Sergio Russo. La Settimana Santa di Gesù. Seconda Puntata.

LA SETTIMANA SANTA DI GESÙ

Continua la seconda puntata sulla cronologia della Settimana Santa di Nostro Signore Gesù Cristo:

A conferma di quanto già detto, leggiamo ancora nella “Bibbia di Gerusalemme”, nell’appendice “Calendario” (pag. 2683):

“Era l’osservazione della luna nuova di Nisan che fissava tutto il calendario: normalmente essa seguiva l’equinozio di primavera (nell’epoca seleucida, verso il 25 marzo), potendo l’intervallo raggiungere 29 giorni. La settimana degli ebrei era indipendente dalle fasi lunari, per cui una festa non lavorativa come la Pasqua di solito non cadeva di sabato. Apparendo la luna nuova di sera (la prima falce di luna, a sinistra del sole), si finì per contare i giorni da un tramonto del sole all’altro: il giorno del plenilunio di Nisan (Pasqua) cominciava dunque il 14 di Nisan alla sera”.

Seguendo “la legge di tempo” scoperta dall’ing. Carlos Vidal (“…E i suoi non La ricevettero”), a partire dalla data di partenza messa per ipotesi (la data tradizionale del Natale di Gesù, il 25 Dicembre dell’anno -1, cioè il 2 a.C.) e applicando “il modulo di tempo” di 868 giorni, tenendo conto che Gesù aveva 30 anni all’inizio della sua vita pubblica e che pertanto ha vissuto più di 33 anni e meno di 34, la sua vita si può calcolare in 14 multipli interi di 868: cioè, 12.152 giorni, che vanno dal 25 Dicembre dell’anno –1 fino al 2 Aprile dell’anno 33

È cosa mirabile che il 2 Aprile dell’anno 33 era Giovedì in computo civile, Venerdì (da poco iniziato) in computo biblico e vigilia (“Parasceve”) della festa di Pasqua.

La Pasqua dell’anno 33 fu il Venerdì 3 Aprile e il plenilunio che la determina avvenne alle ore 19.

È ugualmente da notare che per la data ipotizzata del Natale (25.12.-1), quella notte in quell’anno è l’unica (nel periodo che va dai 19 anni precedenti ai 19 posteriori all’anno -1, cioè, il 2 a.C.) nella quale è coinciso il novilunio, che è la luna congiunta al sole: alle ore 20 e 31 minuti, ora locale di Gerusalemme. Fa pensare ad un simbolo dell’unione della SS.ma Umanità e della Divinità di Nostro Signore.

Qualsiasi altro giorno della Morte di Gesù (della nostra Redenzione), ipotizzabile nello stesso anno 33 o in qualunque altro anno non permetterebbe conciliare tutti questi dati:

Morte nella vigilia della festa di Pasqua; Pasqua il 14 Nisan (naturalmente, plenilunio); Nascita il 25 Dicembre del –1 (cioè, il 2 avanti Cristo) (guarda caso, novilunio); Una vita la cui durata è calcolabile in multipli interi, di più di 33 anni e meno di 34: cioè, 14 “tempi” di 868 giorni. e un fatto straordinario, che sarebbe assolutamente impossibile se si calcolassero date diverse: se si parte dal giorno della nostra Redenzione, il giorno civile 02.04.33 per creare un calendario di periodi di tempo, di 868 giorni cadauno (anziché di 365 giorni),

e si dà a ogni giorno il numero di ordine corrispondente, secondo i numeri naturali, dentro del periodo o “tempo” in cui si trova,

avviene che l’orario (data e ora) di “presentazione” delle Epifanie mariane (cioè, il giorno caratteristico o di presentazione delle apparizioni mariane a carattere universale, non privato, nella storia della Chiesa) segue una legge lineare, secondo la quale un insieme di eventi, apparentemente isolati e casuali, dispersi e sconnessi nel tempo e nella geografia, risultano meravigliosamente ordinati con matematica precisione, seguendo una funzione lineare, per cui l’ora solare locale (HSL) (ora e minuto) della manifestazione mariana è in funzione del numero del giorno , assegnato all’interno del periodo di 868 giorni in cui capita .

In conclusione, i dati cronologici della Vita di Gesù sono:

L’Incarnazione: il 3 Aprile dell’anno -1 o 2 a.C. (calcolata a ritroso, a partire dal Natale, con un calendario ostetrico, con buona pace di Giuseppe Flavio e delle sue “notizie”);

La Nascita: il 25 Dicembre dell’anno -1 (si parte da questa data per ipotesi, che poi risulta in pieno confermata);

La Morte: il 2 Aprile dell’anno 33, quindi:

La Resurrezione: il 5 Aprile dell’anno 33, e

L’Ascensione: il 14 Maggio dell’anno 33.

Ma c’è di più, per il nostro stupore: la cronologia dell’ESODO (Anno 1226 a.C.) secondo gli studidi Fernand Crombette (“I flagelli d’Egitto e il passaggio del Mar Rosso”, di Noël Derose, membro del CESHE) ci mostra delle singolari coincidenze con la cronologia della nostra Redenzione:

SVOLGIMENTO CRONOLOGICO

DELLA LIBERAZIONE DEGLI EBREI DALL’EGITTO:

21 Marzo del 1226 a.C. (cioè, il 10 Nisan): Gli ebrei erano stati avvisati di prepararsi per celebrare per la prima volta la Pasqua, preparando l’agnello da sacrificare 4 giorni dopo.

25 Marzo (cioè, il 14 Nisan, plenilunio di primavera, quindi la prima Pasqua) (la sera): Morte deiprimogeniti, compreso quello del Faraone (Decima piaga). Mosè è convocato dal Faraone nellanotte. Gli israeliti sono cacciati via.

Marzo : Tutti gli ebrei, residenti nel paese di Goshen, ricevono l’avviso urgente di partire.

Marzo : Si concentrano in Ramses, il capoluogo del territorio di Goshen, per un raggio di 40 km., e da lì iniziano il loro esodo, si formano le varie colonne e si mettono in marcia.

31 Marzo : Il Faraone Amenephthès, pentito di lasciar andare gli ebrei, mobilita le sue truppe ele mette sotto il comando del suo secondogenito, il Faraone che perirà nel mar Rosso.

1° Aprile : L’esercito egiziano parte da Ramses per coprire in due tappe i circa 85 km. che separanoda Pi-haghiroth.

Aprile : Gli israeliti partono da Pi-haghiroth la mattina. Gli egiziani arrivano lì verso sera. Gli israeliti costeggiano verso sud il monte Ataka, il Djebel Ataka, che domina a nord la pianura, dallasua sommità di 840 m., e si stringe a sud fino a non lasciare che uno stretto corridoio tra la sua base e il bordo del mare. La marcia degli emigranti, costretti a restringere la testa della loro colonna, si trova ostacolata. Se i primi, dopo aver percorso circa 20 km, arrivano verso le 11 del mattino in fondo alla gola, il resto della moltitudine vi si imbottiglia fino alle 6 di sera nel triangolo Soueis (= Suez), Djebel Ataka e il mare. Verso quell’ora arrivano ai piedi del Djebel Ataka, al capo Ras-el- Abadiyè, nella parte settentrionale del mar Rosso. È a quel punto che la nube di Dio passa dietro di loro, impedendo agli egiziani di avvicinarsi e rischiarando la notte che inizia. Il mare si apre (in realtà si ritira, abbassandosi di livello e scoprendo un bassofondo) e il vento soffia per seccarne il fondo: è un vento bruciante venuto da est, dal deserto arabico, il kadim. La distanza da percorrere da Ras-el-Abadijè al versante opposto è di circa 15 km. La testa della carovana, partita verso le 18,15, dovette arrivare all’altra sponda verso le 22. Gli ultimi, entrati nel mare verso l’una e un quarto, raggiungono la riva opposta (“le Sorgenti di Mosè”, “Ain-Musà”) verso le 5 del mattino delgiorno 3.

Aprile : Gli egiziani entrano nel letto del mare un’ora dopo gli ultimi ebrei, cioè, verso le 2,15. Ma lì le ruote dei carri affondano e si rompono. A stento vanno avanti e alle ore 5,15, prima di raggiungere la riva opposta, all’improvviso arriva lateralmente l’enorme ondata del mare , (“tsunami”) che ritorna al suo livello e in un attimo annienta l’intero esercito egiziano. Per gliisraeliti incomincia una vita nuova, di libertà, di fidanzamento con Dio, per prepararsi alla TerraPromessa.

In quello stesso momento, sta succedendo “qualcosa” che scatena il panico dappertutto, ad ovest e al nord, per cui si mettono in moto enormi moltitudini di popoli. Molti popoli mediterraneiraggiungono la Libia; altri premono dall’Asia minore sull’impero ittita, che crolla.

8 Aprile : Dalla Libia intere popolazioni invadono da ovest l’Egitto. Qualche corriere porta la notizia al Faraone: per coprire 120 km. ci impiega due giorni.

10 Aprile (ultimo giorno del mese di Paôni): Arriva al Faraone la notizia dell’invasione dei libici e dei loro alleati ad ovest. Hanno impiegato 5 o 6 giorni per coprire la distanza di 300 km., che liseparava dalla frontiera d’Egitto, quindi dovevano essere partiti il 3 Aprile.

13 Aprile (il 3 de Epêpi): Battaglia decisiva a Prosopis (Pa-ari-Scheps, Paari), distante 120 km. da Ramses; vittoria del Faraone.

Da sottolineare ancora che:

il 25 Marzo la Chiesa celebra l’Annunciazione a Maria e l’Incarnazione del Figlio di Dio;

il 2 Aprile dell’anno 33, giovedì (secondo i calcoli di Carlos Vidal) fu la vigilia o Parascevedella Pasqua: il giorno della Passione e Morte di Nostro Signore, cioè la nostra Redenzione o Liberazione dalla schiavitù del peccato;

il 3 Aprile dell’anno 2 a.C. fu l’Incarnazione del Verbo, otto giorni dopo la festa dell’Annunciazione, che è il 25 Marzo, essendo nato Gesù il 25 Dicembre di quello stesso anno. Il che fa pensare che Maria ha concepito Gesù nella fede, prima nel suo Cuore Immacolato e poi, otto giorni dopo, effettivamente nel grembo (ma questo è soltanto una possibile pia ipotesi…).

Di fronte ai dati oggettivi esaminati non sarebbe intellettualmente onesto disprezzare o rifiutare,senza ragioni altrettanto valide, i risultati ottenuti. Ma queste date, scoperte in questo modo, non sono fine a sé stesse, buone semmai per la nostra erudizione, né riguardano unicamente la vita di Gesù, ma hanno (come appena accennato) delle applicazioni attuali e per un prossimo futuro che ci riguardano tutti.

Ma questo sarà argomento per un altro studio.

Un Sacerdote (a cura di Sergio Russo)

