Braz de Aviz, il Monastero di Saõ Bento e la Volpe nel Pollaio.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un lettore dal Brasile ci invia questo articolo che mette in rilievo le incongruenze – per non dire peggio – della gestione della Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata, e dei suoi vertici. Chi volesse approfondire il tema in questione può farlo a questo collegamento, in brasiliano. Buona lettura.

Braz de Aviz e la volpe nel pollaio

Dopo l’arresto dell’argentino Zanchetta, famigerato presule considerato dalla giustizia argentina molestatore di adolescenti, gli uomini di Bergoglio continuano a dare adito a delle scandalose controversie arcobaleno. Questa volta si tratta del singolare Cardinale Braz de Aviz, brasiliano, discendente per ramo bastardo – parole sue – dei re del portogallo. Uno dei degni “nostromo” dell’attuale pontificato, portabandiera della teologia della liberazione, membro degli impenetrabili focolarini e tristemente prefetto del Dicastero – così si dice oggi – dei Religiosi.

Braz de Aviz è affiancato dal non meno famoso Mons. Carballo, uomo di tutti gli affari, forse onesti forse no, da decidersi in future inchieste. Infatti, Carballo è pienamente gallego ma francescano solo a metà. Si muove su una bella smart bianca e abita in un principesco palazzo tra le mura leonine. È stato lui il responsabile diretto, nel suo mandato come superiore generale, della rovina, per cause poco chiare, del ricchissimo ordine francescano. E, su questa vicenda, di informazioni attendibili ce ne sono tante… Come dice il Vangelo verrà il giorno in cui le verità nascoste saranno gridate dai tetti.

Insomma una coppia perfetta. Alle loro mani è affidata la “materna cura” degli Istituti Religiosi, e ben sappiamo dalle diverse notizie pubblicate in questi ultimi anni, su quali bersagli entrambi siano soliti sparare pesantemente… Tuttavia, questi due personaggi inquietanti e pericolosi, mossi a volte dal desiderio di annientare istituti conservatori o ordini fiorenti, spesso agiscono in fretta nella scelta dei loro commissari. Diciamo “in fretta” per non dover supporre che ci sia qualche tipo di complicità: lontano da noi un tale giudizio… temerario?

Veniamo ai fatti.

Nei primi giorni dello scorso dicembre, il sito brasiliano di attualità ecclesiale catolicaconnect ha avuto accesso tramite whatsapp a un file pdf contenente delle fotografie non proprio caste, da alcuni considerate addirittura materiale pornografico, che mostrano rapporti omosessuali con diversi uomini da parte di un frate carmelitano, canonista ed ex-parroco, conosciuto in Brasile e a Roma: Fra Evaldo Xavier Gomes, O. Carm. Tra gli incarichi con cui Fra Evaldo era stato onorato dalla CNBB (conferenza dei vescovi brasiliani) c’era quello di assessore canonico. Braz de Aviz, a sua volta, lo aveva nominato commissario del Monastero di Sao Bento a San Paolo in Brasile, sul quale la Santa Sede è intervenuta per problemi economici e sessuali (non “naturali”…) con sospetti di abuso su minori.

Di fronte ai fatti, cioè alle fotografie, il carmelitano facendo piuttosto il gesuita, si è limitato ad affermare, per mezzo del suo legale rappresentante, che il documento in pdf conteneva immagini falsate. Si trattava, secondo il sacerdote, di un semplice montaggio mirato a distruggere la sua buona e meritata fama. Ma era così? Oggi sappiamo con certezza di no! Ma a quanto sembra falsa era invece l’affermazione sulla falsità delle foto. Infatti, il sito catolicaconnect, pressato dai legali del Frate “leso” si è premurato di realizzare sul file in questione una perizia in regola e di alta qualità professionale che conclude: “Attraverso la verifica dell’ELA (Error Analysis Level) [sulle riferite fotografie], non sono state riscontrate modifiche nelle immagini. Non si rileva alcuna clonazione e nemmeno l’inserimento o l’omissione di elementi. (…) le foto che appaiono sono considerate autentiche”. Ovviamente i risultati della perizia sono stati pubblicati dal riferito sito cattolico per difendere la verità ma anche per mostrare la sua onestà professionale.

L’atteggiamento riprovevole del Frate Carmelitano non sarebbe di oggi. Alcune delle fotografie, infatti, possono essere state scattate diversi anni fa. C’è d’altronde il sospetto di pedofilia, poiché in alcune delle foto scattate con i suoi “amici” compare un bambino, anche se non in situazioni di abuso. Come mai depositare tanta fiducia su uno che porta avanti una vita doppia terribilmente scandalosa? Con l’aggravante di essere sacerdote, religioso e canonista!

Ma la storia non finisce qui. Fonti vicine al Monastero di Sao Bento a San Paolo del Brasile hanno confermato a catolicaconnect che il Cardinale de Aviz, malgrado tutte le notizie pervenute alle sue orecchie, lo ha mantenuto nell’incarico di Commissario Pontificio del medesimo Monastero. Monastero, ricordiamo, commissariato per possibili problemi di abusi sessuali contro minorenni! Ecco la volpe nel pollaio! Ed ecco Braz de Aviz, il boia crudelmente sveglio per estinguere gli istituti cattolici, che dorme tranquillamente (forse colpevolmente?) mentre espone persone fragili al rischio di ulteriori abusi. Dorme, sì, il Cardinale brasiliano perché c’era da sospettare ragionevolmente di uno che, secondo informazioni attendibili, era stato già bocciato come candidato all’episcopato, e attorno al quale si alzavano voci di allarme.

Continuerà l’indagine ecclesiastica su un personaggio come Fra Evaldo Xavier che si è mostrato oggetto e materia di scandalo? Braz de Aviz si preoccuperà di riparare ai possibili danni e alla grave irresponsabilità di mantenerlo tuttora a capo di un Monastero indebolito per gli abusi sessuali commessi da uomini consacrati contro minorenni? Ammetterà di aver sbagliato fidandosi di una persona così poco affidabile malgrado tutte le prove della sua colpevolezza? Sarà il caso che la giustizia civile si prenda la responsabilità di indagare fino in fondo sui sospetti legati alla possibilità di atteggiamenti pedofili che pesano sul Frate? Ripeteremo la brutta figura che il team bergogliano ha fatto nel caso Zanchetta?

Che tristezza. Infatti, se diamo retta al vecchio adagio spagnolo “dimmi chi frequenti e ti dirò chi sei” le conclusioni sono tristi.

Preghiamo per la Chiesa e attendiamo future rivelazioni su alcuni atteggiamenti preoccupanti di alti vertici dell’attuale struttura ecclesiale in Europa e in America Latina.

Un fedele preoccupato.

