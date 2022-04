Hunter Biden. Nascosta nel Laptop Altra Valanga di Dati, con Foto e Video Osceni.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione, nella mia traduzione, questo articolo di Maike Hickson apparso su Life Site News e che tratta di quello che a mio parere uno dei più colossali scandali di questi anni, cioè il contenuto del laptop di Hunter Biden, figlio dell’attuale presidente degli USA, Joe Biden. Uno scandalo che i mainstream media negli USA e altrove hanno ignorato, e che avrebbe potuto – brogli a parte – cambiare radicalmente il risultato delle presidenziali americane. Stilum Curiae si è occupato di questa saga a questo collegamento, a questo, e a questo. Come potete vedere, le scoperte di Maxey hanno importante rilevante anche per la guerra in corso.

Da quando il Daily Mail ha pubblicato il 6 aprile un articolo su Jack Maxey e il suo lavoro sul portatile di Hunter Biden in Svizzera, il suo lavoro è diventato una notizia nazionale, con il Washington Times che ha riportato la storia, così come il conduttore di Newsmax TV Eric Bolling che ha avuto Maxey per un’intervista.

Ma con questa messa in evidenza del ruolo di Maxey nell’indagine sulla corruzione della famiglia Biden è arrivato anche l’interrogativo sulla sua veridicità e sull’accuratezza delle sue affermazioni.

Come riportato da LifeSite, Jack Maxey dice che il suo team informatico che lavorava sul portatile ha trovato “450 gigabyte di materiale cancellato” che sono stati in grado di recuperare, con 80.000 foto e video e più di 120.000 e-mail archiviate. Maxey ha detto a LifeSiteNews che prevede di pubblicare il contenuto del portatile di Hunter Biden – senza le foto e i video osceni – su un server molto presto. Lui e il suo team hanno lavorato per rendere il contenuto ricercabile, rendendo così molto più facile lavorare con il materiale.

Due giorni dopo l’articolo del Daily Mail, Newsmax TV ha intervistato John Paul Mac Isaak, il riparatore di computer nel cui negozio Hunter Biden aveva abbandonato il suo portatile nel 2019. Rispondendo alle dichiarazioni di Jack Maxey, Mac Isaak ha insistito che non sarebbe stato possibile recuperare 450 megabyte aggiuntivi da un disco rigido di 500 megabyte quando 300 megabyte erano già stati trovati.

“300 giga di dati su un disco rigido da 500 giga, lascia 200 giga liberi”, ha detto. “Se ci sono in effetti 450 giga di dati che sono stati scoperti di recente, ciò significherebbe fondamentalmente che l’unità doveva essere 750 o più grande per un recupero di quella grandezza per avere luogo. E l’unità che ho condiviso con Rudi Giuliani era di 500 giga”.

“Quindi ci sono 250 giga che vengono da qualche parte, e questo mi preoccupa”, ha concluso l’esperto di computer.

The Gateway Pundit, riportando i commenti di Mac Isaak, ha raddoppiato con un altro commentatore che ha liquidato del tutto il lavoro di Jack Maxey come un falso.

Tuttavia, le prove autorevoli già pubblicate parlano contro tali affermazioni. Nientemeno che il Washington Post ha ricevuto una copia del portatile di Jack Maxey, e ha confermato, con l’aiuto di un team di esperti, la sua autenticità. Lo stesso vale per il Daily Mail, che ha pubblicato rapporti sulla corruzione di Hunter Biden basati sulla copia del portatile che anche loro hanno ricevuto da Maxey. Infine, come Maxey ha recentemente rivelato, ha trovato tra il materiale cancellato chiavi di crittografia che appartengono al sistema di comunicazione del Dipartimento della Difesa (DoD), minacciando così la sicurezza nazionale. Come ha rivelato il suo collega ed ex ufficiale dei servizi segreti Sam Faddis, Jack Maxey è stato in grado di contattare persone all’interno del DoD che hanno eliminato queste chiavi e lo hanno ringraziato per questa informazione.

Questa prova da sola dovrebbe essere una prova sufficiente per la veridicità di Jack Maxey.

Ma ora Jack Maxey ha ricevuto il sostegno di un altro specialista di computer, la cui dichiarazione è stata pubblicata da Faddis.

Ma prima di addentrarci nella questione, poniamo la seguente domanda: perché Jack Maxey avrebbe messo a rischio la sua vita e lasciato la sua patria per lavorare sul portatile, se fosse stato un falso?

Harry Haury, uno specialista di computer che ha lavorato per numerosi enti governativi con alte autorizzazioni, è uscito su AND Magazine di Sam Faddis, dicendo che “la questione è venuta fuori su come Jack Maxey e la sua squadra potrebbero aver trovato molti più dati sul portatile di Hunter Biden di quelli trovati in precedenza e perché la dimensione di questi file potrebbe apparire molto più grande della dimensione del disco originale”.

Spiegando che il materiale cancellato su un computer portatile in realtà di solito non viene mai cancellato, a meno che non si prendano misure speciali per farlo, l’esperto di computer ha spiegato che “è del tutto plausibile che la copia del disco rigido che Jack Maxey ha contenga numerosi file cancellati che potrebbero essere recuperati.”

Ma si spinge ancora oltre affermando che i file cancellati che il team informatico di Jack Maxey ha recuperato in realtà potrebbero essere stati compressi, occupando così molto meno spazio di quanto ci si aspetta. L’esperto ha scritto:

“I file archiviati e compressi possono spesso ridurre la dimensione del file fino al 90%. Ciò significa che dopo l’estrazione un file compresso di 50 gigabyte potrebbe occupare fino a 500 gigabyte. Pur non avendo familiarità con l’estrazione di Maxey, l’affermazione che ha un numero tremendamente espanso di e-mail e messaggi di testo è completamente credibile se la sua copia era una copia bit per bit settore per settore o un’immagine del disco”.

Haury, che con questa dichiarazione sta mettendo a rischio anche il proprio nome e la propria vita, ha fatto questa chiara e forte dichiarazione in difesa di Jack Maxey: “Sono un esperto in sicurezza informatica e forense e ho lavorato per decenni per l’Intelligence Community, il Dipartimento di Stato, il Dipartimento della Difesa, il Dipartimento di Giustizia, la FEMA, il Tesoro e altri. Gli attuali attacchi su ciò che Jack Maxey ha trovato per quanto riguarda la dimensione dei file estratti sono irrilevanti”.

Allo stesso tempo, lo specialista di sicurezza informatica sta ora chiamando in causa la stessa FBI, che ha ricevuto una copia dello stesso portatile alla fine del 2019. Haury ha dichiarato che “se l’FBI ha l’originale in loro possesso, un’indagine cyber forense approfondita e professionale dovrebbe essere fatta dalla NSA immediatamente.”

