fa, diversi vescovi argentini sono usciti in difesa del Pontefice e hanno evidenziato le cattive intenzioni e le menzogne di alcuni articoli pubblicati dalla stampa locale.

Nella sua lettera, la massima autorità della Chiesa cattolica ha rimarcato la sua profonda preoccupazione per lo stato attuale del giornalismo nazionale, e ha sostenuto che nel perseguire il travisamento e la menzogna, si commettono “peccati” come “disinformazione, calunnia, diffamazione e coprofilia”.

“In questi rapporti ci sono sempre alcuni dei peccati in cui i giornalisti tendono a cadere: disinformazione, calunnia, diffamazione e coprofilia. E mi è stato detto che alcuni autori di articoli sono pagati per questo. Triste! Una vocazione così nobile come quella della comunicazione sporcata in questo modo”, ha scritto il Pontefice nella lettera personale inviata a Sylvestre.

In un’altra parte della lettera, Francesco ha rivelato la sua volontà di visitare il paese nel prossimo futuro, in risposta alla domanda di Sylvestre nella sua lettera precedente.

“Certamente mi piacerebbe visitare l’Argentina, soprattutto quando ricordo la visita fallita di novembre 2017, quando a causa delle elezioni in Cile, Argentina e Uruguay hanno dovuto essere lasciate da parte (perché le elezioni cilene sono state spostate a gennaio 2018, e in Argentina a gennaio non riesco nemmeno a trovare il gatto, tranne te). Dio dirà quando potrò fare questo viaggio”, ha detto il Papa.

Alla fine della lettera, Francesco saluta Sylvestre e scrive: “Grazie per aver ripulito le informazioni. Vi auguro una santa e felice Pasqua. Che Gesù vi benedica e che la Santa Vergine vegli su di voi. Fraternamente, Francisco”.

§§§

