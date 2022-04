Settimana Santa, e gli Elementi di Cronologia nei Quattro Vangeli.

LA DOVIZIA DI DETTAGLI CRONOLOGICI NEI QUATTRO VANGELI

Smentita qualsiasi frettolosa accusa di imprecisione affibbiata da critici malevoli, chi si fida dei testi può agevolmente ripercorrere gli avvenimenti apprezzando la coerenza dei dettagli riferiti dagli evangelisti.

Nostro Signore sale a Gerusalemme per vivervi da Agnello di Dio la Pasqua dell’anno 33 d.C.

La Pasqua quell’anno cadeva casualmente in giorno di sabato, il 15 nisan. La data nel calendario ebraico cambia al tramonto; pertanto l’espressione “il giorno dopo”, riferita ad un orario in cui c’è ancora luce ma è già tramontato il sole, secondo la nostra attuale logica può coincidere con il medesimo giorno in corso.

Il momento in cui si immolavano gli agnelli di cui cibarsi festeggiando la Pasqua è proprio il pomeriggio del 14 nisan: esattamente l’ora in cui Gesù crocifisso consegna lo spirito al Padre. Le 24 ore del 14 nisan di quell’anno presero inizio al tramonto del giovedì sera per concludersi al calar del sole del venerdì.

La data coincide con il primo giorno degli Azzimi ed era anche la Parasceve.

Il “giorno dopo”, sempre nel nostro venerdì sera, è dopo il tramonto, già entrati nel sabato ebraico. Un sabato solenne, inizio della Pasqua, dopo che Gesù è stato frettolosamente chiuso nel sepolcro perché incombe la festa. Sul cadavere sono stati condotti solo una parte dei rituali di sepoltura, già splendevano le luci del sabato (Lc 23,54). Eppure i sommi sacerdoti e i farisei vanno da Pilato per avere il permesso di vigilare il sepolcro (Mt 27,62-66): già dopo la Parasceve! Non c’è “un giorno in più”, come si inventa qualcuno con troppa fantasia.

Non c’è nessuna discrepanza tra i quattro evangelisti, malgrado sia comune leggere qua e là di una presunta incongruenza che non c’è, citata come se fosse plateale, marchiana, rinunciando a darsi le spiegazioni che esistono e dubitando dell’attendibilità del racconto dell’evento fondamentale della Redenzione, così come dello strumento, il vangelo, che ce la racconta.

I vangeli sono semplicemente stati scritti in tempi differenti (anche se non molto lontani e tutti ben prima del 70 d.C.) e gli autori usano criteri logici e temporali propri: ad esempio l’ora terza (quella della crocifissione nel vangelo di Marco 15,25) è computata secondo il criterio romano (una terna di ore dalle 9 alle 12) e non contrasta affatto con l’ora sesta (tra le 11 e le 12) nel modo di contare le ore (una ad una), al modo ebraico, utilizzato da Giovanni 19,14. Il buio inspiegabile sceso mentre Gesù è inchiodato alla croce dura dall’ora sesta alla nona, cioè per le tre ore dalle 12 alle 15 circa. L’orario è sempre quello e i vangeli non si contraddicono!

Serviamoci allora di uno schematico riassunto per accompagnare il Signore in questa settimana santa.

Esodo 12,3 prescrive che l’agnello da sacrificare il 14 nisan sia procurato il 10 nisan. Sei giorni prima della Pasqua (Gv 12,1) che cade il giorno 15: si tratta di sei giorni inclusi gli estremi. E’ un modo comune di contare che spiega perché “il terzo giorno”, quello della resurrezione, non debba cadere 72 ore dopo la morte, ma semplicemente il giorno 16 nisan, finito il sabato, il primo giorno della settimana.

Il 10 nisan Gesù giunge a Betania ove cena. Il giorno seguente (la logica giovannea non è quella usata per esempio da Matteo e la data resta la stessa, anche se il fatto accade il mattino seguente) è sempre il 10 nisan, quello in cui l’Agnello di Dio entra in città. I racconti dei quattro evangelisti permettono di seguire bene la scansione dei giorni seguenti: in particolare il vangelo di Marco segue ognuno degli spostamenti tra Gerusalemme e Betania. La sera del giorno 11 nisan (dopo il tramonto del giorno in cui il popolo grida Osanna) Gesù e i discepoli tornano a Betania (Mc 11,11). Il mattino fanno ritorno a Gerusalemme (con l’episodio del fico per strada). Gesù scaccia i venditori dal tempio (episodio in tutti i sinottici: Mt 21,12; Mc 11,15 e Lc 19,45). A sera ancora a Betania (Mc 11,19): siamo già entrati nel 12 nisan.

Dopo essere andato a Betania, la notte Gesù pernottava all’aperto sul monte degli Ulivi (Lc 21,37). Il mattino avveniva il nuovo trasferimento in città (con verifica per via del disseccamento del fico).

Quel giorno c’è lo spunto sull’autorità del Maestro (nei sinottici: Mt 21,23; Mc 11,28 e Lc 20,2) e poi i discorsi escatologici. Al termine di questa intensa giornata di predicazione due dei vangeli collimano in questa affermazione di Gesù: “fra due giorni è Pasqua” (Mt 26,1; Mc 14,1). Luca non li contraddice, spiegando che si tratta della festa degli Azzimi (Lc 22,1). Quella sera, già entrati nel 13 nisan, a Betania (Mc 14,3) Gesù riceve l’ennesimo “spreco” di unguenti profumati (un altro, non lo stesso come si evince dai dettagli, dopo quello del 10 nisan). E’ la sera in cui matura il tradimento di Giuda, quando le autorità stabiliscono di uccidere il Signore prima della festa. Il tempo ormai stringe e in nessuno dei vangeli ci sta qualcosa d’altro.

Al termine di quel giorno iniziano i preparativi per l’ultima cena, che prenderà avvio entrati già nel 14 nisan. L’ultima cena è datata il primo giorno degli azzimi, quando si immolano gli agnelli (Mt 26,17; Mc 14,2; Lc 22,7). Gesù e i discepoli si siedono a mensa venuta la sera: è ancora giovedì sera per noi, ma siamo già nel 14 nisan per il calendario ebraico (Mt 26,30; Mc 14,17; Lc 22,14). Giovanni non fa che dare conferme: l’ultima cena è “prima della festa di Pasqua” (Gv 13,1), nel giorno che è di Parasceve (Gv 19,14) come afferma descrivendo quel che accadrà il mattino, dopo la cattura. La Parasceve è indiscutibilmente la vigilia del sabato (Mc 15,42; Lc 23,54; Gv 19,42). Non c’è nulla che non sia chiaro.

