Rusia-Ucrania. Ramonet, Le Monde. Investigación internacional sobre los Bio-laboratorios de Estados Unidos

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, mientras que un guión que ya hemos visto en las últimas décadas se desarrolla como de costumbre -atrocidades, reales o supuestas, Irak, Libia, Siria, que proporcionan la justificación para una eventual escalada de la guerra, en lugar de esfuerzos para apagar el incendio-, y aunque no entiendo por qué el Reino Unido vetó la propuesta de la ONU de una investigación internacional sobre Bucha (un comportamiento que me parece despertar sospechas, dado que un parlamentario ucraniano acusa al MI6 de estar involucrado) me parece interesante ofrecer a su atención este artículo de Ignacio Ramonet, de Le Monde. Disfruten su lectura.

Ignacio Ramonet es un periodista reconocido en el mundo, profesor de teoría de la comunicación y especialista en geopolítica. Actualmente es director de Le Monde Diplomatique en su edición española. En su perfil personal de Facebook, hace unos días, escribió una publicación que contenía sensacionales revelaciones que tuvieron lugar en el reciente Consejo de Seguridad de la ONU. Estas revelaciones causaron mucho ruido, y el mismo Ramonet precisó pocos días después que él no era el autor, sino que había informado de las palabras de un amigo que goza de su máxima confianza.

… Urgente*

En una ruidosa reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU, realizada a pedido de Rusia, sobre el desarrollo de armas biológicas estadounidenses en sus fronteras dentro de Ucrania, quedó en evidencia lo siguiente:

1- El delegado ruso entregó documentos y pruebas para que quedaran en el acta de la sesión que confirman lo siguiente:

* Financiamiento oficial del Pentágono para un “aparente” programa de armas biológicas en Ucrania

* Nombres de personas y empresas estadounidenses especializadas en las pruebas y documentos involucrados en este programa.

* La ubicación de los laboratorios en Ucrania y los intentos realizados hasta ahora para ocultar las pruebas.

2- Anunciar otra sorpresa del representante de Rusia en las ubicaciones de los laboratorios estadounidenses que fabrican y prueban armas biológicas en 36 países del mundo (un aumento de 12 países con respecto a la sesión anterior).

3- El delegado ruso especificó las enfermedades y epidemias, los medios de su liberación, los países en los que se están probando, y cuándo y dónde se llevaron a cabo los experimentos con o sin el conocimiento de los gobiernos de estos países.

4- El delegado ruso confirmó públicamente que entre los experimentos y efectos está el virus responsable de la actual pandemia y la gran cantidad de murciélagos utilizados para transmitir este virus.

5- Estados Unidos lo niega, Francia y Gran Bretaña aliados con ella (y el eco entre los pueblos de estos países es muy violento), y tienden a creerse esta novela bajo la presión psicológica que la pandemia ha dejado sobre todos.

6- La Organización Mundial de la Salud niega su conocimiento de la existencia de experimentos biológicos en Ucrania y dice: Toda nuestra información es que son laboratorios de investigación médica para combatir enfermedades (y Rusia prueba con evidencia la correspondencia regular y visitas de expertos de la Organización Mundial de la Salud) a los laboratorios estadounidenses sospechosos en todo el mundo.

7- China ataca a todos, y le dice al delegado de USA: Mientras niegues y estés seguro de tu inocencia, ¿por qué te niegas desesperadamente a permitir la realización de una investigación por parte de especialistas para averiguar la verdad, especialmente con documentos y pruebas contundentes?

A los que quieran saber cuáles son los pájaros numerados… y como América mata al mundo sin un solo tiro. Aquí les dejo la información:

Aves de destrucción masiva.

Rusia no esperaba descubrir, como parte de su campaña militar en Ucrania, aves numeradas producidas por laboratorios biológicos y bacteriológicos en Ucrania financiados y supervisados ​​por los Estados Unidos de América.

¡¿Pero qué son los pájaros numerados?!

Después de estudiar la migración de las aves y observarlas a lo largo de las estaciones, los especialistas ambientales y los zoólogos podrán conocer el camino que toman cada año estas aves en su viaje estacional, incluidas las que viajan de un país a otro o incluso de un continente a otro.

Aquí entra el papel de la inteligencia de las partes que llevan un plan malévolo, un grupo de estas aves migratorias son “arrestadas”, digitalizadas y provistas de una cápsula de gérmenes que llevan un chip para ser controlados a través de computadoras, luego son liberadas de nuevo para unirse las aves migratorias a los países donde se planea el daño.

Se sabe que estas aves toman un camino desde el mar Báltico y el mar Caspio hasta el continente africano y el sudeste asiático, y otros dos vuelos desde Canadá a América Latina en primavera y otoño. Durante su largo vuelo, se monitorea su desplazamiento paso a paso a por intermedio de satélites, y se determina su ubicación exacta, si quieren, por ejemplo, dañar a Siria o Egipto, el chip se destruye cuando el pájaro está en sus cielos. Se mata el pájaro y cae llevando la epidemia, y las enfermedades se esparcen en tal o cual país. Así, el país enemigo ha sido dañado sin ningún costo militar, económico y político.

La numeración de las aves migratorias es considerada un delito por el derecho internacional, porque son aves que penetran el cielo y el aire de otros países, y si se les provee de gérmenes, entonces esta ave se convierte en un arma de destrucción masiva. Por lo tanto, en el derecho internacional, se considera prohibido el uso de aves para lanzar ataques mortales contra un oponente, y quien comete un acto tan inmoral e inhumano es castigado, y esto es lo que hizo que América no temblara ante ningún castigo (nadie se atreve a castigarlos a ellos) sino del estigma que acompañará la vida de todos ellos y de excluirlo por completo como país creíble, incluso de sus aliados.

Los rusos tienen una fuerte carta de presión, cuando dicen que han capturado las aves, quiere decir que los americanos están agarrados con las manos en la masa, con todos los detalles que contiene que prueban la condena decisiva. Esto obliga a pensar en la posibilidad de que todos los virus que han infectado a humanos en este siglo, especialmente los últimos, como el ébola, que afectó a África, ántrax, gripe porcina y aviar, y actualmente el Covid 19, todos provengan de laboratorios financiados. y administrados por los Estados Unidos de América, y esto es lo que hizo que China presentara una solicitud urgente, seria y estricta para realizar una investigación internacional sobre la aparición repentina del Corona virus, es muy probable que Estados Unidos haya utilizado aves migratorias para matar ciudadanos de China.

Lo importante es que los escándalos de América del Norte van en aumento, y ahora ha comenzado a rebajar su tono hostil hacia Rusia y trata de reconectarse con ella, con la esperanza de que lleguen a un acuerdo político con los rusos que la proteja del mal de sus acciones y para que no represente ninguna amenaza para Rusia en el futuro.

Publicado originalmente en italiano el 6 de abril de 2020, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/04/06/russia-ucraina- ramonet-le-monde-indagine- internazionale-sui-bio-lab- usa/

Traducción de la presentación en italiano por: José Arturo Quarracino

El artículo en sí está tomado de la publicación originaria en español en la página de Facebook de Ignacio Ramonet

6 Aprile 2022 Pubblicato da Marco Tosatti, in https://www.marcotosatti.com/ 2022/04/06/russia-ucraina- ramonet-le-monde-indagine- internazionale-sui-bio-lab- usa/

