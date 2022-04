Raoult: el Suero no funciona. Hemos abandonado la ciencia por una creencia

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, me parece interesante llamar su atención sobre estas declaraciones del prof. Didier Raoult, director de IHU Méditerranée Infection, publicadas en “Entreprendre”, en nuestra traducción. Disfruten la lectura.

Más que nunca a contracorriente, el profesor Didier Raoult, director del IHU Méditerranée Infection, analiza el efecto de la vacuna sobre la epidemia del Covid. Para él, “nos hemos alejado de la ciencia y pasamos a las creencias”.

“Hoy tenemos cerca de 10 mil millones de vacunas inoculadas en todo el mundo. Sin embargo, nunca ha habido tantos casos (de personas infectadas). En Francia, que ostenta el récord de personas vacunadas justo después de Estados Unidos, la situación es exactamente la misma. Lo que es extremadamente extraño e interesante es el deseo de aumentar la cobertura de vacunación para una vacuna que se ha demostrado que no funciona.

No tiene sentido vacunar a las personas que no están en riesgo, porque la epidemia se inflama cada vez más cuando se vacuna. Tuve la oportunidad de decirlo: nos hemos alejado de la ciencia. Es una creencia, una religión, pero ya no es ciencia. Esto lo definió muy bien Karl Popper, quien fue el primer historiador y analista de la ciencia del siglo XX. Dijo que si no puedes aceptar que tu teoría científica es incorrecta, entonces estás fuera de la ciencia y crees en ella a pesar de todo. Uno comienza a comportarse de una manera religiosa y no de una manera científica.

La vacuna ya no está conectada con la realidad. De hecho, no se puede decir que detenga la epidemia o que sea de interés para las personas que no tienen factores de riesgo. El tono se está volviendo cada vez más agresivo hacia esto. También hay quien dice: ¡no curemos al que no está vacunado! Entonces, ¿ya no tratamos a las personas que fuman y tienen cáncer de pulmón? ¿Ya no tratamos a las personas que beben y tienen cáncer del sistema digestivo? ¿Te das cuenta de lo lejos que podemos llegar? ¿Qué personas en altos cargos administrativos pueden proponer dejar de tratar a las personas que no les obedecen? ¡Ahora hay estudios que muestran que el 50% de los demócratas en los Estados Unidos y el 30% en Inglaterra están de acuerdo con el arresto de las personas no vacunadas!

Una persona no vacunada no presenta ningún peligro particular, porque aquí la proporción de personas positivas es tan importante entre los vacunados como entre los no vacunados. ¡Con datos de esta naturaleza, no puedes poner a la gente en campos de concentración o encerrarlos en sus casas porque no te obedecen! De lo contrario, caes en cosas que recuerdan parte de la Segunda Guerra Mundial. Cuando quieres que la gente obedezca, esto se llama totalitarismo.

El discurso íntegro del profesor Didier Raoult puede ser encontrado en el canal Youtube de IHU Méditerranée-Infection

Publicado en italiano el 6 de abril de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/04/06/raoult-il-siero- non-funziona-abbiamo-lasciato- la-scienza-per-una-credenza/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

