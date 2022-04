Bestiario. Antologia del Nostro Disordine.

Carissimi StilumCuriali, ecco a voi il nuovo Bestiario, che raccoglie, a futura memoria, quello che il web ci offre. Tutt’altro che esaustivo, ovviamente, ma sufficiente a dare un’idea. Buona lettura, e visione…

Ma che cosa ci faceva a Mariupol questo Commesso dell’élite finanziaria?

Sulla cartina, trovate colorati in verde🟩 gli Stati che hanno votato a favore dell’espulsione della Russia del “consiglio dei diritti umani” ONU. Colorati in giallo🟨 trovate gli Stati che si sono astenuti. Infine, colorati in rosso🟥 trovate gli Stati che hanno apertamente votato contro. Osservate bene la partizione cromatica e poi ragionate seriamente sul brocardo, ripetuto a reti unificate, per cui “ormai la Russia è isolata” e, dunque, sulla stessa credibilità dei “professionisti dell’informazione”. Buona meditazione.

Toni Capuozzo, che come altri colleghi chiede un’indagine internazionale su Bucha e dintorni, ha visto il suo account sospeso dagli emissari dei soliti Poteri.

RAI 2 parlava di rapporti fra estremisti italiani e nazisti ucraini.

Anche il Corriere è obbligato a parlarne.. .

«La scelta non è affatto tra pace e aria condizionata: il premier ci deve dire se le nostre aziende possono continuare a produrre senza gas russo e i costi dell’energia alle stelle. Ieri la Colussi ha chiuso e questi parlano di fare qualche doccia in meno» (Maurizio Belpietro).

Biden, Himalya, Xi Jinping. Lui ha la valigetta dei missili nucleari.

#Biden: "Ero ai piedi dell'Himalaya con Xi Jinping, in viaggio con lui. È stato allora che ho percorso 17mila miglia quando ero vicepresidente. Non lo so per certo" 🤔 pic.twitter.com/q14l3bbo0H — Francesca Totolo 2 (@fratotolo2) April 8, 2022

Ma forse qualcuno comincia ad accorgersi di qualche cosa…

E torniamo a parlare di Covid. Aggiorniamo le possibili cause – nessuna correlazione, beninteso – di disturbi cardiaci in aumento vertiginoso negli ultimi mesi. Ringraziamo Luce e Tenebre per la messa a punto..

Esporsi agli incendi 🤡 Riepilogo: 1-caldo 2-freddo 3-troppo sport 4-la fine di un Amore 5-bere alcolici (anche se con moderazione) 6-fare sesso 7-le partire degli europei di calcio 8-spalare la neve 9-bevande energizzanti 10-dormire troppo 11- pizza margherita 12-cereali 13-errato consumo di pesce 14-eccesso di bicarbonato di sodio 15-uova sode 16-troppe visite rimandate 17-mangiare troppo 18-ora legale 19-non svolgere faccende domestiche/giardinaggio 20-farmaci effervescenti/ricchi di sodio 21- caffè 22-cibi pronti surgelati 23-dieta liquida 24-troppe ore davanti la TV 25-lavorare troppo 26-mangiare cacao tutti i giorni 27-smog e inquinamento 28-timore di non farcela 29-colesterolo LDL 30-fiato corto 31-rumori traffico 32-stufe e camini 33-ereditarietà 34-temperature calde nella notte 35-zucchero di canna 36-dormire con luce accesa 37-clima 38-sale 39-sottoutilizzo antivirali 40-esposizione incendi Mik https://t.me/LuceeTenebre

Vik van Brantegem

«Con questa storia del condizionatore siamo ai livelli del canto dai balconi. Combatti una pandemia stando chiuso in casa starnazzando come un’oca al flash mob delle 18. Muori di caldo d’estate e di freddo l’inverno per la pace in Ucraina. Impedisci a persone sane di prendere un caffè o di tagliarsi i capelli per ridurre l’indice rt. Stai in casa ad agosto con 50 gradi per la pace nel mondo. Fantastico. Straordinario» (Weltanschauung Italia).

Franca Negri

Un soldato ucraino telefona alla madre di un soldato russo, ucciso, con il telefonino del morto. E ride. Mentre qualcuno lo riprende e poi diffonde il video.

Un lampo di speranza che precipita nell’orrore. Non so immaginare che cosa sia accaduto nel cuore di quella madre. Come possa battere ancora.

Oh certo. Senza la guerra di Putin non ci sarebbe stato niente di tutto questo. E Iliusha sorriderebbe a sua madre, durante una video chiamata.

Perché il male è contagioso. E l’odio genera odio, in una catena ininterrotta.

Ma se questo è l’uomo…che cosa rimane?

E come è arduo, nell’angoscia, sostenere la speranza degli uomini.

Capisco il grido di tutti i mattatoi della storia (senza possibilità di elencarli ad uno ad uno…). Il grido al Dio che tace.

Dove sei?

Troppo lontani noi, per ascoltare.

Tornare a Lui e gridare “liberaci dal male”

Questo solo ci resta.

“Quello fra la Russia e l’Ucraina è un conflitto locale a bassa mortalità e distruzione; pur sempre una guerra e dunque atroce ma molto meno sanguinosa di quelle nella ex Jugoslavia, in Siria, in Yemen, in Ruanda per non dire delle invasioni americane dell’Iraq e del Vietnam (mi scuseranno i sempre più numerosi italiani americanizzati al punto da considerare tutto ciò che sia avvenuto prima di dieci anni fa equivalente alle guerre puniche e dunque da dimenticare). Se è stato trasformato in una specie di apocalisse è solo perché il neocapitalismo globalista è in chiara difficoltà e ha bisogno di diversivi; il più efficace dei quali, sperimentato con successo da CNN l’11 settembre 2001, è mostrare in mondovisione per mille volte consecutive la morte di tremila persone, così per gli psicolabili e media-dipendenti diventano emotivamente l’equivalente di tre milioni.

Ovvio che abbiano bisogno di questi trucchi virtuali: hanno prosperato per decenni non per reali qualità o virtù bensì attraverso il saccheggio sistematico delle risorse materiali e morali accumulate dalle generazioni precedenti; come un virus, il liberismo sopravvive solo finché ha altri organismi da distruggere e continuerà a farlo sino alla fine, non solo sua ma del pianeta.

Purtroppo se anche rinsavissero non saprebbero rimediare ai loro errori: sono troppo stupidi, come sempre gli egoisti, abituati a fingere che la realtà sia quella che loro desiderano. Basta che ascoltiate un personaggio come Biden, che sarebbe stato solo ridicolo se avesse fatto il direttore di un circolo sportivo ma che in quanto capo assoluto della superpotenza mondiale (e l’unica che al suo presidente attribuisca il diritto di lanciare bombe nucleari senza interpellare nessuno e senza che nessuno possa impedirglielo, incluse quelle che tutti contenti vi tenete sul territorio italiano per difendere dai cattivi comunisti il vostro diritto di comprarvi il suv BMW quando mai aveste i soldi per farlo) costituisce un’agghiacciante dimostrazione dell’ignoranza e nella superficialità dell’attuale classe dirigente e di buona parte dei suoi sudditi. Stessa cosa se in Italia ascoltate i suoi luogotenenti, tipo Draghi o Di Maio o Letta o il 95% dei giornalisti e sedicenti intellettuali.

Il pessimismo dell’intelligenza è inevitabile; tuttavia non ci esenta dall’impegno e dalla resistenza, fosse pure disperata o inutile. L’imperatore è nudo e bisogna gridarlo finché i tanti che per conformismo, paura, grettezza, indifferenza non se ne accorgono o fanno finta di non accorgersene, siano costretti a ricominciare a pensare.”

Francesco Erapamer

