Quarracino. Il nuovo ordine mondiale e la distruzione dell’ordine naturale.

Il nuovo ordine mondiale e la distruzione dell’ordine naturale

Se dovessimo cercare una parola per definire la condizione in cui si sviluppa attualmente la vita umana nel mondo, dovremmo ricorrere al concetto di caos, un disordine che abbraccia tutti i settori dell’esistenza personale e collettiva, sotto il dominio delle tenebre, e che minaccia di spazzare via l’umanità stessa, nella sua essenza e nelle sue basi vitali.

Ci sono tre dimensioni su cui si sviluppa la vita umana:

a) la verticale, il mondo sacro dei valori e delle credenze che dall’Alto si costituiscono come principi e fondamenti che danno senso all’esistenza e la riempiono di significati e mete che la orientano;

b) l’orizzontale, in cui come individui viviamo in relazione a coloro che ci circondano, attraverso legami che proiettiamo e realizziamo socialmente; e

c) il mondo, al quale accediamo attraverso la conoscenza e il lavoro per utilizzare e godere delle risorse di cui abbiamo bisogno per vivere, rispettando la loro essenza, che ci impedisce di abusarne.

Queste tre dimensioni sono presenti anche nella storia dei popoli, delle comunità e delle civiltà che hanno popolato l’universo: la religione come base e fondamento che ha illuminato, orientato e dato senso e forza all’esistenza in comune; le istituzioni sociali, giuridiche e politiche che hanno ordinato e organizzato in modo civile questa vita in comune; l’organizzazione economica, con le sue leggi e procedure che hanno permesso lo scambio e la condivisione dei beni prodotti.

Questo è l’ordine naturale che gli individui e i popoli hanno configurato per potersi sviluppare pienamente e lasciare la loro personalità impressa nel corso della storia, come eredità per le generazioni che si sono succedute nel corso della storia. Un ordinamento della vita che fosse un fondamento indispensabile per lo sviluppo e la crescita -individuale e sociale- in accordo con l’essenza dell’essere umano come persona, come individuo che porta in sé il sociale come motore e meta del suo pieno sviluppo. Un ordine naturale, perché ogni membro poteva sviluppare pienamente le sue capacità e potenzialità, per il bene di se stesso e della comunità di cui faceva parte.

Ma negli ultimi secoli, il grande sviluppo economico reso possibile dalla rivoluzione industriale-tecnologica nei secoli XVIII-XIX in Occidente ha prodotto una crescita materiale che si è concentrata in pochissime mani e che i sistemi politici esistenti non sono stati in grado di risolvere. Questa vertiginosa crescita economica ha portato prima di tutto al predominio del materiale sullo spirituale e culturale, e poi a continui e spesso irresolubili conflitti sociali nella ricerca della giustizia sociale, spesso ottenuta a prezzo di lotte e spargimenti di sangue.

Questa prima alterazione dell’Ordine Naturale è stata aggravata negli ultimi decenni dal processo di secolarizzazione delle società – il religioso e il culturale, con i suoi valori, espulsi dalla vita sociale -, dalla dittatura del relativismo – il rifiuto di ogni Verità assoluta come norma -, dalla dissoluzione dei legami affettivi e familiari come base della vita quotidiana, dalla perdita del senso di Nazione e Patria, il primato di ciò che è attuale sulla Tradizione, di ciò che è minoritario e diverso sui valori che creano comunione di unità e destino, fino alla promozione e validità del pensiero “liquido”, cioè l’accentuazione dell’effimero, imprevedibile, instabile, momentaneo, mutevole e provvisorio di fronte a tutti i criteri e norme trascendenti e sovraindividuali che servono da orizzonte.

Nell’Ordine Naturale, l’essere umano – come individuo sociale – occupava un posto preminente, come custode e garante di questo mondo configurato e ordinato, rispettando le leggi dell’esistenza e della realtà attraverso la conoscenza e il lavoro fecondo.

Ma oggi stiamo entrando in una nuova era storica, in cui l’intenzione è quella di gestire e manipolare la realtà nella sua totalità attraverso la tecnologia e la cibernetica, in un nuovo ordine mondiale in cui l’essere umano è un pezzo o un ingranaggio di questa “nuova” società tecnocratizzata, dominata da un piccolo ma potentissimo potere plutocratico che si considera il “padrone dell’universo” e il popolo i suoi schiavi. Un universo infernale, senza Dio, senza affetto, senza amore, senza valori né ideali, in cui “saremo ‘felici’, ma senza essere padroni di niente” (Agenda 2030 dell’ONU/Forum Economico Mondiale).

È dunque imperativo ritornare a quell’Ordine Naturale umanista e cristiano, in uno sforzo titanico in cui Dio ci aiuterà a realizzarlo, solo se noi saremo capaci di aiutare Dio.

José Arturo Quarracino

