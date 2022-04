Agostino Nobile. A Chi fa Comodo la Guerra Fratricida Russo-Ucraina?

Marco Tosatti

Cari amici nemici di Stilum Curiae, mi pare opportuno offrire alla vostra attenzione questa riflessione di Agostino Nobile sulla tragedia internazionale che stiamo vivendo. Buona lettura e meditazione.

§§§

A chi fa comodo la guerra fratricida russo-ucraina?

Ucraini e russi non appartengono a due diverse culture. Come cristiani hanno il diritto di appartenere in egual misura all’Europa. Non è pensabile un’Europa senza i giganti della letteratura come Dostoevsky, Tolstoj, compositori quali Čajkovskij, Rachmaninov, Prokof’ev e i grandi ballerini e coreografi che hanno nobilitato l’arte di tersicore.

All’Angelus del 15 febbraio 2004, Giovanni Paolo II chiese “che l’Europa cristiana potesse respirare con due polmoni: quello dell’occidente e quello dell’oriente”. Una voce nel deserto.

Dopo la caduta dell’Unione Sovietica, con i tempi necessari e come si è fatto con la Germania nazista e poi dell’est, si poteva ricomporre l’Europa, divisa dalle ideologie. Ma i paesi anglofoni, non solo hanno imposto la netta separazione dalla Russia che più volte ha chiesto di far parte dell’Europa, hanno disatteso gli accordi iniziando una pericolosa espansione per isolarla.

L’Europa occidentale unita alla Russia diventerebbe una potenza mondiale sotto tutti gli aspetti, e questo ai cinque paesi anglofoni, a partire dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, non è mai andata giù. Hanno fatto sempre carte false per scongiurarlo. È inutile dire che i primi responsabili sono i governi europei che hanno accettato questa criminale ingiustizia. Se scoppierà la terza guerra mondiale lo dobbiamo al disprezzo che nutrono Mario Draghi, Boris Johnson e Bruxelles per i loro popoli. Una guerra contro la Russia fa bene solo ai paesi anglofoni che voglio distruggere la culla del cristianesimo e la cultura che ha dato al mondo i Diritti umani.

Tutto è nelle mani anglosassoni: dall’economia alle più grandi società d’investimento del mondo, il Fondo Monetario Internazionale, ONU, la Corte internazionale di giustizia dell’Aja, le principali agenzie di rating come Standard and Poor’s, Moody’s e Fitcht rating che stabiliscono vita e morte economica dei paesi, senza dimenticare la macchina da guerra lava cervello concentrata nei maggiori giornali e reti televisive. È inutile dire che gran parte di queste istituzioni sono guidate da non cristiani e, quando sono battezzati, dichiarati ateisti. Loro fanno e disfano. Decidono chi criminalizzare e chi onorare, sfidano l’evidenza asserendo che il sole sorge a ovest e la Luna scalda durante il giorno. E chi non si allinea è oltraggiato dai soliti mentecatti mediatici che, per i propri interessi immediati, rovinano la vita dei loro figli e della loro società. Mai si sono chiesti se il sole sorge davvero a ovest. Come prostitute eseguono gli ordini più irrazionali (mi scusino le prostitute) per guadagnarsi la pagnotta avvelenata. Sicuramente gli esseri più abominevoli di questo horror.

I massoni dell’800 utilizzarono la stessa tecnica di oggi creando una guerra fraticida tra cristiani. Invece di unire l’Europa in nome della cultura che li accomuna, fu divisa in tribù definendole nazioni. Anche il comunismo e il nazismo, che hanno distrutto l’intera Europa, sono stati sovvenzionati dalle stesse élite e banchieri anglosassoni. Probabilmente vogliono ripetere l’orrore del passato.

La casa naturale della nuova massoneria, nata nel 1717, si trova nel Regno Unito, e gran parte delle pianificazioni dei conflitti partono dal lì. Basti ricordare le ultime terribili guerre in Medio Oriente, dove le bufale britanniche venivano diffuse in tutto il mondo. L’intervento militare anglosassone in Iraq del 2003, fu sostenuto da Tony Blair e, come sappiamo, basato su falsi rapporti. Il risultato è ancora sotto i nostri occhi, milioni di sfollati, centinaia di migliaia di morti innocenti e intere città rase al suolo. Ma gli autori dei crimini sono tutt’oggi a piede libero, trattati con i guanti, invitati nelle università a suon di migliaia di dollari, mentre i più crudeli cospirano (loro si) dietro le quinte.

Le stesse élite, massoniche o meno, oggi vogliono imporre una società senza frontiere, priva di storia (cancel culture) per dare la possibilità agli oligarchi di controllarla più facilmente. Un popolo senza memoria diventa un gregge.

Dopo i nazionalismi, dunque, vogliono imporre quel Great reset schiavista e mondialista a cui la Russia non vuole piegarsi. Al Forum di Valdai nel 2013 Putin, parlando dell’agenda del NWO, tra l’altro afferma che “molti paesi euro-atlantici stanno negando le loro radici tra cui i valori cristiani che sono alla base della civiltà occidentale”. I commenti, pesanti come macigni e che rendono Bergoglio un quacquaraquà, le trovate nel seguente video di poco meno di quattro minuti con sottotitoli in italiano: https://www.youtube.com/watch?v=ckFdJPQa5QA.

Il conflitto in Ucraina rappresenta forse l’ultima sfida per evitare che l’Europa sprofondi in un tunnel transumanista dove, grazie all’invasiva intelligenza artificiale, non si potrà più vedere la luce della libertà. Se non siamo convinti che l’Ucraina sia più importante della sopravvivenza di milioni di europei, dobbiamo ammettere che gli anglosassoni sono imbestialiti con Putin per motivi che non hanno nulla a che vedere con l’Ucraina. Se poi sono pronti a rischiare l’atomica, significa che dopo anni di sforzi e di miliardi spesi per la sua realizzazione non vogliono rinunciare al Great reset.

Agostino Nobile

§§§

