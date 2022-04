BDV. Il Padre, il Patrigno, e la Nostra Conversione.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, con raccapriccio mi sono accorto di avere sul computer da non so quanto tempo questa riflessione di Benedetta De Vito. Me ne scuso con lei e con voi. Buona lettura e meditazione.

In questo giorno che nasce, sotto il bel manto celeste di Maria, mi piace qui consigliarvi un libro bello che parla della Sardegna com’era e come ancora è sotto il velo fragile della modernità. La Sardegna che è cucita stretta nel mio cuore perché lì, sotto un firmamento di stelle, ho incontrato, bambina, il Signore. Il libro si intitola “Il paese dei contos”. E il perché lo scoprirete da soli. Invece io vi porto a pagina 6, diritti, exprés, e leggiamo insieme che cosa scrive l’autore, Raffaele Piroddi, del “nonno”. “Egli era noto in paese per la sua probità e per la sua saggezza; possedeva terre, bestiame e una grande casa patriarcale piena di cortili, loggiati, magazzini, legnaie, pergolati, stalle. Assieme a lui abitavano i sette figli con le loro famiglie ed egli regnava sulla sua risonante tribù come un arcaico re pastore”.

Ecco, sì, un tempo di grazia, il cosmo, con tutte le riserve terrestri del caso, certo. E poi, poi, è arrivato un altro libro “Padre, padrone”, di Gavino Ledda. Era il 1974. Il ’68, che condannava a morte il padre, imbrigliandolo in una finta rete di male, si agitava, furente, nella sua coda di serpente. La fantasia al potere cioè il carnevale al potere. Il caos. Il padre, il vecchio re pastore, che è immagine di Dio (quel Dio unico che già i sessantottini avevano confuso con le loro credenze esoteriche, indianeggianti, pagane) sulla terra, veniva assassinato, fatto a brandelli e messo in un canto.

L’agonia del re pastore dura fino ai nostri infelici tempi in cui i padri, resi impotenti, oramai effemminati, depilati, ossigenati, pur di guadagnarsi un posto al sole e di piacere al mondo, hanno completamente abbandonato il loro ruolo di preminenza nelle famiglie. Essi, evanescenti, cercano di scomparire. Lasciano lo scettro e anche la responsabilità, sdraiandosi sul divano dell’ignavia, rendono orfani i loro figli che lo hanno spodestato. Quando ci sono (perché il mito della donna single con figlio va ancora per la maggiore), si comportano da deboli, a volte diventano “mammi”, altre, iracondi e quindi perseguibili per legge. Così lasciano che le figlie si perdano, che i figli prendano strade senza uscita, che le moglie, fatte Lilith, spadroneggino inique. Non sanno più dire a un fidanzato: “Mi scusi, lei che intenzioni ha con mia figlia?” E a un ragazzo non sono più capaci di dir no e stan lì a rigirarsi sulla lingua risposte logiche e politicamente corrette che confondono ancora di più i già confusi figli.

Se non ci sono, poi, peggio mi sento, le mamme allora, coccolate dai media, dai film, dalle serie televisive, indossano loro i pantaloni, distorcendo tutto. Creano così famiglie sataniche, dove la verità si corrompe nella menzogna, dove i figli non capiscono più i ruoli che il Signore ha distribuito nel mondo ai maschi e alle femmine, e così diventano persone cotte a puntino per finire tritati dalla propaganda martellante che uccide l’anima. A volte i padri, disperati nella solitudine e nell’abbandono, finiscono per uccidere se stessi e le creature che hanno messo al mondo. L’ipocrisia dei media, allora, circonda il loro gesto di pietas. Allora, finalmente, si capisce quanta sofferenza è nel cuore di questi padri reietti che compiono gesti estremi, peccati contro il Signore. Ma bisognava farlo prima, quando erano ancora vivi. Contro il padre han lavorato tutti quanti. Media, psicanalisti, medici. Ucciderlo era unico obiettivo e ci sono riusciti benissimo perché morto è il re pastore che, con fermezza, diceva i suoi no che erano carezze.

Anche Dio, il mio adorato Padreterno, Padre Altissimo e riferimento di tutti i padri sulla terra è stato (da loro, i “captivi diaboli”) archiviato. Le Chiese sono vuote. Il catechismo, unica salvezza, disprezzato, disertato. Tutti, padri e madri del nostro tempo, credono di poter fare da soli. Poveri illusi, rami secchi, tagliati via dall’albero della vita. I bambini, orfani di Dio e del loro “San Giuseppe” sono in balia del mondo e del suo re luciferino. A volte succedono loro cose tremende perché, se non c’è più il padre né la responsabilità nei confronti delle creature più indifese, allora tutto diventa lecito. E in certi circoli (piango e prego) è già così, da millenni. E mentre penso a tuto questo e il cuore s’addolora, sento qualcuno che picchia alla porta: toc, toc, toc. Chi è? Sono il patrigno, posso entrare? Vorrei dirgli, no grazie, ma quello è già entrato, spalancando le porte. Porta un mantellaccio rosso sangue e vedo che zoppica.

Ma cara la mia Benedetta, piccola stupida, io sono già qui, sono entrato, domino incontrastato e tu nemmeno te ne sei accorta? Guarda (e mi mostra un cofanetto pieno di pennarelli e di colori a cera), dimmi che cosa ti ricorda? Ma certo, rispondo, le Regioni colorate! Poi mi fa dondolare sul muso una mascherina orrida color sala chirurgica. E dice, ridacchiando: “E questa?” Sì, sì certo, il bavaglio dell’obbedienza che non ripara da nessunissimo virus (ammesso che ci sia stato per davvero e mmmm). Infine, tira fuori una serpe verde. Oh no, il grim path! Il simbolo stesso dell’iniquità al potere. Certo. E ridendo come un matto, quasi si strozza, dice: “Io sono il patrigno, l’usurpatore, che ha preso il posto del “tuo” Padre! Io ho riempito quel vuoto nella mente e nel cuore di tutti gli addormentati che mi seguono, bisognosi come sono di un paparino! Io li conforto, sussurrando loro che li proteggerò, li salverò, non li farò morire. E blandendoli così li rinchiudo nella gabbia della prigionia. Prigionieri ora, domani schiavi!”.

D’un tratto ricordo le parole di Monsignor Fulton Sheen in casi del genere. E urlo: “Per il sangue di Gesù, vai via!”. E invoco la Madonna, stringo tra le dita il mio santo rosario. Il patrigno non c’è più, ma c’è ancora nel mondo e finché non ci convertiremo al vero Padre, che ci ama e ci castiga, quell’altro, con gli zoccoli ai piedi, trasformato in paparino, continuerà nei suoi diabolici piani. Convertiamo il nostro cuore in questo santo tempo di Quaresima!

