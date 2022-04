Bucha, Joe Lauria: Le Domande Abbondano sul Massacro. Perché No a un’Indagine?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante riportare, nella mia traduzione, quello che certamente non troverete nei media di regime italiani, e tantomeno sulla televisioni. Si tratta di un articolo scritto per Consortium News da Joe Lauria. Joe Lauria è caporedattore di Consortium News ed ex corrispondente dalle Nazioni Unite per il Wall Street Journal, il Boston Globe e numerosi altri giornali, tra cui The Montreal Gazette e The Star di Johannesburg. È stato un reporter investigativo per il Sunday Times di Londra, un reporter finanziario per Bloomberg News e ha iniziato il suo lavoro professionale come stringer di 19 anni per il New York Times. Può essere raggiunto a joelauria@consortiumnews.com e seguito su Twitter @unjoe. Insomma, un professionista di primo livello, che dovrebbe fare arrossire non pochi colleghi dei giornaloni. Buona lettura e riflessione. Vorrei poi ricordare come nel recente passato la macchina di propaganda degli Stati Uniti e della Nato abbia usato false notizie di pericoli o di massacri per giustificare una guerra: pensiamo all’Iraq di Saddam Hussein, con la famosa fialetta di anni chimiche sventolata dal Segretario di Stato Powell in favore di telecamera, la balla degli incubatori saccheggiati dalle truppe irachene nell’attacco al Kuwait, le accuse – false – di Hillary Clinton di uso di armi chimiche contro Assad, le fosse comuni e i massacri di Gheddafi, utilizzati per giustificare un’aggressione assolutamente senza motivo…i Signori della Guerra hanno poca fantasia, ma ripetono gli stessi schemi. E i loro servi – vedi Unione Europea, PD, Draghi e la “destra” italiana – bevono e ripetono a pappagallo. Non si può non concordare con Joe Lauria quando dice – e non è il solo – che colo un’indagine internazionale, magari gestita dall’ONU può fare chiarezza. C’è da chiedersi allora perché il Regno Unito abbia posto il veto due volte alle Nazioni Unite su questa proposta…Buona lettura e riflessione.

§§§

L’Occidente ha dato un giudizio immediato su chi è responsabile del massacro nella città ucraina di Bucha con richieste di sanzioni più severe sulla Russia, ma la questione della colpa è tutt’altro che decisa, scrive Joe Lauria.

A poche ore dalla notizia domenica che c’era stato un massacro a Bucha, una città a 63 km a nord della capitale ucraina, il verdetto è stato emesso: Le truppe russe avevano insensatamente massacrato centinaia di civili innocenti mentre si ritiravano dalla città, lasciando i loro corpi sparsi per le strade.

A differenza dei loro sistemi giudiziari, quando si tratta di guerra, le nazioni occidentali fanno a meno della necessità di indagini e prove e pronunciano la colpa sulla base di motivazioni politiche: La Russia è colpevole. Caso chiuso.

Solo che il caso non è ancora stato aperto e la sentenza è già stata proposta. Il presidente francese Emmanuel Macron, per esempio, ha chiesto che il carbone e il petrolio russo siano vietati in Europa. “Ci sono indicazioni molto chiare di crimini di guerra”, ha detto lunedì alla radio France Inter. “Quello che è successo a Bucha richiede un nuovo round di sanzioni e misure molto chiare, quindi ci coordineremo con i nostri partner europei, soprattutto con la Germania”.

Altre voci stanno ora pericolosamente chiedendo che gli Stati Uniti entrino in guerra con la Russia per l’incidente.

“Questo è un genocidio”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Face the Nation sulla CBS. “Le madri dei russi dovrebbero vedere questo. Vedere che bastardi avete cresciuto. Assassini, saccheggiatori, macellai”, ha aggiunto su Telegram.

La Russia ha categoricamente negato di avere qualcosa a che fare con il massacro.

Da dove iniziare

Se ci dovesse essere una seria indagine, uno dei primi posti in cui un investigatore inizierebbe è quello di tracciare una linea temporale degli eventi.

Mercoledì scorso, tutte le forze russe hanno lasciato Bucha, secondo il ministero della difesa russo.

Questo è stato confermato giovedì da un sorridente Anatolii Fedoruk, il sindaco di Bucha, in un video sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Bucha. Il post tradotto che accompagna il video dice:

31 marzo – il giorno della liberazione di Bucha”. Questo è stato annunciato dal sindaco di Bucha Anatolii Fedoruk. Questo giorno passerà alla storia gloriosa di Bucha e di tutta la comunità di Bucha come un giorno di liberazione delle forze armate dell’Ucraina dagli occupanti russi”.

Tutte le truppe russe sono sparite, eppure non si parla di un massacro. Il raggiante Fedoruk dice che è un “giorno glorioso” nella storia di Bucha, che difficilmente sarebbe il caso se centinaia di civili morti fossero disseminati nelle strade intorno a Fedoruk.

“Il Ministero della Difesa russo ha negato le accuse del regime di Kiev sulla presunta uccisione di civili a Bucha, nella regione di Kiev. Le prove dei crimini a Bucha sono apparse solo il quarto giorno dopo che il servizio di sicurezza dell’Ucraina e i rappresentanti dei media ucraini sono arrivati in città. Tutte le unità russe si sono completamente ritirate da Bucha il 30 marzo, e “nessun residente locale è stato ferito” durante il periodo in cui Bucha era sotto il controllo delle truppe russe”, ha detto il MOD russo in un post su Telegram.

Cosa è successo dopo?

Cosa è successo poi venerdì e sabato? Come sottolineato in un pezzo di Jason Michael McCann su Standpoint Zero, il New York Times era a Bucha sabato e non ha riportato un massacro. Invece, il Times ha detto che il ritiro è stato completato sabato, due giorni dopo che il sindaco ha detto che lo era, e che i russi hanno lasciato “dietro di loro soldati morti e veicoli bruciati, secondo testimoni, funzionari ucraini, immagini satellitari e analisti militari”.

Il Times ha detto che i giornalisti hanno trovato i corpi di sei civili. “Non era chiaro in quali circostanze fossero morti, ma la confezione scartata di una razione militare russa giaceva accanto a un uomo che era stato colpito alla testa”, ha detto il giornale. Ha poi citato un consigliere di Zelensky, che ha detto:

I corpi delle persone con le mani legate, che sono state uccise dai soldati, giacciono nelle strade”, ha detto il consigliere, Mykhailo Podolyak, su Twitter. Queste persone non erano nell’esercito. Non avevano armi. Non rappresentavano una minaccia”. Ha incluso un’immagine di una scena, fotografata da Agence France-Presse, che mostra tre corpi sul lato di una strada, uno con le mani apparentemente legate dietro la schiena. Il New York Times non è stato in grado di verificare indipendentemente l’affermazione del signor Podolyak che le persone erano state giustiziate”.

È possibile che sabato la piena portata dell’orrore non fosse ancora emersa, e che persino il sindaco non ne fosse a conoscenza due giorni prima, anche se le foto ora mostrano molti dei corpi all’aperto sulle strade della città, qualcosa che presumibilmente sarebbe stato difficile da non notare.

A Bucha, il Times era vicino al battaglione neonazista Azov, i cui soldati appaiono nelle fotografie del giornale. Nel suo pezzo, McCann suggerisce che l’Azov potrebbe essere responsabile delle uccisioni:

“Qualcosa di molto interessante accade poi il [sabato] 2 aprile, ore prima che un massacro sia portato all’attenzione dei media nazionali e internazionali. Il sito online dell’Istituto Gorshenin [in lingua ucraina], finanziato dagli Stati Uniti e dall’UE, Left Bank, ha annunciato che:

Le forze speciali hanno iniziato un’operazione di sgombero nella città di Bucha nella regione di Kiev, che è stata liberata dalle forze armate dell’Ucraina. La città viene ripulita dai sabotatori e dai complici delle forze russe”.

L’esercito russo ha ormai lasciato completamente la città, quindi questo suona per tutto il mondo come una rappresaglia. Le autorità statali starebbero attraversando la città alla ricerca di “sabotatori” e “complici delle forze russe”. Solo il giorno prima [venerdì], Ekaterina Ukraintsiva, che rappresenta l’autorità comunale, è apparsa in un video informativo sulla pagina Telegram di Bucha Live indossando una divisa militare e seduta davanti a una bandiera ucraina per annunciare “la pulizia della città”. Ha informato i residenti che l’arrivo del battaglione Azov non significava che la liberazione fosse completa (ma lo era, i russi si erano completamente ritirati), e che doveva essere eseguita una ‘pulizia completa’”.

Ukraintsiva parlava un giorno dopo che il sindaco aveva detto che la città era stata liberata.

Domenica mattina, il mondo ha saputo del massacro di centinaia di persone. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto: “Condanniamo fermamente le evidenti atrocità delle forze del Cremlino a Bucha e in tutta l’Ucraina. Stiamo perseguendo la responsabilità utilizzando ogni strumento disponibile, documentando e condividendo le informazioni per ritenere responsabili i responsabili”. Il presidente Joe Biden lunedì ha chiesto un processo per “crimini di guerra”. “Questo tizio è brutale, e quello che sta succedendo a Bucha è oltraggioso, e tutti lo hanno visto. Penso che sia un crimine di guerra”.

L’incidente di Bucha è un momento critico della guerra. Un’indagine imparziale è giustificata, che probabilmente solo l’ONU potrebbe condurre. Il battaglione Azov potrebbe aver perpetrato uccisioni per vendetta contro i collaboratori russi, o i russi hanno compiuto questo massacro. (Ancora una volta il Pentagono sta smorzando l’isteria di guerra, dicendo che non può confermare o negare che la Russia sia responsabile).

Una corsa al giudizio è pericolosa, con discorsi irresponsabili sugli Stati Uniti che combattono direttamente la Russia. Ma è una corsa al giudizio ciò che stiamo avendo.

[Aggiornamento: Le immagini satellitari, pubblicate dopo l’apparizione di questo articolo dal New York Times, che si presume mostrino corpi sparsi su una strada a metà marzo, dovrebbero essere considerate da un’indagine imparziale. Non possono essere considerate a questo punto come prove conclusive].

§§§

