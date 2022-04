Venditori di Sofferenza. Apostasia e Terrore al Governo del Mondo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante rilanciare dal sito della Silvana De Mari Community questa presentazione di un libro di Danilo Quinto in uscita in questi giorni. Buona lettura.

§§§

VENDITORI DI SOFFERENZA – Apostasia e terrore al governo del mondo

La copertina del mio nuovo libro è la riproduzione del dipinto L’ora della prova, del grande Maestro Giovanni Gasparro. La prefazione è del Generale di Corpo d’Armata, già comandante della mitica Scuola Militare alpina di Aosta, Enrico Borgenni.

I venditori di sofferenza – esponenti della Chiesa e del potere civile – hanno concepito e in parte realizzato una guerra anticristica contro il Bene, fondata sul terrore. Un grande progetto di ingegneria sociale, dove la Verità ha lasciato il posto alla menzogna.

La Chiesa – nella predicazione e nella prassi di un clero che non è più cattolico, perché omette il primato dell´amore al vero Dio, Uno e Trino, per essere democratico, ecumenista e giustificazionista di ogni comportamento umano che viola palesemente le parole di Nostro Signore – risolve il mandato ricevuto dal Fondatore nella diffusione di eresie, rinunciando a proclamare la dimensione della trascendenza e senza contrapporsi al dispotismo del potere civile.

La Finestra di Overton si è aperta su un mondo che ha conosciuto l’affermazione su larga scala della tecnocrazia, preparata nei decenni precedenti dalle degenerazioni del processo di globalizzazione e dall’uso spregiudicato della tecnologia, che prelude alla costruzione – già ampiamente avviata – di una società robotizzata, trans-umana, nella quale l’essere umano ricoprirà il ruolo che gli assegna squid game e sopravviverà con il reddito universale.

Che cosa possono fare coloro che vivono nel campo, dove il padrone ha lasciato che la zizzania vivesse insieme al grano e vogliono rimanere nella sequela di Gesù fino al giorno del Giudizio? Disperarsi? Angosciarsi? Scappare? Terrorizzarsi, forse? No. Devono rimanere fedeli e vivere nella Grazia. Quella che stiamo affrontando è una grande prova di fedeltà a Dio. Raccomanda Gesù: «State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso. È come uno che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, poichè non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, perché non giunga all’improvviso, trovandovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!» (Mc 13, 33-37).

Le spese di spedizione del libro sono a mio carico. Chi lo volesse, può scrivere l’indirizzo alla mia email pasqualedanilo.quinto@ gmail.com o inviare un messaggio al numero 340.0727761 e lo riceverà a casa. La donazione di 18,00 va effettuata scegliendo una delle seguenti modalità:

PAYPAL a questo link PayPal.Me/PQUINTO1

Bonifico sul conto intestato Pasquale Quinto – IBAN IT 54 Y 36081 0513820 1764601769

Ricarica su carta intestata Pasquale Quinto – numero 5333 1710 7086 6807

Vi prego di diffondere ai Vostri contatti l’invito a richiedere il libro.

Sia Lodato Gesù Cristo,

Danilo Quinto

L’articolo VENDITORI DI SOFFERENZA – Apostasia e terrore al governo del mondo proviene da Silvana De Mari Community.

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: danilo, libro, quinto



Categoria: LIBRI