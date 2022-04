Viganò. C’è un Lobbysta di Washington dietro gli Attacchi dei Blog Trad Usa?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante condividere alla vostra attenzione questo articolo apparso su Church Militant, e che riguarda un piccolo mistero; e cioè chi si cela dietro il titolo anonimo di Rorate Coeli, un blog tradizionalista americano, che negli ultimi tempi si è distinto per una seri di attacchi, anche personali, all’arcivescovo Carlo Maria Viganò. Non è ormai un mistero per nessuno che alcuni personaggi del tradizionalismo cattolico, da noi e oltre Oceano, hanno reagito – e continuano a farlo – in maniera negativa allo svelamento fatto dall’ex Nunzio dei meccanismi pandemici e bellici messi in moto da poteri finanziari e ideologici che trovano nel deep State e nella deep Church referenti e alleanze. Non senza motivo, e forse anche interessi non esattamente spirituali. Buona lettura.

§§§

WASHINGTON (ChurchMilitant.com) – Un personaggio chiave del sito cattolico tradizionalista Rorate Caeli Blogspot, gestito anonimamente, è il lobbista di Washington Chris Paulitz, ha appreso Church Militant.

Il capo delle iniziative strategiche presso il lobbista Financial Services Institute (FSI) è stato fatto uscire dal suo ruolo segreto al blog tradizionalista dopo che i lettori sono stati offesi dai suoi attacchi su Twitter contro il whistleblower vaticano Abp. Carlo Maria Viganò.

Secondo la sua biografia, Paulitz è “un veterano di Capitol Hill, ha trascorso più di un decennio nelle campagne presidenziali e congressuali, lavorando come portavoce e consigliere strategico per entrambi gli uffici di leadership della Camera e del Senato degli Stati Uniti, il Comitato Nazionale Repubblicano, il Comitato Nazionale Repubblicano del Congresso e l’amministrazione Bush”.

Rivelazioni selezionate

La biografia di Paulitz non menziona il suo precedente ruolo di direttore delle comunicazioni per l’ex rappresentante degli Stati Uniti Mark Foley, che si è dimesso dal Congresso nel 2006 dopo aver inviato messaggi sessualmente espliciti a pagine congressuali maschili adolescenti.

Il lobbista, che serve anche nel consiglio di Wealth Solutions Report (una piattaforma digitale di gestione patrimoniale dei media), pubblicizza il suo lavoro come direttore delle comunicazioni per l’ex senatore Kay Bailey Hutchison e come consigliere senior dell’ex senatore degli Stati Uniti George V. Voinovich dell’Ohio.

“Il tipo sembra passare tutto il suo tempo ultimamente a twittare cose cattive su Abp. Viganò e su qualsiasi altro cattolico che non si beve l’ultima propaganda di guerra di stato profondo di Washington Biden”, ha detto un informatore. “A differenza di Viganò e di altri, non ha il coraggio di usare il proprio nome”.

“L’ultima è che vedo che questo tizio sta ritwittando un post che chiama Viktor Orbán – coraggioso Orbán che si è opposto ai carri armati sovietici decenni fa – un ‘codardo’ perché Orbán vuole rimanere neutrale in questo attuale casino Russia/Ucraina”, ha notato il whistleblower. Il tweet è stato poi cancellato.

Paulitz ha telefonato al corrispondente di Church Militant a Roma sabato, dopo aver appreso che il suo ruolo con Rorate Caeli era sotto inchiesta. Ha negato categoricamente qualsiasi legame con il blog tradizionalista. “Io non twitto. Non pubblico”, ha ripetutamente affermato il lobbista.

Tuttavia, pochi minuti dopo, Rorate Caeli ha risposto a una e-mail di Church Militant che chiedeva il coinvolgimento di Paulitz e la ragione dell’anonimato del curatore del blog. La risposta ha usato le stesse frasi: “Non sono Chris Paulitz. Lui non twitta e non pubblica. Questo è tutto quello che dovete sapere”.

Church Militant non ha chiesto se Paulitz ha twittato o postato per il blog. Invece, a Rorate Caeli è stato chiesto perché si stava dipingendo come un cattolico tradizionale, ma sotto la copertura di anonimato e se Paulitz stava negando l’associazione con il blog a causa della sua posizione di lobbista di Washington.

“Perché lo stai facendo, amico? Non siamo coinvolti nelle lotte di Church Militant. Lasciaci in pace”, ha scritto l’anonimo curatore del blog. Quando gli è stato chiesto di nuovo in una seconda e-mail perché il blog operava in modo anonimo, Rorate Caeli ha bloccato questo corrispondente dalla sua pagina Twitter.

Le smentite categoriche del lobbista sono ulteriormente smentite da un post del 2010 su Rorate Caeli che lo nomina e informa i lettori che l’account Twitter del blog sarà aggiornato da “Chris Paulitz”. Il blog elenca anche il suo indirizzo e-mail come cpaulitz@yahoo.com.

Paulitz rivela anche la propria identità su un “post di anime iscritte della Società Purgatoriale Rorate Caeli” del 2010, elencando l’indirizzo e-mail di cui sopra. Un anno dopo, tuttavia, il lobbista anonimizza il suo indirizzo e-mail come athanasiuscatholic@yahoo.com.

E nel 2011, Paulitz era un firmatario di una dichiarazione pubblicata su The Remnant inviata alla Congregazione Vaticana per le Cause dei Santi riguardo alla beatificazione di Papa Giovanni Paolo II. Paulitz ha firmato il suo nome come “Collaboratore, Rorate Caeli”.

Contributori di alto profilo al blog, tra cui il Dr. Peter Kwasniewski e il Dr. Joseph Shaw, hanno detto a Church Militant di non avere difficoltà con l’anonimato del sito web e di non conoscere l’identità del suo curatore, che va sotto il moniker di “New Catholic” – un moniker che Paulitz è sospettato di usare.

Paulitz ha detto a Church Militant di non conoscere l’identità di “New Catholic”. Tuttavia, ha anche aggiunto che “New Catholic” era un convertito, mentre lui era un cattolico dalla culla.

L’ex collaboratore di Rorate Caeli Dcn. Nick Donnelly ha detto a Church Militant che avrebbe condiviso le sue opinioni personali sull’etica dell’anonimato, ma non voleva essere visto come se attaccasse il blog.

Donnelly, un popolare scrittore cattolico che è stato perseguitato per i suoi scritti, ha elaborato:

“Fin dai miei primi post su un blog e sui social media nel 2010, ho ritenuto essenziale scrivere con il mio nome. Quando Bp. [Michael] Campbell mi ha ordinato di smettere di scrivere su Proteggere il Papa perché infastidiva altri vescovi inglesi, alcuni mi suggerirono di creare un nuovo sito web e di postare in modo anonimo. Ho deciso di non farlo perché lo ritenevo disonesto e subdolo, date le mie circostanze.

Pubblicando sotto il mio nome, mi ritengo moralmente responsabile di ciò che scrivo, il che mi protegge dall’inclinazione concupiscente di pubblicare attacchi meschini, scortesi e non cristiani contro gli altri quando mi irritano, mi infastidiscono o mi fanno arrabbiare.

C’è stato un costo per il mio postare apertamente sotto il mio nome – la mafia LGBT mi ha fatto licenziare da un lavoro che amavo, riducendo il mio reddito a quasi nulla; i miei avversari nella Chiesa hanno tentato di farmi sanzionare canonicamente o mi hanno minacciato in altri modi”.

“Ma penso che questo sia il costo della testimonianza della verità”, ha sottolineato il diacono. “Come puoi testimoniare la verità se non sei sincero su chi sei?”.

Il fenomeno dei siti web cattolici anonimi è quasi esclusivo dell’ala tradizionalista del cattolicesimo e non ha un parallelo tra i cattolici liberali o conservatori e nemmeno tra gli evangelici o i fondamentalisti delle denominazioni anglicane e protestanti.

I blog trad anonimi includono il sedevacantista Novus Ordo Watch, che afferma di essere “un apostolato internet guidato da laici il cui obiettivo primario è quello di educare il pubblico sulla vera religione cattolica romana e l’istituzione a cui ci riferiamo come la ‘Setta del Novus Ordo’ (o ‘Setta del Vaticano II’), una setta neo-modernista che falsamente sostiene di essere la Chiesa cattolica romana”.

Il blog non nomina il suo curatore nelle sue pagine “About” o “Contact”, ma il suo ente ombrello non-profit Interregnum Foundation nomina il suo presidente come Mario Derksen. A marzo, il blog ha finalmente identificato “l’uomo dietro Novus Ordo Watch”.

Altri siti web tradizionalisti anonimi includono The Radical Catholic e il sito anonimo irlandese Catholic Arena. Nessuno dei due ha risposto a una domanda sul motivo dell’anonimato.

Difendendo la sua decisione di scrivere per un sito anonimo, il Dr. Kwasniewski ha detto a Church Militant di “aver ammirato le notizie, l’analisi e la portata di Rorate Coeli per alcuni anni prima di accettare di essere sulla testata e contribuire regolarmente”.

Lo studioso e scrittore cattolico tradizionalista ha elaborato:

Mentre ammetto che è insolito non conoscere il nome di chi gestisce un blog, tuttavia con l’incredibile meschinità e cattiveria a cui gli anti-tradizionalisti spesso scendono in questi giorni (che può avere un effetto sul proprio lavoro e sulla famiglia), io capirei perché un importante influencer può desiderare di rimanere anonimo, e io rispetto questa decisione.

Tuttavia, gli informatori hanno accusato Rorate Caeli di tweet “malati e malvagi”, “in cui si suggeriva che Viganò è un traditore, un agente del KGB, che le persone che pubblicano gli scritti di Viganò lo fanno solo per soldi, ecc.)

“Quando sei un lobbista di Washington che vive in una casa valutata più di 1 milione di dollari, è facile lanciare colpi d’arma da fuoco contro i giornalisti che guadagnano 10 volte meno di lui e cercano di guadagnarsi da vivere onestamente, credo”, ha detto una fonte.

Venerdì, Kwasniewski, che è amico di Paulitz su Facebook, ha ripostato un tweet di Rorate Caeli che attaccava Viganò. Kwasniewski ha difeso la sua associazione con il blogger trad, notando che: “Né penso che sia giusto chiamarli neoconservatori senza qualificazione”.

“Alcuni degli scrittori e il loro contenuto sono buoni, certo. Sono gli amministratori di Rorate Caeli che sono il problema”, ha risposto Michael Watson da Brisbane.

Rorate Caeli ha twittato lo stesso giorno: “Viganò deve essere messo alle strette” e ha criticato l’arcivescovo per le sue “affermazioni mostruose”.

In precedenza, il blogger anonimo ha postato: “Viganò viene alimentato dalla propaganda del KGB direttamente da Mosca”, accusando il prelato di “ripetere le bugie di Mosca senza arrossire”.

Church Militant ha chiesto al Dr. John Zmirak, senior editor di The Stream, cosa pensasse dei “siti web tradizionalisti che si nascondono dietro l’anonimato e lanciano attacchi agli altri”.

Zmirak, autore di The Politically Incorrect Guide to Catholicism, ha spiegato perché la questione “non riguarda solo il coraggio, ma la responsabilità”.

Zmirak ha osservato:

Aristotele, nella sua Retorica, dice che il carattere di un oratore è un elemento cruciale nel giudicare ciò che dice. Non si può pesare l'”ethos” di uno pseudonimo. Né si può prendere sul serio qualcuno che vuole smantellare la carriera degli altri o privarli dei loro mezzi di sussistenza senza rischiare la propria. Non è un guerriero, ma un assassino.

Quando prendo una posizione su una questione, un critico potrebbe scavare negli archivi e controllare se la mia posizione è coerente con i principi a cui sostenevo di aderire; o se stavo applicando un doppio standard grossolano; o mi stavo impegnando in un’arringa speciale; o semplicemente regolando un vecchio conto. Queste informazioni sono importanti per valutare la credibilità di un autore.

Zmirak ha detto di non aver mai scritto anonimamente nei 35 anni in cui ha scritto articoli su questioni di vita, sociali e politiche. Ha sottolineato:

Fate una ricerca su Google del mio nome piuttosto caratteristico e verrete fuori con 60 pagine di motivi per “cancellarmi”. Dalle colonne anti-LGBTQ che ho scritto a Yale, alle colonne pro-vita che ho scritto alla scuola di specializzazione, ai pezzi che ho scritto opponendomi alla guerra in Iraq nel 2003 – e al vaccino del bambino morto nel 2021. Ogni volta che esprimo la mia opinione, la mia reputazione e la mia carriera sono in gioco, come è giusto che sia.

Pubblicando con il mio nome, mi ritengo moralmente responsabile di ciò che scrivo.

L’autore ha condiviso con Church Militant la sua esperienza personale nel trattare con polemisti anonimi:

Un commentatore che mi ha attaccato su un argomento controverso mi ha accusato di “codardia” per un pezzo che avevo scritto e firmato. Ma si faceva chiamare “Integralist Muck Farmer” o qualcosa del genere. Mi ha colpito il fatto che questo qualcuno che non ha rischiato nulla stesse pompando i propri livelli di testosterone (anche se per poco) chiamando le persone codarde per aver detto la loro opinione mentre usavano i loro nomi.

I cattolici tradizionalisti hanno anche scritto anonimamente libri polemici contro i colleghi trad, compresi due libri contro la ben nota Tradizione, Famiglia, Proprietà, fondata da Plinio Corrêa de Oliveira in Brasile nel 1960.

Il volume italiano Tradizione, Famiglia, Proprietà: Associazione Cattolica o Setta Millenarista? (Tradizione, Famiglia, Proprietà: Associazione Cattolica o Setta Millenarista?) è tradotto da un libro anonimo francese.

La TFP fu costretta a rispondere ad un secondo libro francese intitolato Rapport sur la TFP (Rapporto sulla TFP). La confutazione della TFP era intitolata “Valutazione di un rapporto: la tesi: assurda; l’argomentazione: incoerente; i testimoni: anonimi”.

“Apprezzo il contributo di tutti al dibattito, compresi coloro che, per prudenza, devono rimanere anonimi”, ha detto a Church Militant il dottor Joseph Shaw, presidente della società Una Voce International per la messa latina tradizionale. “Sono spesso persone con una conoscenza intima del funzionamento della Chiesa in luoghi particolari che si trovano in questa posizione”.

Nel suo messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali nel 2011, Papa Benedetto XVI ha messo in guardia contro il fatto che internet diventi uno strumento che “spersonalizza le persone” notando che “il Vangelo esige di essere incarnato nel mondo reale e legato ai volti reali dei nostri fratelli e sorelle, quelli con cui condividiamo la nostra vita quotidiana.”

“I rapporti umani diretti restano sempre fondamentali per la trasmissione della fede!” ha esortato il pontefice.

§§§

