Porfiri, la Guerra, l’Occidente. Guardare con Occhi Spirituali.

Uno sguardo spirituale

Mentre osserviamo scene che ci spaventano e che ci fanno toccare con mano gli orrori della guerra, ci viene da riflettere sul senso profondo di quello che sta accadendo. Certo le notizie che ci giungono con la velocità impressionante che permette il moderno sviluppo tecnologico non ci lasciano tregua, ma pur considerando questo dobbiamo comunque essere in grado di guardare le cose con uno sguardo alto, per cercare di vedere non solo i singoli eventi, ma anche le connessioni che li tengono insieme. Io non pretendo di comprendere tutto quello che accade, ma cerco di unire i punti con una linea che dia senso al disegno complessivo per cercare di interpretare gli eventi mentre accadono.

Aleksandr Gel’evič Dugin è un importante pensatore russo, che molti considerano come molto ascoltato da uno dei protagonisti degli eventi attuali, Vladimir Putin. Su Il Foglio del 2016 di lui si diceva: “Salvatore Babones, professore dell’Università di Sydney, in un suo lungo saggio sulla rivista australiana Quadrant, ha provato ad andare oltre le citazioni ad effetto.

“Dugin condivide con Rasputin l’interesse nelle religioni trascendenti. Ma non è un mero mistico. E’ a pieno titolo un filosofo politico del ventunesimo secolo, dal pensiero profondo seppure in parte venato di populismo. I suoi lavori sono impregnati di intelligenza almeno quanto di risentimento nei confronti dell’ineludibile potenza americana. A Dugin potranno non piacere gli Stati Uniti e il loro crasso materialismo che viene spacciato come il cuore della loro identità, ma le ragioni di questa sua avversione sono comunque frutto di una profonda riflessione”.

Ed è certamente pericoloso non confrontarsi con le tesi del politologo russo, perché si potrà non condividere il suo approccio, ma certamente alcune delle denunce che egli fa non sono certamente campate per aria. Fabio Caocagni su Il Riformista riporta queste opinioni di e su Dugin: “Il filosofo sostiene infatti che “l’operazione militare speciale” in corso in Ucraina “è diretta non solo contro il nazismo ma ancor più contro il liberalismo e il globalismo”. “Dopo tutto, sono stati i liberali occidentali a rendere possibile il nazismo ucraino, a sostenerlo, ad armarlo e a metterlo contro la Russia, come nuovo polo di un mondo multipolare”, aggiunge Dugin in riferimento al rovesciamento del governo filo-russo di Viktor Yanukovich nel 2014 dopo le proteste di Euromaidan”.

Molti saranno in profondo disaccordo con queste opinioni, che del resto non da lontano echeggiano quanto detto dal patriarca Kirill in una omelia, sull’influenza di certe ideologie sulla corruzione dell’Occidente. Ovviamente non possiamo far finta che queste parole non abbiano un peso specifico nella nostra riflessione sull’atmosfera di corruzione e decadenza che sembra aver attanagliato il nostro mondo, che ha deciso che non fosse più adeguato guardare ai valori dello spirito per affidarsi al desiderio dell’uomo di mettersi al posto di Dio.

Allora guardiamo a quello che accade con occhi spirituali e cerchiamo di confrontarci con le accuse che ci vengono fatte che ci fanno male, ma che oramai non è più tempo di eludere.

