Il Papa in Controluce, la “Terza Via” – un Libro – di Americo Mascarucci.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione la notizia dell’uscita di un libro di Americo Mascarucci, che ben conoscete, sul Pontefice regnante. Buona lettura.

§§§

Papa Francesco in controluce, il nuovo libro del giornalista Mascarucci

“Papa Francesco in controluce – fra modernismo e tradizione”. E’ il titolo dell’ultimo libro del giornalista Americo Mascarucci pubblicato dalla casa editrice Historica di Giubilei-Regnani e dedicato ai nove anni di pontificato del papa argentino. E’ il terzo libro di una serie che Mascarucci ha inaugurato nel 2018 con “La Rivoluzione di Papa Francesco” e proseguita nel 2020 con “La Chiesa nella Politica- Come è cambiata la Cei da Ruini a papa Francesco”.

Mascarucci, giornalista nato a Ronciglione in provincia di Viterbo, attualmente redattore politico presso il quotidiano “Lo Speciale ” diretto da Fabio Torriero, presenta nel suo libro una disamina del pontificato bergogliano, evidenziando luci ed ombre di un papa che ha diviso i cattolici in vere e proprie tifoserie, al punto che oggi nella Chiesa si può tranquillamente parlare di due partiti che si combattono fra loro: i bergogliani e gli anti-bergogliani. Sullo sfondo poi campeggia la figura del Papa emerito Benedetto XVI, che secondo alcuni cattolici sarebbe ancora il papa legittimo non avendo mai rinunciato veramente al pontificato, ritirandosi in sede impedita e quindi rendendo illegittima l’elezione di Francesco.

Scrive Mascarucci: “In questi nove anni intorno a papa Francesco si è scatenato un tifo da stadio. Da una parte i bergogliani, pronti a strumentalizzare ogni suo singolo gesto per farne un campione di modernismo, dall’altra gli anti-bergogliani che pregiudizialmente hanno criticato ogni sua singola mossa, dipingendolo spesso come un eretico eletto dalla massoneria per distruggere la Chiesa di Cristo. Ma forse né gli uni, né gli altri, hanno mai compreso veramente il pontificato del primo papa non europeo. E oggi dobbiamo onestamente riconoscere di aver dato troppo per scontato papa Francesco, osservandolo con le lenti della faziosità e del pregiudizio, e spesso confondendo il suo messaggio caricandolo di propaganda e ideologia. Al punto che chi lo ha sempre osannato si ritrova in parte deluso (come accade all’episcopato modernista tedesco per esempio, che si attendeva aperture rivoluzionarie) e chi invece lo ha combattuto in buona fede, è costretto ad ammettere di non averlo capito”.

Mascarucci passa in rassegna i vari aspetti di questo pontificato: il rapporto con la teologia di Karl Rahner che ha portato spesso tanti a considerare Francesco affiliato al pensiero del discusso teologo modernista tedesco ispiratore dell’ermeneutica della discontinuità del Concilio Vaticano II; i sinodi indetti in questi anni; il conflitto con il mondo tradizionalista sfociato con la promulgazione del motu proprio “Traditionis Custodes” che ha limitato la possibilità di celebrare la messa in latino, dopo la liberalizzazione voluta da Benedetto XVI; il rapporto molto controverso con il fenomeno Medjugorje che ha visto tuttavia papa Francesco dare una significativa risposta alla richiesta di attenzione della Chiesa verso la devozione mariana. E in ultimo il delicato dossier dell’accordo fra il Vaticano e la Cina che tante polemiche ha suscitato dentro e fuori la Chiesa e fra gli stessi cattolici cinesi, divisi fra l’obbedienza al romano pontefice e quella al regime di Pechino.

Mascarucci, che nei suoi precedenti libri non ha lesinato critiche ed espresso severi dubbi in merito a certi atteggiamenti bergogliani fino ad essere etichettato come “tradizionalista”, oggi svela “l’altro Francesco”. “A chi mi accusa di aver cambiato fronte – spiega Mascarucci – rispondo che le mie critiche restano tutte in campo. Troppe cose non mi convincono di questo pontificato, soprattutto il modo con cui Bergoglio si relaziona con il mondo cattolico; tollerante in maniera eccessiva con i modernisti, severo oltre misura invece con i tradizionalisti come dimostra la sua lotta contro i Cavalieri di Malta e i Francescani dell’Immacolata. Ma va anche riconosciuto, come ben evidenziato dal teologo domenicano Giovanni Cavalcoli che è stato per me un punto di riferimento importante in questi mesi, che soltanto apparentemente papa Francesco ha fatto sue certe posizioni rahneriane, mentre si è mantenuto in linea con il magistero dei suoi predecessori per ciò che riguarda ad esempio la dottrina sul matrimonio e la famiglia, contrastando l’ideologia gender definita in contrasto con il progetto di Dio sulla creazione, mostrandosi vicino alle persone Lgbt ma ribadendo che l’unico matrimonio possibile resta quello fra uomo e donna. E sul caso della riammissione dei divorziati risposati all’Eucaristia ha aperto in modo molto prudente, concedendo un discernimento delle singole situazioni e la possibilità di un aiuto sacramentale alle famiglie cosiddette ferite, ma ribadendo il principio indiscutibile dell’indissolubilità del matrimonio. Un papa che ha condannato in modo fermo e senza ambiguità la cultura della morte e dello scarto, l’aborto, l’utero in affitto, i tentativi di legalizzare l’eutanasia ritrovandosi puntualmente silenziato dai media mainstream, pronti invece a rilanciare in pompa magna i suoi appelli all’accoglienza, alla difesa dell’ambiente e le sue critiche ai nazionalismi”

L’autore si mostra decisamente critico sul Sinodo amazzonico, sui passaggi dell’enciclica Fratelli Tutti, contesta a Francesco una certa vicinanza alle posizioni dei fautori del “nuovo ordine mondiale” ma rifiuta l’etichetta di “papa sorosiano” laddove appare evidente la critica ad un globalismo privo di valori e che punta a sradicare le identità dei popoli europei.

Mascarucci punta ad uscire dallo schema tradizionalisti vs modernisti, pensando che possa esistere anche una terza via, una via appunto in “controluce” che non obblighi a vedere necessariamente il bene o il male nel papato di Bergoglio, ma faccia emergere luci ed ombre in egual misura, perché possa essere il lettore a farsi un’idea della grandezza o della mediocrità di un pontificato certamente controverso.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: mascarucci, papa



Categoria: LIBRI