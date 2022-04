Decenas de cartas al Papa en favor de Eugenio Hasler. ¿Por qué no responde?

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriales, en primer lugar, debo pedir disculpas. Porque el mensaje que vas a leer lo recibí hace mucho tiempo -semanas seguro, quizá más de un mes-, pero se me había escapado. Me disculpo sinceramente por esto y lo publico ahora. Feliz lectura.

Estimado señor Tosatti

Soy perfectamente consciente de que, sobre todo en estos momentos, hay noticias mucho más importantes a nivel global a las que atender y que la situación mundial está sufriendo perturbaciones que marcan una época con la invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, me gustaría tomarme la libertad de sensibilizarlos sobre un hecho que considero bastante grave y al que no se le ha dado mucha visibilidad, por razones que pueden imaginar fácilmente. Se trata del caso del señor Eugenio Hasler, que prestó servicios en el Estado de la Ciudad del Vaticano durante casi 12 años y que nació y creció allí como hijo de un oficial de la Guardia Suiza, ya retirado, pero que sigue prestando un fiel servicio voluntario en el cuerpo militar más pequeño del mundo.

En 2017 fue despedido directamente por el papa Francisco, sin grandes explicaciones ni formalizaciones. Tenía un puesto de empleado en la Gobernación del Vaticano, y de un día a otro, sin previo aviso, fue despedido de palabra. No hay sindicatos, no hay ninguna posibilidad de apelar “contra” una decisión de un Papa.

Conocí personalmente al señor Hasler cuando trabajaba y tomó medidas en un asunto que me preocupaba. Pude constatar personalmente la dedicación y la profesionalidad de esta persona que, con sólo 35 años, se vio prácticamente arruinada porque algunos periódicos cercanos al Vaticano escribieron sobre el caso, obviamente en forma negativa y sin profundizar el caso.

Desde el día en que me enteré del hecho escribo cartas al Papa casi en forma mensual, pidiéndole que escuche a su ex colaborador y empleado y que le dé la oportunidad de tomar una posición sobre lo que parecen ser más pretextos para deshacerse de una figura incómoda que acusa con fundamentos. El señor Hasler ha pedido reiteradamente que se le permita recibir un juicio o al menos conocer las verdaderas “acusaciones” que han llevado a esta postura sin precedentes por parte de un Papa. Pero ni él (ni mucho menos yo con mis decenas de cartas y probablemente las de otros amigos y conocidos de esta persona) hemos recibido nunca una respuesta, al contrario, siempre clausuras y muros de silencio.

Factores que el Papa critica públicamente como la cháchara, las guerras de poder, las condenas a quienes despiden personal, el perdón, etc., todos hechos que me han afectado profundamente y que demuestran una disparidad entre el discurso y la acción de este Papa. El Papa define estas cosas como poder destructivo y las condena.

Como ya he dicho, nunca recibí respuesta a mis decenas de cartas.

Luego tuve la oportunidad de escuchar hace unas semanas la entrevista del Papa en el programa de la televisión pública RAI “Che tempo che fa”.

Mi primer impulso, provocado por las palabras del Papa (que por otra parte no son nuevas, sino que se han repetido a menudo durante sus años de pontificado) fue tomar papel y lapicera y escribirle otra carta para poner en evidencia los contrasentidos. La opinión pública conoce y aprecia las palabras del Papa y las condenas que suele expresar, pero desconoce hechos como éste que demuestran un flagrante y grave contrasentido.

Obviamente, estoy seguro de que también en este caso no recibiré jamás una respuesta. Es probable que mis cartas acaben directamente en la papelera sin ni siquiera ser abiertas.

Pero después de esta última entrevista decidí enviársela, porque espero que pueda hacerse pública o al menos que pueda haber una sensibilización sobre este caso que considero que es realmente injusto y que debería ser sacado a la luz, al menos por equidad. Hay un dicho en italiano (soy de origen italiano, aunque vivo y ejerzo en Alemania): Predicare bene e razzolare male [Hablar bien y proceder mal]. Pues bien, en este caso, y me disgusta realmente que sea el máximo exponente de la religión católica quien lo haga, parece que es así.

Siempre he pensado en estos años que no siempre hay que recurrir a los medios públicos (muchos sólo ven lo positivo en los asuntos de la Iglesia), pero otros intentan ser más independientes o al menos activar una mirada crítica también hacia la Iglesia, que tanto para los creyentes como para los no creyentes no siempre ha actuado o actúa en forma transparente y lineal.

Por eso siempre he escrito en privado al Papa sin recurrir a los periódicos, pero ahora, después de tantos años y sin respuesta a mis cartas y oraciones, he decidido hacerlo y confío en un análisis de ustedes y si lo consideran pueden publicarla (publicarlas).

Si tienen alguna pregunta, estoy por supuesto a disposición. Nunca he temido represalias y siempre he puesto mi firma y mis datos de contacto en mis cartas y así lo hago también en este caso, aunque hubiera preferido encontrar un oído abierto por parte de la Iglesia y no un silencio ensordecedor que casi me obliga a recurrir a la opinión pública…

Cordiales saludos

Dra. Orietta Cano

Orietta Cano –Especialista en medicina general – Médica psicoterapeuta

Publicado originalmente en italiano el 9 de abril de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/04/09/decine-di-lettere- in-favore-di-eugenio-hasler- al-papa-perche-non-risponde/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino