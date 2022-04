Decine di Lettere in Favore di Eugenio Hasler al Papa. Perché non Risponde?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, per prima cosa mi devo scusare. Perché ho ricevuto parecchio tempo fa – settimane di sicuro, forse più di un mese, il messaggio che state per leggere; e che però mi era sfuggito. Me ne scuso sinceramente e lo pubblico adesso. Buona lettura.

§§§

Gentile Signore Tosatti

sono perfettamente consapevole che soprattutto in questo periodo ci sono notizie ben più importanti a livello globale cui dedicarvi e che la situazione mondiale sta vivendo sconvolgimenti epocali con l’invasione russa in Ucraina.

Tuttavia vorrei permettermi di sensibilizzarvi su fatto che ritengo abbastanza grave e cui non è stata data grande visibilità per motivi che potrete facilmente immaginare. Si tratta del caso del Sig. Eugenio Hasler che ha prestato servizio nello Stato della Città del Vaticano per quasi 12 anni e che vi è nato e cresciuto in quanto figlio di un Ufficiale delle Guardie Svizzere oggi a riposo ma che continua un fedele servizio volontario sempre nell’ambito del Corpo militare più piccolo del mondo.

Nel 2017 è stato licenziato in tronco senza grandi spiegazioni ne formalizzazioni direttamente dal Papa Francesco. Lui ricopriva un posto da impiegato all’interno del Governatorato vaticano e da un giorno all’altro senza alcun preavviso è stato appunto licenziato a voce. Non esistono sindacati, non esiste alcuna possibilità di appellarsi ‘contro’ una decisione di un Papa.

Ho conosciuto personalmente il Sig. Hasler quando lavorava e si è adoperato per una questione che mi riguardava. Ho potuto personalmente costatare la dedizione e la professionalità di questa persona che a soli 35 anni è stata praticamente rovinata perché alcuni giornali vicini al Vaticano hanno scritto sul caso ovviamente in modo negativo e senza approfondire il caso.

Dal giorno in cui ho saputo del fatto scrivo quasi a cadenza mensile lettere al Papa con la preghiera di ascoltare il suo ex collaboratore e dipendente e di dargli la possibilità di prendere posizione su quelli che sembrano essere piuttosto pretesti per togliere di mezzo una figura scomoda, che accuse fondate. Il Sig. Hasler ha ripetutamente chiesto di poter ricevere un processo o quantomeno poter conoscere le reali ‘accuse’ che hanno determinato questa presa di posizione senza precedenti da parte di un papa. Ma ne lui (ne tantomeno io alle decine di mie lettere e probabilmente quelle di altri amici e conoscenti di questa persona) hanno mai ottenuto una risposta, anzi, sempre chiusure e muri di omertà.

Fattori che il Papa critica pubblicamente come il chiacchiericcio, le guerre di potere, le condanne a chi licenzia il personale, il perdono ecc. tutti fatti che mi hanno profondamente toccata e che dimostrano una disparità tra il parlare e l’agire di questo papa. Il papa definisce queste cose come potenza distruttiva e le condanna.

Come detto non ho mai ricevuto una risposta alle mie decine di lettere

Ho poi avuto modo di ascoltare l’intervista del papa al programma televisivo della TV pubblica RAI ‘Che tempo che fa’ qualche settimana fa.

Il mio primo impulso scaturito dalle parole del papa (non nuove peraltro ma ripetute spesso durante i suoi anni di pontificato) è stato quello di prendere carta e penna e scrivere una ennesima lettera a lui per evidenziare i controsensi. L’opinione pubblica conosce ed apprezza le parole che il papa e le condanne che il papa sovente esprime, ma non conosce fatti come questo che dimostrano un palese e grave controsenso.

Ovviamente sono certa che anche in questo caso non riceverò mai una risposta. Probabilmente le mie lettere finiscono direttamente nel cestino senza neppure essere aperte.

Però dopo questa ultima intervista mi sono deciso ad inviarvela, perché spero che possa essere resa pubblica o quantomeno possa esserci una sensibilizzazione su questo caso che ritengo davvero ingiusto e che dovrebbe essere messo in luce almeno per equità. C’è un detto in italiano (sono di origini italiane anche se vivo e pratico in Germania): Predicare bene e razzolare male. Ecco, in questo caso e mi dispiace davvero che sia il massimo esponente della religione cattolica a farlo, sembra essere proprio cosi.

Ho sempre pensato in questi anni che non si debba sempre ricorrere ai mezzi pubblici (tanti poi vedono solo il positivo nelle questioni della Chiesa) altri invece cercano di essere maggiormente indipendenti o comunque di attivare un occhio critico anche verso la Chiesa che sia per chi crede che per chi non crede, non sempre ha agito o agisce sempre in modo trasparente e lineare.

Per questo ho sempre scritto privatamente al papa senza ricorrere ai giornali, ma ora, a distanza di tanti anni e di nessuna risposta alle mie lettere ed alle mie preghiere, ho deciso di farlo e confondo in una vostra analisi e se lo ritenete, potrete pubblicarla (pubblicarle).

Se doveste avere domande sono naturalmente a disposizione. Non ho mai temuto ritorsioni e ho sempre messo la mia firma ed i miei recapiti sulle mie lettere e così faccio anche in questo caso anche se, avrei preferito trovare un orecchio aperto da parte della Chiesa e non un silenzio assordante che mi ha quasi costretto a rivolgermi all’opinione pubblica…..

Cordiali saluti.

Dott. ssa Orietta Cano

Orietta Cano – Fachärtzin für Allgemeinmedizin – Ärztliche Psychotherapeutin

§§§

A Sua Sanità Papa Francesco

Domus Sanctae Marthae

00120 Città del Vaticano

Santo Padre,

con grande interesse ho ascoltato la sua intervista al programma televisivo della televisione italiana RAI ‘Che tempo che fa’ il 6 febbraio 2022.

Ho origini italiane e conosco qualche detto, come ad esempio ‚tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare‘. Sono rimasta basita dalle sue affermazioni. C’è un vero e proprio abisso tra le parole che lei pronuncia in pubblico e tra il suo effettivo agire. E davvero, non ho parole.

Tre punti essenziali mi sono saltati all’occhio nei quali ho trovato una discrepanza davvero enorme e vorrei permettermi di sottoporre a lei perché proprio lei le ha pronunciate. Spero un giorno di ottenere una risposta ma se non le ho ricevute in anni di lettere, dubito di riceverle questa volta.

Solo però se chiediamo perché possiamo capire.

Lei parla di guerra come tale, la guerra dell’ideologie, dell’economia e del potere. Questa è la guerra che distrugge e che non costruisce nulla.

Come è da lei in Vaticano? Quanto regna la guerra per il potere all’interno del suo Stato senza che lei intervenga minimamente? Attraverso queste guerre vengono distrutte esistenze, persone vengono gettate negli abissi più bui solo per permettere ad alcuni di ottenere, mantenere o implementare il proprio potere. Un potere fatto di paura e terrore in cui non hanno spazio valori come ONESTA’, VERITA’, VERIDICITA’ e LIBERTA’ (proprio quei valori che in varie e molteplici occasioni lei cita).

E torno alla questione che mi sono presa a cuore ormai da anni e per la quale mi rivolgo a lei da anni: il caso del Sig. Eugenio Hasler. Io l’ho supplicata di analizzare o ri-analizzare il suo caso e di vedere i risultati ottenuti da una delle tante guerre di potere all’interno del suo Stato hanno portato. Una vita distrutta e segnata per sempre, senza

